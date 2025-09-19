శనివారం, 20 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (23:28 IST)

OM-5 Mark II camera అవుట్‌డోర్ విజన్‌ అద్భుతమైన కెమేరా

OM-5 Mark II interchangeable lens camera
ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్ అయిన OM సిస్టమ్, ఒలింపస్ యొక్క 85 ఏళ్ల వారసత్వంపై నిర్మించబడింది, ఈరోజు భారతదేశంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రెండు ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించినట్లు ప్రకటించింది. OM-5 మార్క్ II ఇంటర్‌ఛేంజబుల్ లెన్స్ కెమెరా (OM-5 Mark II interchangeable lens camera), M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO లెన్స్, ఈ రెండూ వన్యప్రాణులు, మాక్రో, బర్డింగ్, ల్యాండ్‌స్కేప్, ట్రావెల్, స్ట్రీట్ & అర్బన్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
 
ఈ ఆవిష్కరణ భారతదేశంపై OM సిస్టమ్ యొక్క పునరుద్ధరించబడిన దృష్టిలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, ఈ మార్కెట్‌ను ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతానికి ఒక వ్యూహాత్మక వృద్ధి కేంద్రంగా కంపెనీ పరిగణిస్తుంది. అవుట్‌డోర్ ఫోటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు సాధికారత కల్పించడం, డీలర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను బలోపేతం చేయడం, దాని గ్లోబల్ విజన్‌లో భారతదేశం యొక్క పాత్రను సుస్థిరం చేసే దీర్ఘకాలిక ఆవిష్కరణలను నడపడం ద్వారా తన ఉనికిని మరింతగా పెంచుకోవడానికి కంపెనీ కట్టుబడి ఉంది.
 
భారతదేశ పండుగ సీజన్ మధ్యలో ప్రారంభించబడిన OM సిస్టమ్ యొక్క OM-5 మార్క్ II (OM-5 Mark II), వాస్తవ పరిస్థితులలో విశ్వసనీయత, పోర్టబిలిటీ, పనితీరును కోరుకునే అవుట్‌డోర్ క్రియేటర్ల కోసం రూపొందించబడిన ఒక శుద్ధి చేసిన ఇంటర్‌ఛేంజబుల్ లెన్స్ కెమెరా. OM-5 సిరీస్ యొక్క విశ్వసనీయ వారసత్వంపై నిర్మించబడిన మార్క్ II, అవుట్‌డోర్‌లో జీవించే క్రియేటర్ల ఫీడ్‌బ్యాక్ నుండి ప్రేరణ పొందిన లక్ష్యిత అప్‌గ్రేడ్‌లను పరిచయం చేస్తుంది. కాంపాక్ట్, తేలికైనది, మరియు స్ప్లాష్, డస్ట్, ఫ్రీజ్‌ప్రూఫ్ ప్రొటెక్షన్(IPX53, -10°C వరకు)తో ఇంజనీర్ చేయబడిన OM-5 మార్క్ II (OM-5 Mark II) ప్రతి భూభాగంలోనూ రాణించడానికి నిర్మించబడింది. దీని ముఖ్యమైన మెరుగుదలలలో క్లాస్-లీడింగ్ 5-యాక్సిస్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, మరియు ఉన్నతమైన ఎర్గోనామిక్స్ కోసం పునఃరూపకల్పన చేయబడిన గ్రిప్ వంటివి ఉన్నాయి.
 
కొత్త M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO ఒక అసమానమైన సూపర్ టెలిఫోటో జూమ్ లెన్స్, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ఫోటోగ్రాఫిక్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. స్థిరమైన F2.8 ఎపర్చర్‌తో విస్తృత 100-400mm (35mm సమానం) ఫోకల్ రేంజ్‌ను కవర్ చేస్తూ, ఈ పెద్ద-వ్యాసం గల లెన్స్ ఇమేజింగ్ పనితీరులో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతుంది. మైక్రో ఫోర్ థర్డ్స్ సిస్టమ్ ప్రమాణానికి పూర్తి అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఈ మోడల్, గర్వంగా OM సిస్టమ్ ఇమేజింగ్ ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో చేరింది. జూమ్ పరిధి అంతటా రాజీపడని రిజల్యూషన్‌ను అందించడానికి ఇంజనీర్ చేయబడిన ఇది, 5-యాక్సిస్ సింక్ ISతో పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంటుంది, 7.0 స్టెప్స్ వరకు పరిహారాన్ని అందిస్తుంది, తీవ్రమైన ఫోకల్ లెంగ్త్‌లలో కూడా అసాధారణమైన హ్యాండ్‌హెల్డ్ షూటింగ్‌ను నిర్ధారిస్తుంది.
 
భారతదేశం పట్ల OM సిస్టమ్ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, OM డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ కార్పొరేషన్ CEO, శ్రీ షిగెమి సుగిమోటో ఇలా అన్నారు, భారతదేశం కోసం మా విజన్ ఒక బలమైన, శాశ్వతమైన ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడం, ఇది ఫోటోగ్రాఫర్లకు అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో సాధికారత కల్పిస్తుంది, సృజనాత్మకతను పోషిస్తుంది, దీర్ఘకాలిక విజయం కోసం మా ఛానెల్, డీలర్ భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇక్కడ మేము అపారమైన సామర్థ్యాన్ని చూస్తున్నాము, ఈ ఆవిష్కరణలు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఈ మార్కెట్ కోసం మేము ప్లాన్ చేసే లోతైన పెట్టుబడులు, ఆవిష్కరణలు మరియు కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు ఒక ముందడుగు. భారతదేశం కేవలం ఒక వృద్ధి మార్కెట్ మాత్రమే కాదు; ఇది మా గ్లోబల్ రోడ్‌మ్యాప్‌లో ఒక వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత.
 
OM-5 మార్క్ II (OM-5 Mark II), మా కొత్త PRO లాంగ్ జూమ్ లెన్స్ ఆవిష్కరణ భారతదేశంలో OM సిస్టమ్ కోసం ఒక నిర్ణయాత్మక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. కలిసి, అవి అవుట్‌డోర్ ఇమేజింగ్‌లో మా నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తాయి, భారతదేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న మిర్రర్‌లెస్ కెమెరా విభాగంలో వృద్ధికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తాయి. ఈ ఆవిష్కరణలు మా మార్కెట్ స్థానాన్ని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, భారతీయ ఫోటోగ్రాఫర్లలో సృజనాత్మకత మరియు స్వీకరణ యొక్క కొత్త తరంగాన్ని ఉత్ప్రేరకపరుస్తాయని మేము నమ్ముతున్నాము, రాబోయే సంవత్సరాల్లో నిరంతర వృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది, అని OM సిస్టమ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్- హెడ్ ఆఫ్ APAC/మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, శ్రీ వివేక్ హండూ జోడించారు.
 
ఫోటోగ్రఫీ సంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తూ, OM సిస్టమ్ తన వార్షిక APAC ఫోటోగ్రఫీ పోటీని కూడా ప్రకటిస్తోంది, ఇది వినియోగదారులకు వారి ప్రతిభను ప్రపంచ వేదికపై ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని అందించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ పోటీ ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నుండి జనవరి వరకు ప్రారంభమవుతుంది, ఫలితాలు మార్చిలో ప్రకటించబడతాయి. పండుగ లాంచ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా, రూ. 14,990 విలువైన 10x50 బైనాక్యులర్స్‌తో కలిపి, OM-5 మార్క్ II (OM-5 Mark II) (14-150mmతో) రూ. 1,39,990 ధరకు సెప్టెంబర్ 18, 2025 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది. M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO లెన్స్ రూ. 3,29,990 ధరకు అక్టోబర్ 01, 2025 నుండి ఆర్డర్ ప్రాతిపదికన అందుబాటులో ఉంటుంది.
 
ఈ ఆవిష్కరణలతో, OM సిస్టమ్ ఒలింపస్ తర్వాత తన తదుపరి అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. దాని విశ్వసనీయ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతూ, భారతదేశంలో మరియు వెలుపల ఉన్న అవుట్‌డోర్ అన్వేషకులు మరియు క్రియేటర్ల కోసం కెమెరాలను పునఃరూపకల్పన చేస్తోంది. 

Webdunia
