భారతదేశంలో అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. వేగవంతమైన, అతి తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో కూడిన పనితీరుతో ఎక్కువమంది వినియోగదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే కీలకమైన ఏఐ సామర్థ్యాలను పరిచయం చేస్తుంది. ఇది సౌకర్యవంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్కు అనువైనది. గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ తెలివైన ఫీచర్లను లీనమయ్యే 11 అంగుళాల డిస్ప్లే మరియు సొగసైన మెటల్ డిజైన్తో మిళితం చేస్తుంది.
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ మృదువైన స్క్రోలింగ్, స్ట్రీమింగ్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ కోసం లీనమయ్యే వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. చలనచిత్రం, సంగీతం, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ కోసం గొప్ప, సమతుల్య ఆడియోను అందించే డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన క్వాడ్ స్పీకర్తో వైబ్రెంట్ డిస్ప్లే అనుబంధించబడింది. వినియోగాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ పరికరం 3.5 mm ఆడియో జాక్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. 8MP వెనుక కెమెరా, 5MP ముందు కెమెరా స్పష్టమైన వీడియో కాల్స్, డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్, స్పష్టమైన కంటెంట్ క్యాప్చర్ను అనుమతిస్తాయి. ఇది విద్యార్థులు, క్రియేటర్లు, కుటుంబాలు కనెక్ట్ అవ్వడానికి, ఉత్పాదకంగా ఉండటానికి సులభతరం చేస్తుంది.
సామ్సంగ్ వద్ద, రోజువారీ జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే అర్థవంతమైన ఆవిష్కరణలకు అవకాశాలను విస్తరించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+తో, మేము భారతదేశంలోని ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు శక్తివంతమైన ఏఐ సామర్థ్యాలు, ప్రీమియం డిజైన్, నమ్మకమైన రోజువారీ పనితీరును అందిస్తున్నాము. ఈ పరికరం ప్రయాణంలో ఉత్పాదకత, అభ్యాసం, వినోదానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది అని సామ్సంగ్ ఇండియా ఎంఎక్స్ బిజినెస్ డైరెక్టర్ సాగ్నిక్ సేన్ అన్నారు.
స్మార్టర్ లెర్నింగ్, రోజువారీ పనుల కోసం అధునాతన ఏఐ
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ వినియోగదారులు సులభంగా నేర్చుకోవడానికి, అన్వేషించడానికి, పనులను పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన ఏఐ ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
గూగుల్ జెమినీతో, వినియోగదారులు నిజ-సమయ దృశ్య ఏఐ ని పొందుతారు, దీని ద్వారా వారు రోజువారీ పనులను సులభతరం చేసే సంభాషణాత్మక పరస్పర చర్యలలో మరింత సహజంగా పాల్గొనవచ్చు.
గూగుల్తో సర్కిల్ టు సెర్చ్, సరళమైన సంజ్ఞతో తక్షణ సమాధానాలను అందిస్తుంది, వినియోగదారులు వారి స్క్రీన్పై ఏదైనా అన్వేషించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి, లోతుగా పరిశోధించడానికి సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు వార్తా కథనాలు, సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు లేదా ఆన్లైన్ కంటెంట్ను స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు, వారికి ఇష్టమైన భాషలో తక్షణ ఆన్-స్క్రీన్ అనువాదాలతో నిజ సమయంలో టెక్స్ట్ను అనువదించవచ్చు.
సాల్వ్ మ్యాథ్ ఆన్ సామ్సంగ్ నోట్స్ సమీకరణాలు, అసైన్మెంట్లకు దశలవారీ మద్దతును అందిస్తుంది. ఇది చేతితో రాసిన, టైప్ చేసిన వ్యక్తీకరణలను రియల్ టైమ్లో సపోర్ట్ చేసే సాధనంతో సంక్లిష్ట గణిత సమీకరణాలకు త్వరిత, ఖచ్చితమైన పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. ప్రాథమిక అంకగణితం నుండి అధునాతన, శాస్త్రీయ కాలిక్యులేటర్-స్థాయి గణనలు, కొలతల కోసం యూనిట్ మార్పిడుల వరకు ప్రతిదీ నిర్వహిస్తుంది.
ఈ ఫీచర్లు పాఠశాలలో, కార్యాలయంలో లేదా ఇంట్లో నేర్చుకోవడాన్ని మరింత ఇంటరాక్టివ్గా, ఉత్పాదకతను మరింత సజావుగా చేస్తాయి.
శక్తివంతమైన పనితీరు మరియు ఉదారమైన నిల్వ
4nm ఆధారిత మీడియా టెక్ MT8775 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతున్న గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది. 6GB + 128GB, 8GB + 256GB వేరియంట్లలో లభిస్తుంది, 2TB వరకు విస్తరించదగిన నిల్వకు మద్దతుతో, ఇది కంటెంట్, పెద్ద ఫైల్లు, అభ్యాస సామగ్రిని నిల్వ చేయడానికి అనువైనదిగా చేస్తుంది. 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 7,040mAh బ్యాటరీ నమ్మదగిన, రోజంతా వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
ప్రీమియం డిజైన్ మరియు సౌకర్యవంతమైన కనెక్టివిటీ
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ గ్రే, సిల్వర్ రంగులలో మెరుగైన ఫినిష్ లతో సొగసైన మెటల్ డిజైన్లో వస్తుంది. దీని స్లిమ్ ప్రొఫైల్ - 257.1 x 168.7 x 6.9 మిమీ కొలతలు, 480 గ్రా(వైఫై) మరియు 491 గ్రా (5G) బరువు - రోజంతా సౌకర్యవంతమైన పోర్టబిలిటీని అందిస్తుంది. 5G మరియు Wi-Fi వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్న గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ ఇంట్లో, కార్యాలయంలో లేదా ప్రయాణంలో ఉన్నా కనెక్ట్ అవ్వడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
ధర మరియు లభ్యత
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ నవంబర్ 28 నుండి రూ. 19999 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది (బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్తో సహా) ఇది అమెజాన్, శాంసంగ్ మరియు ఎంపిక చేసిన రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.