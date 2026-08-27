3 వేల మంది విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ STEM విద్య, STEM ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసిన శాంసంగ్
శాంసంగ్ ఇండియా తమిళనాడులో STEM విద్యకు మరింత ప్రాప్యతను విస్తరిస్తోంది. తన DigiArivu కార్యక్రమం ద్వారా కాంచీపురం, రాణిపేట జిల్లాల్లోని 10 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 3,000 మంది విద్యార్థులకు ఈ కార్యక్రమం చేరువవుతోంది. రాష్ట్రంలో తయారీ, ఆవిష్కరణలు మరియు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ పట్ల శాంసంగ్ యొక్క పెరుగుతున్న నిబద్ధతకు ఈ కార్యక్రమం మరింత బలం చేకూరుస్తోంది.
UN Global Compact Network India (UNGCNI) సహకారంతో అమలు చేస్తున్న DigiArivu, 10 ప్రత్యేక STEM ల్యాబ్లు, ప్రాక్టికల్ విద్యా పరికరాలు, Building as Learning Aid (BaLA), మెరుగుపరిచిన పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ఉపాధ్యాయుల అభివృద్ధి ద్వారా STEM అభ్యసనను బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ CSR కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అనుభవాలు మరియు తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను ఆచరణలో పెట్టడం ద్వారా STEM విషయాలపై తమ అవగాహనను మరింత పెంచుకోగలుగుతున్నారు.
"విద్యార్థుల్లో ఆసక్తిని, జిజ్ఞాసను పెంచి, వారు స్వయంగా చేసి నేర్చుకునేలా ప్రోత్సహించినప్పుడు విద్య మరింత అర్థవంతంగా మారుతుంది. DigiArivu ద్వారా Samsung తమిళనాడులోని పాఠశాలలతో కలిసి పనిచేస్తూ, సాంకేతికత, ప్రాక్టికల్ STEM విద్య మరియు ఉపాధ్యాయుల అభివృద్ధి ఒకే వేదికపైకి వచ్చేలా ఆసక్తికరమైన అభ్యసన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఇది యువ విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు వారిని భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేయడంలో సహాయపడుతుంది," అని SH Yoon, ప్రెసిడెంట్, శాంసంగ్ చెన్నై అన్నారు.
UN Global Compact Network India స్థిరమైన మరియు సమగ్ర అభివృద్ధికి దోహదపడే, పెద్ద స్థాయిలో అర్థవంతమైన ప్రభావాన్ని సృష్టించే భాగస్వామ్యాలను ప్రోత్సహించేందుకు కట్టుబడి ఉంది. DigiArivu ద్వారా Samsungతో మా భాగస్వామ్యం నాణ్యమైన విద్యను బలోపేతం చేయడం మరియు యువ విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలను కల్పించడం పట్ల మా ఉమ్మడి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు STEM విద్య మరియు డిజిటల్ లెర్నింగ్ను అందించడం ద్వారా, వేగంగా సాంకేతికత ఆధారితంగా మారుతున్న ప్రపంచంలో రాణించేందుకు అవసరమైన జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యాలను విద్యార్థులు పొందేందుకు ఈ కార్యక్రమం సహాయపడుతోంది అని Ratnesh Jha, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, UNGCNI అన్నారు.
STEM అభ్యసనాన్ని ఆచరణాత్మకంగా మార్చడం
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తమిళనాడులోని కాంచీపురం మరియు రాణిపేట జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 10 STEM ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేశారు. తరగతి గదిలో పరిచయం చేసిన శాస్త్రీయ అంశాలను ప్రయోగాత్మకంగా తెలుసుకునేందుకు ఈ ల్యాబ్లు విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ప్రాక్టికల్ కార్యకలాపాలు మరియు ప్రయోగాల ద్వారా విద్యార్థులు STEM విషయాల్లో మరింత లోతుగా పాల్గొనడంతో పాటు జిజ్ఞాస, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలు మరియు తాము నేర్చుకున్న విషయాలను ఆచరణలో పెట్టే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోగలుగుతున్నారు.
పాఠశాల పరిసరాలను కూడా తరగతి గదిలో భాగంగా మార్చేందుకు ఈ కార్యక్రమంలో Building as Learning Aid (BaLA)ను చేర్చారు. పాఠశాల గోడలు మరియు సాధారణ ప్రదేశాల్లో సైన్స్, మ్యాథ్స్, సస్టైనబిలిటీ, క్రీడలు మరియు డా. ఏ.పీ.జే. అబ్దుల్ కలాం వంటి స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తుల ఆధారంగా రూపొందించిన ఇంటరాక్టివ్ అంశాలు మరియు కుడ్యచిత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
“DigiArivu ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి విద్యార్థుల్లో మరింత జిజ్ఞాస మరియు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మేము గమనించాము. STEM ల్యాబ్ మరియు ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్పేస్లు ప్రశ్నలు అడగడానికి, మరింత చురుకుగా పాల్గొనడానికి మరియు పాఠాలను ప్రాక్టికల్ అనుభవాలతో అనుసంధానించడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాయి,” అని V. Anandakumar, Headmaster, Maduramangalam Govt. Higher Secondary School, Kanchipuram అన్నారు.
విద్యార్థుల విషయంలోనూ ఈ కార్యక్రమం ప్రభావం ప్రతిరోజూ కనిపిస్తోంది.
"ఇప్పుడు మేము STEM Labలో స్వయంగా ప్రయోగాలు చేయగలుగుతున్నాము. మా పాఠశాల చుట్టూ ఉన్న learning walls తరగతిలో మేము నేర్చుకున్న విషయాలను గుర్తుంచుకోవడానికి సహాయపడుతున్నాయి. దీనివల్ల నేర్చుకోవడం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇంకా కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవాలనే ప్రేరణ కలుగుతోంది," అని Maduramangalam Govt. Higher Secondary School, Kanchipuramకు చెందిన Class 12 విద్యార్థిని S. Lathika అన్నారు.
కాంచీపురం మరియు రాణిపేటలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చేరువ
ఈ కార్యక్రమం కాంచీపురం జిల్లాలోని Maduramangalam, Molachur, Edayarpakkam, Damal మరియు Thirupputkuzhi, అలాగే రాణిపేట జిల్లాలోని Panappakkam, Arcot, Thimiri, Kalavai మరియు Walajapetలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కవర్ చేస్తోంది.
తమిళనాడులో విద్యా కార్యక్రమాలను Samsung మరింత బలోపేతం చేస్తూనే ఉంటుంది. DigiArivu కార్యక్రమాన్ని ఇతర జిల్లాలకు కూడా విస్తరించనుంది. ఈ కార్యక్రమం యాక్టివిటీ ఆధారిత అనుభవాత్మక అభ్యసనాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు STEM విద్యకు మరింత ప్రాప్యతను కల్పించనుంది.
DigiArivu తమిళనాడు పట్ల Samsung యొక్క విస్తృత నిబద్ధతలో భాగం. ఇది Samsung Innovation Campus, Samsung Solve for Tomorrow మరియు Samsung DOST వంటి కార్యక్రమాలకు తోడ్పాటుగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కలిసి విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు ఆవిష్కరణలకు మరిన్ని అవకాశాలను విస్తరించడంతో పాటు, Sriperumbudurలోని Samsung తయారీ కేంద్రం చుట్టుపక్కల ఉన్న కమ్యూనిటీలతో సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాజాలతో Samsungకు ఉన్న దీర్ఘకాలిక అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాయి.