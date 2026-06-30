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  4. Samsung Galaxy M47 5G Launched in India with Snapdragon 6 Gen 3 and 6000 mAh Battery
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (10:08 IST)

శామ్‌సంగ్ నుంచి కొత్త మోడల్ గ్యాలెక్సీ ఎం47 5జీ.. ఫీచర్లు

Samsung Galaxy M47 5G
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (10:03 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (10:08 IST)
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Samsung Galaxy M47 5G
శామ్‌సంగ్ నుంచి కొత్త మోడల్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. శామ్‌సంగ్ తన మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ శ్రేణిలో సరికొత్తగా గ్యాలెక్సీ ఎం47 5జీని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త గ్యాలెక్సీ ఎం సిరీస్ పరికరం పెద్ద AMOLED డిస్‌ప్లే, శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, అధిక-రిజల్యూషన్ కెమెరా వ్యవస్థ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే భారీ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీతో వస్తోంది. ఇది రెండు రంగుల ఎంపికలు, AI ఫీచర్లు, దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ సపోర్ట్‌ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇది అమేజాన్‌లో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. 
 
శామ్‌సంగ్ గ్యాలెక్సీ ఎం47 5జీ స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు: 
శామ్‌సంగ్ గ్యాలెక్సీ ఎం47 5జీలో 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.7-అంగుళాల Full-HD+ సూపర్ AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఈ స్క్రీన్‌కు Corning Gorilla Glass Victus+ రక్షణ కూడా కల్పించబడింది. ఇది గీతలు పడటం, పొరపాటున కింద పడటం వంటి వాటి నుండి మెరుగైన రక్షణను అందిస్తుంది. ఫోన్ అంతర్గతంగా 'octa-core Snapdragon 6 Gen 3' ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది, దీనికి తోడుగా LPDDR5x RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్ అమర్చబడ్డాయి.
 
ఫోటోగ్రఫీ పరంగా, గెలాక్సీ M47 5G పిల్-ఆకారపు మాడ్యూల్‌లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ సెటప్‌లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో సెన్సార్ ఉన్నాయి. 
 
ముందు వైపు, ఈ ఫోన్‌లో పంచ్-హోల్ కటౌట్‌లో 12-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను పొందుపరిచారు. ఈ పరికరం 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. బ్యాటరీ లైఫ్ కోసం, ఇది 6,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది USB టైప్-సి పోర్ట్ ద్వారా 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. 
 
ఈ ఫోన్ "బైపాస్ ఛార్జింగ్"కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది పరికరం ప్లగ్ ఇన్ చేసి ఉన్నప్పుడు గేమింగ్ లేదా ఇంటెన్సివ్ టాస్క్‌లు చేస్తున్నప్పుడు బ్యాటరీపై భారాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, గెలాక్సీ M47 5G ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ UI 8.5తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో AI-ఆధారిత వాయిస్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ వంటి AI ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
 
భారతదేశంలో Samsung Galaxy M47 5G ధర అన్ని ఆఫర్లతో కలిపి ₹22,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వివిధ మోడళ్లకు సంబంధించిన పూర్తి ధరల వివరాలను శామ్‌సంగ్ త్వరలోనే వెల్లడించనుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ జూలై 4న అమేజాన్ (Amazon) ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది. 
 
ఇదే సమయంలో ఆ ప్లాట్‌ఫారమ్ ప్రీమియం సభ్యుల కోసం ప్రైమ్ డే 2026 సేల్ కూడా ప్రారంభం కానుంది. ఈ పరికరం బ్లేజ్ బ్లూ, రోగ్ రెడ్ అనే రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.
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సెల్వి

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