OPPO నుంచి కొత్త AI పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా, AI రీమిక్స్ కొలేజ్ ఫీచర్లతో కొత్త Reno 16 సిరీస్ అదుర్స్
OPPO India సంస్థ ఈరోజు Reno16, Reno 16c మోడళ్లతో కూడిన Reno 16 సిరీస్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇవి భారతదేశపు మొట్టమొదటి హోలోవర్స్ 3D డిజైన్, 50MP 3.5× టెలిఫోటో లెన్స్తో కూడిన AI పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా, నేచురల్ టోన్ ఇమేజింగ్, అన్ని ఫోకల్-లెంగ్త్ 4K 60fps HDR వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం సమాచార సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, అంతకుమించి భావించే యువత కోసం రూపొందించబడిన ఈ Reno16 సిరీస్, అద్భుతమైన కెమెరా, సృజనాత్మకతకు నిలయమైన స్టూడియో, పనులను సులభతరం చేసే భాగస్వామి, వ్యక్తిగత సహాయకుడిగా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. AI Remix Collage, Pop Cam, Popout 2.0 వంటి AI-పవర్డ్ ఫీచర్లతో అద్భుతమైన కంటెంట్ను రూపొందించడం నుండి, ColorOS 16 అందించే స్మార్ట్ ఫీచర్లను ఉపయోగించడం నుంచి, ఈ Reno16 సిరీస్ వినియోగదారులు సులభంగా కొత్త కంటెంట్ను రూపొందించేందుకు, ఇతరులతో కనెక్ట్ కావడానికి, తమ ఆలోచనలు మరియు భావాలను వ్యక్తపరచడానికి తోడ్పడుతుంది.
ఈ లాంచ్ గురించి OPPO India సంస్థ యొక్క PR మరియు కమ్యూనికేషన్స్ హెడ్ గోల్డీ పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ, నేటి తరం యువతకు స్మార్ట్ఫోన్ అంటే కేవలం ఒక పరికరం కాదు; అది వారి సృజనాత్మకతకు చిరునామా, మధుర జ్ఞాపకాలను దాచుకునే చోటు, వారి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటే మాధ్యమం. ట్రెండ్సెట్టింగ్ డిజైన్ మరియు సార్థకమైన ఆవిష్కరణల కలయికే Reno సిరీస్. యువ వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. Reno 16 సిరీస్లో, ఆకట్టుకునే డిజైన్, అత్యుత్తమ కెమెరా అనుభవం మరియు దైనందిన పనులను సులభతరం చేసే AIని ఒక అద్భుతమైన ప్యాకేజీగా అందిస్తున్నాము. వినియోగదారులు తమ జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని మనస్ఫూర్తిగా బంధించడానికి, ఆత్మవిశ్వాసంతో తమను తాము ప్రదర్శించుకోవడానికి, మరియు ఒక ప్రీమియం అనుభూతిని ప్రతిరోజూ ఆస్వాదించడానికి, మేము ఎంతో ఆలోచించి దీన్ని రూపొందించాము అని తెలిపారు.
భారతదేశపు మొట్టమొదటి హోలోవర్స్ 3D డిజైన్
ప్రతి Reno తరం ఒక కొత్త డిజైన్ గుర్తింపును పరిచయం చేస్తుంది. ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, Reno 16 సిరీస్ అత్యంత ధైర్యవంతమైన రూపంతో మన ముందుకు వచ్చింది. విశ్వంలోని అందం మరియు రహస్యాల నుండి ప్రేరణ పొందిన Reno 16 సిరీస్, భారతదేశపు మొట్టమొదటి హోలోవర్స్ 3D డిజైన్ను పరిచయం చేస్తోంది. OPPO సంస్థ యొక్క ప్రత్యేకమైన హోలోవర్స్ 3D టెక్నాలజీని, సరికొత్త 3D పాప్ ప్లానెట్ డిజైన్తో కలిపి, ఏ కోణం నుండి చూసినా అద్భుతంగా కనిపించేలా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రూపొందించారు.
