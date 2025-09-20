భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు ఎంపిక చేసిన గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్లపై మునుపెన్నడూ చూడని ధరలను ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక ధరలతో, కస్టమర్లు గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్లను వాటి లాంచ్ నుండి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ధరలకు సొంతం చేసుకోవచ్చు. రోజువారీ అనుభవాలను మరింత అందుబాటులోకి, సృజనాత్మకంగా, ఉత్పాదకంగా మార్చే AI-ఆధారిత ఫీచర్లను ఆస్వాదించవచ్చు.
గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా, గెలాక్సీ S24, గెలాక్సీ S24 FE
కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్. వాస్తవానికి రూ. 129999 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ ఫోన్, పండుగ సేల్ సమయంలో రూ. 71999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3తో పనిచేసే గెలాక్సీ S24, కేవలం రూ. 39999కే అందుబాటులో ఉంటుంది, అయితే గెలాక్సీ S24 సిరీస్ మాదిరిగానే అధునాతన AI అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్న గెలాక్సీ S24 FE, కేవలం రూ. 29999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. గెలాక్సీ A55 5G, గెలాక్సీ A35 5G ఇప్పుడు 42% వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి
గెలాక్సీ A55 5G అద్భుతమైన ధర రూ. 23999కే అందుబాటులో ఉంటుంది, అయితే గెలాక్సీ A35 5G కేవలం రూ. 17999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, సామ్సంగ్ గెలాక్సీ A55 5G, గెలాక్సీ A35 5G 2024లో వాటి ధరల విభాగాలలో వరుసగా నంబర్ వన్ సెల్లింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లుగా నిలిచాయి. గెలాక్సీ A55 5G, A35 5G స్పష్టమైన 6.6 ఇంచెస్ FHD+ 120Hz సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, డాల్బీ స్టీరియో స్పీకర్లు, బయట కూడా ప్రకాశవంతమైన, స్పష్టమైన విజువల్స్ కోసం విజన్ బూస్టర్ టెక్నాలజీతో వస్తాయి. ఫోటోగ్రఫీలో, ఈ రెండు ఫోన్లు OISతో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరా, అల్ట్రా-వైడ్ మరియు మాక్రో లెన్స్లతో పాటు, మెరుగైన నైటోగ్రఫీని కలిగి ఉంటాయి. గెలాక్సీ M36 5G, గెలాక్సీ M16 5G, గెలాక్సీ M06 5G ఇప్పుడు 30% వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి
గెలాక్సీ M36 5G కేవలం రూ. 13999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా, గెలాక్సీ M16 5G రూ. 10499 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. గెలాక్సీ M06 5G కేవలం రూ. 7499కే అందుబాటులో ఉంటుంది. భారతీయ Gen Z వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన, గెలాక్సీ M36 5G మెరుగైన మన్నిక కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ రక్షణ వంటి అనేక సెగ్మెంట్-లీడింగ్ ఫీచర్లతో పాటు AI ఆవిష్కరణల సూట్ను ప్యాక్ చేస్తుంది. గెలాక్సీ F36 5G మరియు F06 5G ఇప్పుడు 30% వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
గెలాక్సీ F36 5G కేవలం రూ. 13999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా, గెలాక్సీ F06 5G రూ. 7499 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. గెలాక్సీ F06 5G అన్ని టెలికాం ఆపరేటర్లలో 12 5G బ్యాండ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది, సరసమైన ధరలో పూర్తి 5G అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా, గెలాక్సీ S24, గెలాక్సీ S24 FE, గెలాక్సీ A35 5G, గెలాక్సీ M36 5G, గెలాక్సీ M16 5G, మరియు గెలాక్సీ F36 5Gపై ఆఫర్లు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడతాయి.