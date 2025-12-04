సరికొత్త బ్లూ కలర్తో ఉన్న నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ఇప్పుడు ₹19,999 ధరలో సిద్ధం
లండన్కు చెందిన టెక్నాలజీ కంపెనీ నథింగ్. నథింగ్ ఫోన్లు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. అన్ని వర్గాల వారికి విపరీతంగా నచ్చుతాయి. అలాంటి నథింగ్ నుంచి తాజాగా డిసెంబర్ 05, 2025 నుండి సరికొత్త మోడల్ (3a) లైట్ సేల్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయని అధికారికంగా ప్రకటించింది నథింగ్. భారతదేశంలో ఈ సరికొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచ్ సందర్భంగా క్లాసిక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్తో పాటు కొత్త బ్లూ కలర్ను నథింగ్ పరిచయం చేస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే... నథింగ్ యొక్క సిగ్నేచర్ ట్రాన్స్ పరెంట్ డిజైన్, 6.77 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, ట్రూలెన్స్ ఇంజిన్ 4.0తో 50 MP ప్రధాన కెమెరా, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్సెట్, 5000 mAh బ్యాటరీని అందిస్తుంది. 8 GB+128 GB వేరియంట్ ధర.. ₹20,999 ఉండగా, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ల తర్వాత ఇది ₹19,999 ప్రారంభమవుతుంది. ఫోన్ (3a) లైట్ ఫ్లిప్కార్ట్, విజయ్ సేల్స్, క్రోమా మరియు భారతదేశంలోని ప్రధాన రిటైల్ అవుట్లెట్లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది.
ఫోన్(3a) లైట్ IP54 రెసిస్టెన్స్, అల్యూమినియం ఇంటర్నల్ ఫ్రేమ్, రిఫైన్డ్ చేసిన తేలికపాటి బిల్డ్ తో పారదర్శక సౌందర్యాన్ని మరింతగా ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. ఇది 120 Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్స్ పీక్ HDR బ్రైట్నెస్తో 6.77-అంగుళాల ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
ఈ ఫోన్లో ట్రూలెన్స్ ఇంజిన్ 4.0 మద్దతు ఉన్న 50 MP ప్రధాన కెమెరా, అల్ట్రా XDR, నైట్ మోడ్, 30 FPS వద్ద 4K వీడియో ఉన్నాయి. 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరా అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. నథింగ్ యొక్క అభివృద్ధి చెందిన గ్లిఫ్ లైట్ సిస్టమ్ ఫంక్షనల్ నోటిఫికేషన్లు, కెమెరా కౌంట్డౌన్, కస్టమ్ కాంటాక్ట్ అలర్ట్లను తెస్తుంది.
MediaTek Dimensity 7300 Pro ద్వారా ఆధారితమైన నథింగ్ ఫోన్ (3a) లైట్ 16 GB RAM (వర్చువల్తో సహా) మరియు 2 TB వరకు విస్తరించదగిన స్టోరేజ్ ను అందిస్తుంది. పూర్తిగా ఒక రోజంతా ఉపయోగించడానికి 33 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 5000 mAh బ్యాటరీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ Android 15 ఆధారంగా Nothing OS 3.5ని అమలు చేస్తుంది. 3 సంవత్సరాల మేజర్ అప్ డేట్స్ మరియు 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ నిర్ధారించబడ్డాయి.