స్టారీ వైట్ వేరియంట్లో మాత్రమే ప్రత్యేకంగా లభించే 3D పాప్ ప్లానెట్ డిజైన్, కళ్లకు అద్భుతమైన 3D అనుభూతిని కలిగిస్తూ, ఫోన్ వెనుక ఒక గ్రహం తేలుతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న డ్యూయల్-లేయర్ ఆప్టికల్ స్ట్రక్చర్ మరియు లక్షలాది మైక్రోలెన్స్ల వల్ల, ఫోన్ కదిలిస్తున్నప్పుడు ఈ డిజైన్ చాలా సజీవంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి తోడుగా OPPO యొక్క ఫ్లోటింగ్ 3D గ్లిట్టర్ ఫినిష్ మరియు డైనమిక్ స్టెల్లార్ రింగ్ కెమెరా మాడ్యూల్ చుట్టూ మెరుపును జోడిస్తాయి. ఒకే భాగంతో కూడిన కోల్డ్-స్కల్ప్టెడ్ డిజైన్తో తయారైన Reno 16 మరియు Reno 16c, స్టారీ వైట్, ట్విలైట్ వయోలెట్ మరియు స్టెల్లార్ పర్పుల్ రంగులలో లభిస్తాయి. ఇది ఎవరి వ్యక్తిత్వాన్ని వారు చాటుకోవడానికి తగినట్లుగా, చాలా ప్రీమియం లుక్తో ఉంటుంది.
Reno 16 సిరీస్ చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండటమే కాకుండా, సౌకర్యవంతమైన AMOLED డిస్ప్లేలను కలిగి ఉంది. Reno 16 సన్నని బెజెల్స్తో 6.32-అంగుళాల డిస్ప్లేను, Reno 16c 6.57-అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లేను కలిగి ఉన్నాయి. రెండూ FHD+ రిజల్యూషన్, 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్ మరియు అధునాతన ఐ-కేర్ టెక్నాలజీని సపోర్ట్ చేస్తాయి. Reno16 కేవలం 8.22 మిమీ మందం మరియు 182 గ్రాముల బరువును, Reno 16c 8.44 మిమీ మందం మరియు 195 గ్రాముల బరువును కలిగి ఉండి, చేతిలో పట్టుకోవడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ మరియు అత్యున్నత స్థాయి IP66, IP68, IP69, IP69K డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో వీటిని రూపొందించారు, కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఇవి చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయి.
Reno 16 సిరీస్లో మొదటిసారిగా పరిచయం చేస్తున్న AI Snap Key, మీ సృజనాత్మకతను మరియు పనిని వేగవంతం చేస్తుంది. ఒక బటన్ నొక్కితే చాలు; ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని Mind Space-లో దాచుకోవచ్చు, వాయిస్ నోట్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదా కెమెరా, ట్రాన్స్లేటర్, రికార్డర్ వంటి మీకు కావలసిన యాప్లను వెంటనే వాడుకోవచ్చు.
కొత్త తరం కోసం ట్రెండ్-సెట్టింగ్ AI కెమెరా
Reno16 లో అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 100 డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఉన్న 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా మరియు 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. తక్కువ వెలుతురులో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోల కోసం డ్యూయల్ ఫ్లాష్ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది. Reno 16c మోడల్లో కూడా ఇదే రకమైన కెమెరా ఫీచర్లు ఉన్నాయి; ఇది కూడా 50MP మెయిన్ కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా మరియు అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో, డ్యూయల్ ఫ్లాష్ సదుపాయాన్ని కలిగి ఉంది. Reno 16 స్మార్ట్ఫోన్లో మీరు అల్ట్రా-వైడ్, మెయిన్ లేదా టెలిఫోటో - ఇలా ఏ కోణంలోనైనా 4K 60fps HDR వీడియోలను షూట్ చేయవచ్చు. వీడియో తీసేటప్పుడు కలర్ లేదా స్పష్టత ఏమాత్రం తగ్గదు. 4K Auto Straighten ఫీచర్, వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు చేయి వణికినా దాన్ని వెంటనే సరిచేస్తుంది. అలాగే, Zoom Free Video ఫీచర్, జూమ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీడియో క్లారిటీ తగ్గకుండా చూస్తుంది. ఇది కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఒక పర్ఫెక్ట్ వీడియో టూల్కిట్.
