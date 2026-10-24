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  4. OPPO India raises the bar for premium flagship smartphones with the All-New OPPO Find X10 Series
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (19:53 IST)

సరికొత్త ఒప్పో ఫైండ్ X10 సిరీస్‌తో ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్

OPPO Find X10
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (19:56 IST)
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ఒప్పో ఇండియా, తన వినూత్నమైన, ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ అయిన ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ సిరీస్‌లో 10వ తరంగా, ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్10, ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్10 ప్రో మాక్స్‌లతో కూడిన సరికొత్త ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్10 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ అనుభవానికి ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పడానికి రూపొందించబడిన ఫైండ్ ఎక్స్10 సిరీస్, అద్భుతమైన వాస్తవిక ఇమేజింగ్, రాజీపడని పనితీరు, అసాధారణమైన బ్యాటరీ మన్నిక, అధునాతన డిజైన్‌ను ఒకచోట చేర్చింది.
 
వీటన్నింటితో పాటు, కొత్త ColorOS 17, ఉన్నతమైన, సున్నితమైన యూజర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవానికి సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు ఒకే ప్రవాహంలో చిత్రీకరించడానికి, సృష్టించడానికి, పంచుకోవడానికి వీలుగా, ఒప్పో తన ఫ్లాగ్‌షిప్ కనెక్టెడ్ ఎకోసిస్టమ్‌ను ఒప్పో ఎన్­కో  X4, ఒప్పో ప్యాడ్ మినీలతో కూడా విస్తరించింది. ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ పోర్ట్‌ఫోలియో అంతా కలిసి రోజువారీ అనుభవాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది, తద్వారా ప్రతి షాట్, ఎడిట్ మరియు షేర్ ప్రామాణికంగా మరియు ఆ క్షణానికి నిజమైనదిగా అనిపిస్తుంది.
 
నిజ జీవితంలో మనకు కనిపించే వాటిని బాగా పోలి ఉండే విధంగా ఇమేజ్‌లను అందించేందుకు రూపొందించిన కెమెరా సిస్టమ్, ఒప్పో ఫైండ్ X10 సిరీస్ యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణ. ఒప్పో ఫైండ్ X10లో డ్యూయల్ 200MP కెమెరా సిస్టమ్ ఉండగా, ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో మాక్స్ విప్లవాత్మకమైన ట్రిపుల్ 200MP కెమెరా సిస్టమ్‌ను పరిచయం చేస్తోంది. ఇది వెనుక ఉన్న మూడు కెమెరాలలోనూ 200MP రిజొల్యూషన్‌ను అందిస్తుంది. హాసెల్‌బ్లాడ్‌తో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ఈ సిస్టమ్‌కు, సహజమైన రంగులు, టోన్‌లు, డీటెయిల్స్ కోసం కొత్త LUMO ట్రూ ఇమేజ్ ఇంజన్, రెండవతరం ట్రూ కలర్ కెమెరాను జత చేశారు. కాగా, LUMO కలర్ పాలెట్ వినియోగదారులకు ఆ సహజస్థానం నుండి తమ వ్యక్తిగత శైలిని రూపొందించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. వీడియో కోసం 4K సినీ-గ్రేడ్ HDR వీడియో, డాల్బీ విజన్ మరియు ఓపెన్ గేట్ క్యాప్చర్ వంటి సినిమా-గ్రేడ్ టూల్స్ ఉన్నాయి.
 
పూర్తి కొత్త ColorOS 17లో AI మైండ్ పైలట్‌తో కూడిన ఏజెంట్ మోడ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది పరికరంలోని ఫోటోలు, ఫైళ్లను ఉపయోగించుకుని పలు-అంచెలు కలిగిన పనులను పూర్తి చేయగలదు. ఈ సిరీస్‌లో 8000mAh వరకు బ్యాటరీ సామర్ధ్యం, ఫైండ్ X10 ప్రొ మ్యాక్స్ మోడల్‌లో 2nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 ప్రో  ప్రొసెసర్, సరికొత్త బోర్డర్‌లెస్ డిజైన్ లభిస్తున్నాయి.
 
ఒప్పో ప్యాడ్ మిని, ఒప్పో ఫైండ్ X10 సిరీస్‌ను పరిపూర్ణం చేస్తోంది. ఇది, బ్రాండ్లో మొట్టమొదటి కాంపాక్ట్ 8.8-అంగుళాల టాబ్లెట్. ఇది ఫ్లాగ్‌షిప్ పనితీరును AI-ఆధారిత ఉత్పాదకతతో కలిపి అత్యంత పోర్టబుల్ డిజైన్‌లో అందిస్తుంది. అలాగే, అసాధారణమైన సౌండ్ క్వాలిటీ కోసం డైనాడియోతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ప్రీమియం ఆడియో అనుభవాన్ని అందించే ఒప్పో ఎన్‌కో X4 ఉన్నది. ఈ పరికరాలు కలిసి, క్షణక్షణం నిరంతరాయమైన కనెక్టివిటీ, ఉత్పాదకత, సృజనాత్మకత మరియు వినోదాన్ని అందజేయాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ ఒప్పో ఫ్లాగ్‌షిప్ అనుభవాన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల కన్నా మిన్నగా చేస్తాయి.
 
ఈ విడుదల సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ఒప్పో ఇండియా కమ్యూనికేషన్స్ హెడ్ గోల్డీ పట్నాయక్ ఇలా అన్నారు, “పది తరాలుగా, ఒప్పో ఫైండ్ X సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్, ఆవిష్కరణల హద్దులను విస్తరింపజేసింది. ఒప్పో ఫైండ్ X 10 సిరీస్‌తో, తయారీదారులు ఎక్కువగా ఎదుర్కొనే ఈ సమస్యలను మేము పరిష్కరిస్తున్నాము: కంటికి కనిపించే దాని నుండి భిన్నంగా ఉండే చిత్రాలు, కాంతిని బట్టి మారే ఫలితాలు, తొలగించడానికి బదులుగా అంచెలను జోడించే AI. ప్యాడ్ మినీ, ఒప్పో నుండి ఒక కొత్త ఫామ్ ఫ్యాక్టర్‌ను తీసుకువస్తుంది, ఇది కాంపాక్ట్‌గా, తయారీదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మరియు ఎంకో X4తో కలిసి, ఇది ఒక కనెక్టెడ్ ఈకోసిస్టమ్‌ను పరిపూర్ణం చేస్తుంది, ఇది వినియోగదారులను ఒకే క్రమంలో చిత్రీకరించడానికి, సృష్టించడానికి మరియు పంచుకోవడానికి వీలు కలిగిస్తుంది.”
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