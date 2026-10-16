Musk : ఎలాన్ మస్క్ స్టార్ లింక్తో పోటీకి ఆహ్వానించిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్
భారతదేశ ఉపగ్రహ కమ్యూనికేషన్ల రంగంలో, ఎలాన్ మస్క్ స్టార్లింక్తో సహా, పోటీని తాము స్వాగతిస్తున్నామని, అయితే ఈ రంగంలోని ప్రతి భాగస్వామి చట్టబద్ధతకు, ప్రస్తుత జాతీయ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలని పేర్కొంటూ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
Reliance-Elon Musk
రిలయన్స్, భారత మార్కెట్ గురించి ఇటీవల వచ్చిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో, "మేము వాస్తవాలను స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాము. ప్రతి భారతీయ సంస్థలాగే, ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరిచే స్వదేశీ లేదా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను, ఆవిష్కరణలను స్వాగతించే భారతదేశంలోనే రిలయన్స్ కూడా ఎదిగింది. ఆ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం చట్టబద్ధతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారత ప్రభుత్వం పేర్కొన్నట్లుగా, భారతీయ లేదా విదేశీ దరఖాస్తుదారులందరికీ ఒకే ప్రక్రియను వర్తింపజేస్తుంది. జియో, సొంత ఉపగ్రహ సేవలు అనుమతుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి," అని ఎక్స్లో ప్రచురించిన ప్రకటనలు తెలిపాయి.
రిలయన్స్లో మేము పోటీకి ఎప్పుడూ భయపడలేదు. వినియోగదారునికి ఎవరు ఉత్తమంగా సేవ చేస్తారో తేల్చే నిజమైన పరీక్షగా మేము దీనిని చూస్తాము. జియో స్వయంగా 2016లో ఒక్క కస్టమర్ కూడా లేకుండా, భారతదేశపు రద్దీగా ఉన్న టెలికాం మార్కెట్లోకి సరికొత్త సంస్థగా ప్రవేశించింది.
కేవలం పదేళ్లలో, జియో 53 కోట్లకు పైగా కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని సంపాదించుకుంది. భారతీయులకు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను, అత్యంత సరసమైన డేటాను అందించింది. స్టార్లింక్తో సహా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్లో పోటీని మేము స్వాగతిస్తాము. జియోతో సహా ప్రతి సంస్థ భారతదేశ ప్రజలకు సేవ చేయాలి మరియు దేశ చట్టాలు, విధానాలను పాటించాలి," అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
స్పేస్ఎక్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎలాన్ మస్క్, స్వార్థ ప్రయోజనాలున్న వర్గాలు స్టార్లింక్ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయని ఆరోపిస్తూ భారతీయ బహుళ వ్యాపార సంస్థను లక్ష్యంగా చేసుకున్న తర్వాత రిలయన్స్ నుండి ఈ స్పందన వచ్చింది.
ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో మస్క్ మాట్లాడుతూ, "అంబానీకి చెందిన ఇంటర్నెట్ దళారుల సైన్యం చేస్తున్న హాస్యాస్పదమైన వాదనలకు ఏమాత్రం అర్థం లేదు. ఒకవైపు, భారతదేశంలో అంబానీకి ఉన్న వాస్తవ ఏకస్వామ్యం అందిస్తున్న అద్భుతమైన తక్కువ ధరలతో స్టార్లింక్ పోటీ పడలేదని చెబుతూనే, అదే ఊపిరితో, స్టార్లింక్ చాలా బలమైన పోటీదారు అవుతుందని వాదిస్తున్నారు. ఇది అసంబద్ధమైన కపటత్వం, అతిశయోక్తి." పెరిగిన పోటీ ప్రస్తుత సంస్థల లాభాలను తగ్గించగలదని, కానీ అది వారి వ్యాపారానికి తప్పనిసరిగా ముప్పు కలిగించదని" ఆయన పేర్కొన్నారు.
"వాస్తవానికి, పోటీ ఎప్పటిలాగే సగటు పౌరుడికి మరిన్ని ఎంపికలను ఇవ్వడం ద్వారా వారికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. అంబానీ లాభాలు తగ్గుతాయి, కానీ ఆయన వ్యాపారం నుండి వైదొలగడం లేదు," అని ఆయన రాశారు. భారత టెలికమ్యూనికేషన్ల రంగంలో ఏకస్వామ్య పద్ధతులు ఉన్నాయని మస్క్ గతంలో ఆరోపించారు. స్టార్లింక్ వాణిజ్య విస్తరణ ఎదుర్కొంటున్న నియంత్రణపరమైన అడ్డంకులను ప్రశ్నించారు.