ఈ రెండు ఫోన్లలో 50MP 3.5× టెలిఫోటో పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా ఉంది. ఇది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్లు ఇష్టపడే క్లాసిక్ 85mm పోర్ట్రెయిట్ లెన్స్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
OPPO యొక్క Natural Tone Imaging ఫీచర్, చర్మపు రంగును, రంగులు మరియు లైటింగ్ను ఎంతో చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అందరికీ ఒకే రకమైన ఎఫెక్ట్స్ వాడకుండా, ప్రతి ఒక్కరి ప్రత్యేకతను ఇది కాపాడుతుంది. కఠినమైన మధ్యాహ్న ఎండలో షూట్ చేసినా, సాయంత్రం వేళల్లో లేదా తక్కువ వెలుతురు ఉన్న కేఫ్లలో తీసినా, ఇది ముఖంలోని అందాన్ని, సహజమైన స్కిన్ టెక్స్చర్ను మరియు అసలైన రంగులను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. మీరు ఆ క్షణంలో ఏమి అనుభవించారో, దాన్ని మీ ఫోటోలలో అలాగే చూడవచ్చు.
కొత్త తరం సృష్టికర్తల కోసం రూపొందించబడింది
నేటి క్రియేటర్లు కేవలం ఫోటోలు తీయడం మాత్రమే కాదు, కథలను చెప్తారు. వీకెండ్ ట్రిప్స్, కేఫ్ వ్లాగ్స్ , ఫోటో డంప్స్ లేదా స్నేహితులతో సరదా క్షణాలు- సృజనాత్మకత ఇప్పుడు ఒక దైనందిన అలవాటు. ఈ కొత్త తరం కోసం రూపొందించబడిన Reno16 సిరీస్, AI ఆధారిత ఫోటోగ్రఫీని మరియు సులభమైన ఎడిటింగ్ టూల్స్ను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా, AI Remix Collage ఫీచర్ మీ ఫోటోలు, లైవ్ ఫోటోలు మరియు వీడియోలను డైనమిక్ స్టోరీలుగా మారుస్తుంది. నచ్చిన లేఅవుట్లు, టెక్స్ట్, స్టిక్కర్లు మరియు ఆర్టిస్టిక్ ఎఫెక్ట్లను ఉపయోగించి, కొన్ని సెకన్లలోనే అద్భుతమైన కంటెంట్ను మీరు క్రియేట్ చేయవచ్చు.
Pop Cam ఫీచర్, సినిమా, రెట్రో మరియు లైఫ్స్టైల్ శైలుల నుండి ప్రేరణ పొందిన తొమ్మిది AI-క్యూరేటెడ్ స్టైల్స్ను పరిచయం చేస్తుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఫోటోలను వెంటనే స్టైలిష్గా మార్చుకోవచ్చు. అలాగే, Popout 2.0 ఫీచర్, ఫోటోలోని వ్యక్తులు, పెంపుడు జంతువులు, ప్రముఖ ప్రదేశాలు మరియు వస్తువులను స్పష్టంగా గుర్తించి, వాటిని ఫోకస్ చేస్తూ, అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విజువల్స్ను అందిస్తుంది.
Dual-View Video 2.0 ఫీచర్, ముందు మరియు వెనుక కెమెరాల ద్వారా ఒకే సమయంలో వీడియోను రికార్డ్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల, జరుగుతున్న సంఘటనను మరియు ఆ క్షణంలో క్రియేటర్ యొక్క భావాలను ఒకే వీడియోలో చాలా చక్కగా రికార్డ్ చేయవచ్చు. ఇందులో ఉన్న సౌకర్యవంతమైన లేఅవుట్లు మరియు కెమెరా యాంగిల్స్ మార్చుకునే సదుపాయం, ప్రయాణాలకు మరియు రోజువారీ జీవితంలోని కథలను చెప్పడానికి క్రియేటర్లకు గొప్ప స్వేచ్ఛను ఇస్తాయి.
వీటితో పాటు, మీ ఫోటోలను మరింత మెరుగుపరచడానికి AI సాంకేతికతతో కూడిన టూల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి: AI Recompose, AI Perfect Shot, AI Best Face, AI Unblur, AI Eraser, AI Flash Photography 3.0 మరియు AI Studio. ఇవి ఫోటోలలోని ప్రతి చిన్న వివరాలను సరిచేసి, స్పష్టమైన మరియు నాణ్యమైన చిత్రాలను రూపొందించడానికి మీకు సహాయపడతాయి. దీనివల్ల, ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీ ఫోటోలను మీరు ఏ సమయంలోనైనా సులభంగా క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయవచ్చు.
