ఎఫ్35 సిరీస్ను విడుదల చేసిన ఓపో
భారతదేశంలో ఎఫ్ సిరీస్ ప్రారంభమై 10 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఓపో ఈరోజు ఓపో ఎఫ్35 ప్రో, ఓపో ఎఫ్35 మోడళ్లతో కూడిన ఓపో ఎఫ్35 సిరీస్ విడుదలను ప్రకటించింది. గత దశాబ్ద కాలంలో, మొదటి తరం ఎఫ్1తో “సెల్ఫీ నిపుణుడు”గా ప్రారంభమైన ఎఫ్ సిరీస్, కొత్త ఎఫ్35 సిరీస్తో “గ్రూప్ సెల్ఫీ నిపుణుడు”గా ఎదిగింది. వినియోగదారులు తమ మధుర క్షణాలను చిత్రీకరించే, పంచుకునే, అనుభవించే విధానాల్లో వచ్చిన మార్పులను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఎఫ్1 నుంచి ఎఫ్35 సిరీస్ వరకు, ఎఫ్ సిరీస్ తన కెమెరా సాంకేతికతలోని వారసత్వాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసుకుంటూ, భారతదేశంలోని యువత, డిజిటల్ ప్రపంచంతో అనుసంధానమై ఉండే ఉద్యోగ నిపుణుల ఆకాంక్షలు, జీవనశైలికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతోంది. గత 10 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో ఎఫ్ సిరీస్కు చెందిన 3 కోట్లకు పైగా స్మార్ట్ఫోన్లు విక్రయించబడ్డాయి.
వ్యక్తిగత క్షణాలను చిత్రీకరించడమే కాకుండా, తమ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులతో అనుభవాలను సృష్టించుకోవడానికి, అనుసంధానమవడానికి, పంచుకోవడానికి స్మార్ట్ఫోన్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న తరంతో పాటు ఈ సిరీస్ కూడా అభివృద్ధి చెందింది.ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, ఎఫ్35 సిరీస్లో 100° వీక్షణ పరిధితో కూడిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ నేచురల్ సెల్ఫీ కెమెరా అందించబడింది. దీని ద్వారా ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను, ఆ క్షణంలోని మరిన్ని విశేషాలను చిత్రీకరించవచ్చు.
ఓపో ఎఫ్35 సిరీస్- ఓపో ఎఫ్35 ప్రో 5జీ మోడల్ 6GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ. 45,999, 8GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ. 49,999, 8GB+256GB వేరియంట్ ధర రూ. 54,999. అలాగే, ఓపో ఎఫ్35 5జీ మోడల్ 6GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ. 38,999, 8GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ. 42,999.
ఓపో ఎఫ్35 సిరీస్ ప్రధాన రిటైల్ దుకాణాలు, ఓపో ఇండియా ఈ-స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. ఓపో ఎఫ్35 ప్రో 5జీ సన్రైజ్ ఆరెంజ్, వేవ్ బ్లూ, ట్విలైట్ బ్రౌన్ అనే మూడు రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఓపో ఎఫ్35 5జీ వేవ్ బ్లూ, టైటానియం గ్రే, మిస్ట్ పింక్ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. వినియోగదారులు 10% వరకు తక్షణ క్యాష్బ్యాక్, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయాలు, 10% వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, జీరో డౌన్ పేమెంట్ పథకాలతో పాటు, ఎంపిక చేసిన ఓపో ఉత్పత్తులు, సేవలపై అదనపు పండుగ ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు.
ఈ విడుదల సందర్భంగా, ఓపో ఇండియా కమ్యూనికేషన్స్ విభాగం అధిపతి శ్రీ గోల్డీ పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ:“గత 10 సంవత్సరాలుగా, భారతదేశంలోని వినియోగదారులు తమ జీవితంలోని క్షణాలను చిత్రీకరించే, ఇతరులతో అనుసంధానమయ్యే, పంచుకునే విధానాల్లో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ఎఫ్ సిరీస్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. భారతదేశం వంటి విభిన్న సంస్కృతులు కలిగిన దేశంలో, ప్రతి ప్రాంతానికి కలిసికట్టుగా ఉండటానికి, వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం ఉంటుంది. కుటుంబ బంధాలు, పండుగలు, కలిసి గడిపే మధుర క్షణాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిచ్చే తెలంగాణ, ఈ స్ఫూర్తికి చక్కని ఉదాహరణ.
50MP అల్ట్రా-వైడ్ నేచురల్ సెల్ఫీ కెమెరా, 100° వీక్షణ పరిధితో కూడిన ఎఫ్35 సిరీస్, ఈ పరిణామాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. దీని ద్వారా ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను, ఆ క్షణంలోని మరిన్ని విశేషాలను చిత్రీకరించవచ్చు. గ్రూప్ సెల్ఫీ నిపుణుడితో, నేటి వినియోగదారులు కలిసి సమయాన్ని గడపడం, వేడుకలు జరుపుకోవడం, జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకోవడం వంటి మారుతున్న విధానాలకు అనుగుణంగా ఎఫ్ సిరీస్ పదేళ్ల కెమెరా సాంకేతికత వారసత్వాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం.”
మారుతున్న వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపుదిద్దుకున్న ఎఫ్ సిరీస్ దశాబ్దపు ప్రయాణం
భారతదేశంలో ఎఫ్ సిరీస్ 10 ఏళ్ల ప్రయాణం, స్మార్ట్ఫోన్ ఫొటోగ్రఫీలో వచ్చిన మార్పులను, భారతీయ వినియోగదారుల మారుతున్న ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రారంభంలో సెల్ఫీ అనుభవాలపై దృష్టి పెట్టిన ఈ సిరీస్, కాలక్రమేణా మరింత అధునాతన కెమెరా సాంకేతికత, మన్నిక, రోజువారీ వినియోగానికి అనువైన సదుపాయాలను వినియోగదారులకు అందిస్తూ నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోంది.
ఎఫ్35 సిరీస్ ఈ ప్రయాణంలో తదుపరి అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతోంది. నేటి వినియోగదారులు తమ మధుర క్షణాలను చిత్రీకరించే విధానానికి అనుగుణంగా రూపొందించిన కెమెరా అనుభవంతో పాటు, దీర్ఘకాలం రోజువారీ వినియోగానికి ఉపయోగపడే ఫీచర్లను కూడా ఈ సిరీస్ అందిస్తోంది. భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఓపో నిరంతరం వృద్ధిని సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఐడీసీ వరల్డ్వైడ్ క్వార్టర్లీ మొబైల్ ఫోన్ ట్రాకర్ (2026 తొలి త్రైమాసికం) ప్రకారం, ఓపో గత ఏడాదితో పోలిస్తే 22% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది టాప్ ఐదు బ్రాండ్లలో అత్యధిక వృద్ధి. అదే సమయంలో, ఓపో మార్కెట్ వాటా ఏడాది క్రితం ఉన్న 12.0% నుంచి 15.3%కి పెరిగింది.
ఇటీవల, ఐడీసీ భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ డేటా ప్రకారం, 13.8% మార్కెట్ వాటాతో ఓపో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో సాధించిన వృద్ధి దీనికి ప్రధాన కారణం. ఈ పరిణామాలన్నీ, వేగంగా మారుతున్న భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఓపో తన ఉనికిని నిరంతరం చాటుకుంటోందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో ఓపో అనుభవాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం
తెలంగాణ ఓపోకు ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్గా కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు మరింత చేరువయ్యేందుకు కంపెనీ తన సేవా కేంద్రాలను నిరంతరం విస్తరిస్తోంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఓపోకు 20 ప్రత్యేక సేవా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వినియోగదారులు తమకు సమీపంలోనే కొనుగోలు అనంతర సేవలను పొందవచ్చు. ఇది ఓపో ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా అందిస్తున్న విస్తృతమైన కొనుగోలు అనంతర సేవల నెట్వర్క్లో భాగం. ఈ నెట్వర్క్లో 500కు పైగా నగరాల్లో 620కు పైగా సేవా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇవి 19 భాషల్లో వినియోగదారులకు సేవలందిస్తున్నాయి.
వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తూ, ఓపో దేశవ్యాప్తంగా తన తదుపరి తరం సర్వీస్ సెంటర్ 3.0 ప్రో నెట్వర్క్ను కూడా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే 3.0 ప్రో సేవా విధానంలో భాగంగా 60కు పైగా ప్రీమియం సేవా కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. 2026లో దేశవ్యాప్తంగా 150కు పైగా కొత్త సర్వీస్ సెంటర్ 3.0 ప్రో కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కంపెనీ ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఈ కొత్త సేవా విధానం వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన, పారదర్శకమైన సేవలను అందించేలా రూపొందించబడింది. ఇందులో డిజిటల్ చెక్-ఇన్, క్యూలో తమ వంతు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలిపే రియల్-టైమ్ అప్డేట్లు, డైనమిక్ డిజిటల్ సైన్బోర్డులు, మెరుగుపరిచిన కేంద్రాల అమరిక, ఇంటరాక్టివ్ సేవా సదుపాయాలు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
తెలంగాణలోని వినియోగదారులకు, విస్తరిస్తున్న ఈ సేవా వ్యవస్థ ఓపో పెరుగుతున్న ఉత్పత్తుల శ్రేణికి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. తద్వారా ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కూడా వినియోగదారులు ప్రత్యేకమైన సేవలు, సహాయాన్ని పొందవచ్చు.
గ్రూప్ సెల్ఫీ నిపుణుడు: ప్రతి ఒక్కరినీ ఒకే ఫ్రేమ్లోకి తీసుకువస్తూ
కొత్త ఎఫ్35 సిరీస్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా 100° వీక్షణ పరిధితో కూడిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ నేచురల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను, వారి చుట్టూ ఉన్న సందర్భంలోని మరిన్ని విశేషాలను ఒకే ఫ్రేమ్లో చిత్రీకరించేలా ఈ కెమెరాను రూపొందించారు. ఈ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాకు ఏఐ ఆటో వైడ్-యాంగిల్ స్విచ్ సదుపాయం తోడవుతుంది. కుటుంబ సమావేశాలు, పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, ప్రయాణాలు, రోజువారీ విహారాలు వంటి సందర్భాల్లో పెద్ద సమూహాలను సులభంగా చిత్రీకరించేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది.
ఓపో ఎఫ్35 ప్రో 5జీ, నేచురల్ టోన్ 2.0, ఓఐఎస్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాతో ఫొటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. విస్తృత దృశ్యాలను చిత్రీకరించేందుకు ఇందులో 8MP అల్ట్రా-వైడ్ వెనుక కెమెరా కూడా ఉంది. వీడియో కంటెంట్ను రూపొందించే వినియోగదారుల కోసం, ఎఫ్35 ప్రో ముందు, వెనుక కెమెరాలతో 4K వీడియో రికార్డింగ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. మరింత స్థిరమైన వీడియోల కోసం అల్ట్రా-స్టెడీ మోడ్ కూడా ఉంది. డ్యూయల్-వ్యూ వీడియో సదుపాయం ద్వారా వినియోగదారులు ముందు, వెనుక కెమెరాలతో ఒకేసారి వీడియోను రికార్డ్ చేయవచ్చు. దీంతో ఆ క్షణాన్ని, దానికి తమ ప్రతిస్పందనలను కూడా ఒకేసారి చిత్రీకరించవచ్చు.
ఎఫ్35 ప్రోలో పోర్ట్రెయిట్ మోడ్తో పాటు ఏఐ పాప్అవుట్, ఏఐ రీమిక్స్ కొలాజ్ వంటి సృజనాత్మక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటి సహాయంతో రోజువారీ క్షణాలను ఇతరులతో సులభంగా పంచుకోగలిగే ఆకర్షణీయమైన కంటెంట్గా మార్చుకోవచ్చు. ఓపో ఎఫ్35 5జీలో 100° వీక్షణ పరిధితో కూడిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ ఫ్రంట్ కెమెరా, 50MP ప్రధాన వెనుక కెమెరా ఉన్నాయి. దీంతో మరింత మంది వినియోగదారులు గ్రూప్ సెల్ఫీ నిపుణుడి అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.
ఎక్కువసేపు వినియోగించేందుకు, దీర్ఘకాలం మన్నేలా రూపొందించబడింది
కెమెరా సదుపాయాలతో పాటు, రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఫీచర్లను ఎఫ్35 సిరీస్ అందిస్తుంది. ఓపో ఎఫ్35 ప్రో, ఎఫ్35 రెండింటిలోనూ 6 సంవత్సరాల పాటు మన్నికగా ఉండే 8000mAh భారీ బ్యాటరీ, 80W SUPERVOOC ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. దీంతో వినియోగదారులు రోజంతా ఫొటోగ్రఫీ, కంటెంట్ సృష్టి, వినోదం, కమ్యూనికేషన్ వంటి వివిధ అవసరాల కోసం ఫోన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఈ బ్యాటరీ 1,800 ఛార్జింగ్ సైకిళ్ల వరకు ఉపయోగించిన తర్వాత కూడా తన అసలు సామర్థ్యంలో 80% కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని నిలుపుకునేలా రూపొందించబడింది. ఇది దీర్ఘకాలిక రోజువారీ వినియోగానికి తోడ్పడుతుంది.
ఈ సిరీస్లో నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కల్పించే IP69K, IP69, IP68, IP66 రేటింగ్లతో పాటు, రెయిన్స్టార్మ్ టచ్, మిలిటరీ-గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్ సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. అనుకోకుండా వర్షంలో తడిసినప్పుడు, నీటి చినుకులు పడినప్పుడు లేదా ఫోన్ చేతిలో నుంచి జారిపడినప్పుడు అదనపు రక్షణను అందించి, రోజువారీ వినియోగంలో మరింత భరోసా కల్పించేలా ఈ ఫీచర్లను రూపొందించారు.
ఎఫ్35 సిరీస్ కలర్ఓఎస్ 16పై పనిచేస్తుంది. ఇది ఉత్పాదకత, సృజనాత్మకత, రోజువారీ సౌకర్యం కోసం ఏఐ ఆధారిత సాధనాలను అందిస్తుంది. వీటిలో ఏఐ రికార్డింగ్, ఏఐ అల్ట్రా-క్లియర్ డాక్యుమెంట్స్, ఏఐ కాల్ గార్డ్, వన్-ట్యాప్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కొత్త ట్రినిటీ ఇంజిన్ సిస్టమ్ వనరులను మరింత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేలా ఆప్టిమైజ్ చేసి, వేగవంతమైన, సాఫీమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఎక్స్టెండెడ్ యూజ్ కేర్ 2.0, ఆరేళ్ల పాటు సాఫీగా పనిచేసేలా అందించే రక్షణ వంటి ఫీచర్లు, దీర్ఘకాలిక వినియోగంలోనూ ఫోన్ పనితీరును మెరుగ్గా కొనసాగించేందుకు రూపొందించబడ్డాయి.
వేగానికి ఏమాత్రం తగ్గని పనితీరు
ఓపో ఎఫ్35 ప్రో 5జీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. అధిక వినియోగ సమయంలో వేడిని సమర్థవంతంగా బయటకు పంపేందుకు ఇందులో 5000mm² సూపర్కూల్ వీపీ సిస్టమ్ ఉంది. ఎఫ్35 ప్రోలో 17.22 సెం.మీ. 1.5K 144Hz అమోలెడ్ అల్ట్రా-బ్రైట్ డిస్ప్లే ఉండగా, ఎఫ్35లో 16.69 సెం.మీ. FHD+ 120Hz అమోలెడ్ అల్ట్రా-బ్రైట్ డిస్ప్లే ఉంది. ఈ డిస్ప్లేలు వినోదం, కంటెంట్ వీక్షణ, రోజువారీ వినియోగం కోసం స్పష్టమైన, సాఫీమైన దృశ్య అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.