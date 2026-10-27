స్కామర్లకు ట్రూకాలర్ లైట్తో చెక్, ఎలాగంటే?
బిజీగా ఉన్న పండుగ సీజన్కు ముందు ప్రారంభించబడిన ట్రూకాలర్ లైట్ పరిమిత స్టోరేజ్, మెమరీతో ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల కోసం నిర్మించబడింది, కానీ 2025లో 68 బిలియన్లకు పైగా స్పామ్, మోసపూరిత కాల్స్ను గుర్తించిన అదే స్కామ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా శక్తివంతం చేయబడింది.
పరిమిత స్టోరేజ్, మెమరీ ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లకు అవాంఛిత కాల్స్ పికప్ చేయడానికి ముందు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారో తెలుసుకుని బ్లాక్ చేయడానికి ప్రజలు ఎక్కువగా ఆధారపడే రక్షణను తీసుకువచ్చే కొత్త యాప్ ట్రూకాలర్ లైట్ను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ట్రూకాలర్ ఈ రోజు ప్రకటించింది. సుమారు 10 MB వద్ద, ట్రూకాలర్ లైట్ క్షణాల్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, త్వరగా తెరుచుకుంటుంది. 4GB వరకు RAM ఉన్న ఫోన్లలో సజావుగా నడుస్తుంది.
భారతదేశం అత్యంత రద్దీగా ఉండే షాపింగ్ సీజన్లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ స్కామ్ కాల్స్ పెరిగినప్పుడు: నకిలీ డెలివరీ కాల్స్, చాలా-నిజమైన-ఆఫర్ కాల్స్ అనిపించే కాల్స్, KYC మోసం, ఇది ప్రవేశపెట్టబడింది. మిలియన్ల మంది ప్రజలకు, చెల్లింపులు, డెలివరీలు, కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి వారు ఉపయోగించే ఫోన్లో కూడా స్థలం తక్కువగా ఉండేది, పండుగ ఫోటోలు, వీడియోలు, ఫార్వార్డ్లు పేరుకుపోయిన తర్వాత తక్కువ స్థలం మిగిలి ఉంటుంది. వారిలో చాలామంది తేలికపాటి ట్రూకాలర్ కోసం అడిగారు. ఇకపై రక్షణ ఆ స్థలం కోసం పోటీ పడని ట్రూకాలర్ లైట్ రూపొందించబడింది.
ట్రూకాలర్ లైట్ ప్రధాన వర్షన్ యొక్క కట్-డౌన్ వెర్షన్ కాదు. ఇది తక్కువ మెమరీ, ప్రాసెసింగ్ శక్తి ఉన్న ఫోన్ ల కోసం కింది స్థాయి నుండి నిర్మించినబడిన ప్రత్యేక, స్థానిక ఆండ్రాయిడ్ యాప్. ఇది అదే ట్రూకాలర్ డేటాబేస్, గుర్తింపు వ్యవస్థల నుండి సమాచారం తీసుకుంటుంది. అదే గోప్యతా ప్రమాణాలను అనుసరిస్తుంది. అంటే ట్రూకాలర్ లైట్ అందించే స్పామ్, మోసం కాల్ల నుండి రక్షణ ప్రధాన అనువర్తనం మాదిరిగానే ఉంటుంది.
ట్రూకాలర్ లైట్ తో, వ్యక్తులు వీటిని చేయవచ్చు:
వారు కాల్కు సమాధానం ఇచ్చే ముందు, కాలర్ ఐడితో ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చు.
ట్రూకాలర్ యొక్క గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ నుంచి సిగ్నల్స్ ద్వారా అందించబడ్డ స్పామ్, మోసపూరిత కాల్స్ని బ్లాక్ చేయవచ్చు.
కాల్ హిస్టరీ, కాంటాక్ట్లు, నెంబరు సెర్చ్తో దీనిని వారి డయలర్గా ఉపయోగించవచ్చు.
ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ రెండింటి కొరకు ఆఫ్టర్-కాల్ స్క్రీన్ పై వారు ఎవరితో మాట్లాడారో చూడవచ్చు.
ట్రూకాలర్ లైట్ అవసరమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా తేలికగా ఉంటుంది. ఇది తక్కువ స్టోరేజ్ను తీసుకుంటుంది, తక్కువ మెమరీ, డేటాను ఉపయోగిస్తుంది. ఫోన్ స్టోరేజ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతిస్పందిస్తుంది. మెసేజింగ్, వాయిస్ మెయిల్, ఫ్యామిలీ ప్రొటెక్షన్, AI అసిస్టెంట్ వంటి ఫీచర్లు ట్రూకాలర్ లైట్లో భాగం కాదు, ఇది యాప్ను చిన్నదిగా, వేగవంతమైనదిగా ఉంచుతుంది.
"స్కామర్లు కాల్ చేయడానికి ముందు మీ వద్ద ఏ ఫోన్ ఉందో తనిఖీ చేయరు, రక్షణ కూడా దానిపై ఆధారపడకూడదు" అని ట్రూకాలర్ సిఈఓ రిషిత్ ఝున్ఝున్వాలా అన్నారు. "పాత లేదా ప్రాథమిక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లతో చాలామంది ప్రజలు భారీ యాప్లతో పోరాడటం నేను చూశాను. అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో చాలామంది ప్రజలు ట్రూకాలర్ను కోరుకుంటున్నారని మాకు చెప్పారు, కాని వారికి దాని కోసం స్టోరేజ్ లేదు, లేదా అది సజావుగా పనిచేయలేదు. ట్రూకాలర్ లైట్: ఇది స్పామ్, మోసం నుండి అదే రక్షణ, సరిపోయేంత చిన్న, వేగవంతమైన యాప్లో ఖచ్చితంగా ఆ రక్షణ కోసం నిర్మించబడింది.
అందుబాటు
ట్రూకాలర్ లైట్ భారతదేశంలోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి4GB వరకు RAMతో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంది. ఈ యాప్ దశలవారీగా విడుదల అవుతోంది. రాబోయే వారాల్లో అర్హత కలిగిన పరికరాలకు చేరుకుంటుంది. ట్రూకాలర్ లైట్ ఆండ్రాయిడ్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.