OPPO Bubble: క్రియేటర్ల కోసం ఒక సరికొత్త పరిచయం
Reno16 సిరీస్తో వస్తున్న OPPO Bubble, సృజనాత్మకతను మరియు వినియోగాన్న ఇష్టపడే క్రియేటర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మొట్టమొదటి స్మార్ట్ కెమెరా కంపానియన్. కేవలం 27.5 గ్రాముల బరువున్న ఈ చిన్న పరికరాన్ని అయస్కాంతం ద్వారా మీ ఫోన్కి సులభంగా అటాచ్ చేయవచ్చు. ఇందులో ఉన్న 1.73-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, మెయిన్ కెమెరాలో కనిపించే వ్యూను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. దీనివల్ల, ఫోన్ వెనుక ఉన్న శక్తివంతమైన కెమెరాలను ఉపయోగించి, కచ్చితమైన సెల్ఫీలు, గ్రూప్ ఫోటోలు మరియు అద్భుతమైన క్రియేటివ్ చిత్రాలను తీసుకోవచ్చు. 550mAh బ్యాటరీ, IP54 డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో ఉండే ఈ Bubble, వైర్లెస్ రిమోట్గా, స్టైలిష్ డిజిటల్ యాక్సెసరీగా మరియు మీ రోజువారీ తోడుగా ఉంటూ, Reno 16 అనుభవాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది.
ColorOS 16-లో సరికొత్త ప్రత్యేకతలు
ColorOS 16తో నడిచే Reno 16 సిరీస్, OPPO అందిస్తున్న అత్యంత తెలివైన మరియు పర్సనలైజ్డ్ AI అనుభవాన్ని మీ చేతుల్లో ఉంచుతుంది. ఇకపై ప్రతి పనికి వేర్వేరు యాప్ల మధ్య మారాల్సిన అవసరం లేదు; మీ సృజనాత్మకత, పనులు మరియు ప్రయాణ ప్రణాళికలను ఒకే చోట సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
ఈ అనుభవానికి ప్రాణం పోసేది AI Mind Pilot; ఇది బహుళ ఆధునిక భాషా నమూనాలను - LLMs ఒకే చోట చేర్చి, మీ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా పనిచేసే పరిశ్రమలోనే మొదటి వినూత్న సాంకేతికత. ఇది Gemini, Perplexity మరియు ChatGPTలను ఒకే స్క్రీన్పైకి తీసుకువస్తుంది. రికమెండేషన్లు, రీసెర్చ్ లేదా ప్లానింగ్ కోసం పదేపదే వేర్వేరు యాప్ల మధ్య మారాల్సిన అవసరం లేకుండా, మీకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని అత్యంత సందర్భోచితమైన మోడల్ నుండి వెంటనే పొందవచ్చు లేదా సమాధానాలను పక్కపక్కనే చూసి సరిపోల్చుకోవచ్చు. AI Mind Space మెమరీతో అనుసంధానమై ఉండటం వల్ల, ఇది ప్రతి ప్రశ్నను కొత్తగా చూడకుండా, మీ మునుపటి సందర్భాలను మరియు సంభాషణలను గుర్తుంచుకుని, కాలక్రమేణా మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా మరింత పర్సనలైజ్డ్ అసిస్టెంట్గా మారుతుంది.
AI Snap Keyని ఉపయోగించి, మీ పరికరంలో ఎక్కడైనా సరే ముఖ్యమైన క్షణాలు, ఆలోచనలు మరియు కంటెంట్ను వెంటనే క్యాప్చర్ చేయవచ్చు. ఇలా సేకరించినవన్నీ AI Mind Space అనే మీ 'డిజిటల్ మెదడు'లో భద్రంగా ఉంటాయి; ఇది చెల్లాచెదురుగా ఉన్న సమాచారాన్ని ఒకే చోట చేర్చి, సందర్భోచితంగా క్రమబద్ధీకరించే ఒక మేధో కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా, AI Bill Manager మీ రోజువారీ రసీదులు, స్క్రీన్షాట్లు, మెసేజ్లు మరియు వాయిస్ ఇన్పుట్లను క్రమబద్ధమైన ఆర్థిక రికార్డులుగా మారుస్తుంది. ఇది మీ ఖర్చులను ఆటోమేటిక్గా వర్గీకరిస్తూ, ఆదాయ-వ్యయాలను ఖచ్చితంగా ట్రాక్ చేయడమే కాకుండా, రియల్-టైమ్ ఎక్స్ఛేంజ్ రేట్లను ఉపయోగించి బహుళ కరెన్సీలను సులభంగా నిర్వహించడానికి మరియు మీ నెలవారీ ఖర్చుల ధోరణులను చక్కగా క్రమబద్ధీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.
AI Menu Translation ఫీచర్, రెస్టారెంట్లలోని మెనూలను వెంటనే అనువదిస్తుంది. వంటకాల పేర్లు, పదార్థాలు, అలర్జీ సమాచారం మరియు ధరలను మీకు కావలసిన కరెన్సీలోకి ఇది మారుస్తుంది. AI Voice Translation, చుట్టుపక్కల శబ్దాలను తొలగించి స్పష్టమైన ఆడియోను రికార్డ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల వివిధ భాషల మధ్య సంభాషణలు చాలా సహజంగా సాగుతాయి. AI Live Translation, సమావేశాలు మరియు సెమినార్లలోని సంభాషణలను వెంటనే అనువదించడం వల్ల, అంతర్జాతీయ చర్చలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభమవుతుంది.
AI Recording Sticker ఫీచర్ ద్వారా సమావేశాలు మరియు ఉపన్యాసాలను రికార్డ్ చేయడం మరింత తెలివైన అనుభవంగా మారుతుంది. రికార్డింగ్ సమయంలో నోట్స్ రాయడం, ఫోటోలను జత చేయడం మరియు టెక్స్ట్లను సేవ్ చేయడం వంటివి చేయవచ్చు. రికార్డింగ్ పూర్తయ్యాక, ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్లను హైలైట్ చేస్తూ సంక్షిప్త నివేదికను ఆటోమేటిక్గా రూపొందిస్తుంది. AI Scan మరియు AI Extract ఫీచర్లు, పత్రాలు, చిత్రాలు, టేబుల్స్ మరియు సంక్లిష్టమైన లేఅవుట్లను సెకన్లలో స్కాన్ చేసి, ఎడిట్ చేయడానికి వీలుగా డిజిటల్ కంటెంట్గా మారుస్తాయి.
పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఆల్-డే బ్యాటరీ
Reno 16 స్మార్ట్ఫోన్ హృదయభాగంగా, అత్యాధునిక Snapdragon 7 Gen 4 మొబైల్ ప్లాట్ఫార్మ్ పనిచేస్తుంది. 4nm టెక్నాలజీతో రూపొందించబడిన ఈ శక్తివంతమైన చిప్సెట్, ఫోన్ పనితీరును తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. గత వెర్షన్లతో పోలిస్తే ఇందులో CPU పెర్ఫార్మెన్స్ 27 శాతం పెరిగింది మరియు 2.8GHz వరకు క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. అలాగే, GPU గ్రాఫిక్స్ పనితీరు 30 శాతం మెరుగుపడటం వల్ల, ఫోన్ వాడకం చాలా స్మూత్గా మరియు వేగంగా ఉంటుంది.
Reno 16c మోడల్లో MediaTek Dimensity 7300 4nm చిప్సెట్ ఉంది. ఇందులో నాలుగు 2.5GHz Cortex-A78 కోర్లు మరియు నాలుగు Cortex-A55 కోర్లు ఉన్నాయి. ఇది Mali-G615 MC2 GPU, 24GB వరకు ర్యామ్ (12GB ఫిజికల్ + 12GB వర్చువల్) మరియు UFS 3.1 స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సిరీస్లోని అన్ని ఫోన్లలో, AI Link Boost 4.0 టెక్నాలజీ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరిచి, డేటా షేరింగ్ వేగాన్ని 73% వరకు పెంచుతుంది. అలాగే, AI HyperBoost 2.0 టెక్నాలజీ గేమింగ్ సమయంలో 120 fps వేగంతో ఎలాంటి అంతరాయం లేని అత్యంత సున్నితమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
Reno16 స్మార్ట్ఫోన్ 6700mAh బ్యాటరీ మరియు 80W SUPER VOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో వస్తుంది. Reno 16c మోడల్ 7000mAh భారీ బ్యాటరీ మరియు 80W SUPER VOOC™ ఛార్జింగ్తో వస్తుంది. వినియోగదారులు రోజంతా ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా పనులు చేసుకోవడానికి, వినోదాన్ని ఆస్వాదించడానికి మరియు ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ శక్తివంతమైన బ్యాటరీ దోహదపడుతుంది.
OPPO Enco Air5తో పూర్తి స్థాయి ఆడియో అనుభవం
Reno 16 సిరీస్తో విడుదలవుతున్న కొత్త OPPO Enco Air5, 52dB యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC) సౌకర్యంతో అద్భుతమైన ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది 5,000 Hz వరకు విస్తృత ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి, సంగీతంలోని ప్రతి సున్నితమైన శబ్దాన్ని స్పష్టంగా వినవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉన్న ట్రిపుల్ మైక్రోఫోన్ సిస్టమ్ మరియు AI కాల్ నాయిస్ రిడక్షన్ ఫీచర్, రద్దీగా ఉండే లేదా గాలి వీచే చోట కూడా మీ వాయిస్ను స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి.
రోజంతా సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా కేవలం 4.3గ్రా బరువుతో ఈ ఇయర్బడ్స్ రూపొందించబడ్డాయి. ఇవి IP55 డస్ట్ మరియు వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 54 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ మరియు TUV Rheinland ధృవీకరణ పొందిన బ్యాటరీ డ్యూరబిలిటీని ఇవి అందిస్తాయి. ఇందులో ఉన్న 12mm డైనమిక్ బాస్ డ్రైవర్, OPPO Alive Audio, క్లియర్ ఎకౌస్టిక్ కేవిటీ డిజైన్, సంగీతంలోని ప్రతి సున్నితమైన శబ్దాన్ని చాలా స్పష్టంగా, ఆకర్షణీయంగా వినిపిస్తాయి. Sound Master EQ మరియు 10-బ్యాండ్ ప్రో ఈక్వలైజర్ ఫీచర్ల ద్వారా మీరు మీ ఆడియోలోని ధ్వని నాణ్యతను మీకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకోవచ్చు. కొత్త Bluetooth 6.1 టెక్నాలజీతో ఆండ్రాయిడ్, iOS మరియు విండోస్ పరికరాలను ఒకేసారి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. AI Translate, Google Gemini మరియు Spotify వంటి ఫీచర్లతో సజావుగా కలిసి పనిచేసే ఈ OPPO Enco Air5, Reno16 సిరీస్కు మరింత తెలివైన మరియు గొప్ప ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇవి లావెండర్ పర్పుల్ మరియు మిడ్నైట్ బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తాయి.
ధర మరియు లభ్యత
Reno16 5G 8GB + 256GB వేరియంట్ INR 61,999 ధరలో, మరియు 12GB+256GB వేరియంట్ INR 67,999 ధరలో లభిస్తుంది. అలాగే, Reno 16c 5G మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది: 8GB+128GB INR 46,999, 8GB+256GB INR 49,999 మరియు 12GB+256GB INR 55,999. కొత్త OPPO Reno 16 సిరీస్ జూలై 9, 2026 నుండి Amazon, Flipkart, ప్రధాన రిటైల్ అవుట్లెట్లు మరియు OPPO E-storeలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లు మరియు UPI లావాదేవీలపై 10% వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు.
ప్రముఖ ఫైనాన్స్ సంస్థల ద్వారా 18 నెలల వరకు జీరో డౌన్ పేమెంట్ సదుపాయం ఉంది.
ప్రముఖ ట్రేడ్-ఇన్ భాగస్వాముల ద్వారా INR 5000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు.
అదనపు ఖర్చు లేకుండా* 180 రోజుల స్క్రీన్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది.
Reno 16 సిరీస్ కొనుగోలు చేసిన ప్రతిసారీ, OPPO Enco Buds3 Pro+ పరికరంపై 50% తగ్గింపు పొందవచ్చు.
Reno 16 సిరీస్ను OPPO Bubble పరికరంతో కలిపి కొనుగోలు చేసినప్పుడు, 18 నెలల వరకు జీరో డౌన్ పేమెంట్ సదుపాయం లేదా 10% తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ పొందవచ్చు.
OPPO Bubble జూలై 9 నుండి INR 7,999 ధరలో అమ్మకానికి వస్తుంది, అలాగే OPPO Enco Air5 జూలై 2 నుండి INR 3,299 ధరలో OPPO e-store, Flipkart, Amazon మరియు ప్రధాన రిటైల్ అవుట్లెట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.