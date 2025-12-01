మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ను విడుదల చేసిన సామ్‌సంగ్ ఇండియా

Galaxy Tab A11+
భారతదేశంలో అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్‌సంగ్, ఈరోజు గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. వేగవంతమైన, అతి తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో కూడిన పనితీరుతో ఎక్కువమంది వినియోగదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే కీలకమైన ఏఐ సామర్థ్యాలను పరిచయం చేస్తుంది. ఇది సౌకర్యవంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్‌కు అనువైనది. గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ తెలివైన ఫీచర్లను లీనమయ్యే 11 అంగుళాల డిస్ప్లే మరియు సొగసైన మెటల్ డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది.
 
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ మృదువైన స్క్రోలింగ్, స్ట్రీమింగ్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ కోసం లీనమయ్యే వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. చలనచిత్రం, సంగీతం, ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ కోసం గొప్ప, సమతుల్య ఆడియోను అందించే డాల్బీ అట్మాస్‌తో కూడిన క్వాడ్ స్పీకర్‌తో వైబ్రెంట్ డిస్‌ప్లే అనుబంధించబడింది. వినియోగాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ పరికరం 3.5 mm ఆడియో జాక్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. 8MP వెనుక కెమెరా, 5MP ముందు కెమెరా స్పష్టమైన వీడియో కాల్స్, డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్, స్పష్టమైన కంటెంట్ క్యాప్చర్‌ను అనుమతిస్తాయి. ఇది విద్యార్థులు, క్రియేటర్లు, కుటుంబాలు కనెక్ట్ అవ్వడానికి, ఉత్పాదకంగా ఉండటానికి సులభతరం చేస్తుంది.
 
సామ్‌సంగ్ వద్ద, రోజువారీ జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే అర్థవంతమైన ఆవిష్కరణలకు అవకాశాలను విస్తరించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+తో, మేము భారతదేశంలోని ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు శక్తివంతమైన ఏఐ సామర్థ్యాలు, ప్రీమియం డిజైన్, నమ్మకమైన రోజువారీ పనితీరును అందిస్తున్నాము. ఈ పరికరం ప్రయాణంలో ఉత్పాదకత, అభ్యాసం, వినోదానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది అని సామ్‌సంగ్ ఇండియా ఎంఎక్స్ బిజినెస్ డైరెక్టర్ సాగ్నిక్ సేన్ అన్నారు.
 
స్మార్టర్ లెర్నింగ్, రోజువారీ పనుల కోసం అధునాతన ఏఐ 
 
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ వినియోగదారులు సులభంగా నేర్చుకోవడానికి, అన్వేషించడానికి, పనులను పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన ఏఐ ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
 
గూగుల్ జెమినీతో, వినియోగదారులు నిజ-సమయ దృశ్య ఏఐ ని పొందుతారు, దీని ద్వారా వారు రోజువారీ పనులను సులభతరం చేసే సంభాషణాత్మక పరస్పర చర్యలలో మరింత సహజంగా పాల్గొనవచ్చు.
 
గూగుల్‌తో సర్కిల్ టు సెర్చ్, సరళమైన సంజ్ఞతో తక్షణ సమాధానాలను అందిస్తుంది, వినియోగదారులు వారి స్క్రీన్‌పై ఏదైనా అన్వేషించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి, లోతుగా పరిశోధించడానికి సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు వార్తా కథనాలు, సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లు లేదా ఆన్‌లైన్ కంటెంట్‌ను స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు, వారికి ఇష్టమైన భాషలో తక్షణ ఆన్-స్క్రీన్ అనువాదాలతో నిజ సమయంలో టెక్స్ట్‌ను అనువదించవచ్చు.
 
సాల్వ్ మ్యాథ్ ఆన్ సామ్‌సంగ్ నోట్స్ సమీకరణాలు, అసైన్‌మెంట్‌లకు దశలవారీ మద్దతును అందిస్తుంది. ఇది చేతితో రాసిన, టైప్ చేసిన వ్యక్తీకరణలను రియల్ టైమ్‌లో సపోర్ట్ చేసే సాధనంతో సంక్లిష్ట గణిత సమీకరణాలకు త్వరిత, ఖచ్చితమైన పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. ప్రాథమిక అంకగణితం నుండి అధునాతన, శాస్త్రీయ కాలిక్యులేటర్-స్థాయి గణనలు, కొలతల కోసం యూనిట్ మార్పిడుల వరకు ప్రతిదీ నిర్వహిస్తుంది.
 
ఈ ఫీచర్లు పాఠశాలలో, కార్యాలయంలో లేదా ఇంట్లో నేర్చుకోవడాన్ని మరింత ఇంటరాక్టివ్‌గా, ఉత్పాదకతను మరింత సజావుగా చేస్తాయి.
 
శక్తివంతమైన పనితీరు మరియు ఉదారమైన నిల్వ
4nm ఆధారిత మీడియా టెక్ MT8775 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతున్న గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది. 6GB + 128GB, 8GB + 256GB వేరియంట్‌లలో లభిస్తుంది, 2TB వరకు విస్తరించదగిన నిల్వకు మద్దతుతో, ఇది కంటెంట్, పెద్ద ఫైల్‌లు, అభ్యాస సామగ్రిని నిల్వ చేయడానికి అనువైనదిగా చేస్తుంది. 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 7,040mAh బ్యాటరీ నమ్మదగిన, రోజంతా వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
 
ప్రీమియం డిజైన్ మరియు సౌకర్యవంతమైన కనెక్టివిటీ
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ గ్రే, సిల్వర్ రంగులలో మెరుగైన ఫినిష్ లతో సొగసైన మెటల్ డిజైన్‌లో వస్తుంది. దీని స్లిమ్ ప్రొఫైల్ - 257.1 x 168.7 x 6.9 మిమీ కొలతలు, 480 గ్రా(వైఫై) మరియు 491 గ్రా (5G) బరువు - రోజంతా సౌకర్యవంతమైన పోర్టబిలిటీని అందిస్తుంది. 5G మరియు Wi-Fi వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్న గెలాక్సీ ట్యాబ్ A11+ ఇంట్లో, కార్యాలయంలో లేదా ప్రయాణంలో ఉన్నా కనెక్ట్ అవ్వడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
 
ధర మరియు లభ్యత
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11+ నవంబర్ 28 నుండి రూ. 19999 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది (బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్‌తో సహా) ఇది అమెజాన్, శాంసంగ్ మరియు ఎంపిక చేసిన రిటైల్ స్టోర్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత సోమవారం సినీ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా కేంద్రంలో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో అత్యంత నిరాడంబరంగా వీరి వివాహ వేడుక జరిగింది. తమ పెళ్లి ఫోటోలను వారు ఇన్‌స్టాలో వెల్లడించారు. ఈ పెళ్లి వేడుకకు కేవలం 30 మంది అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైనట్లు సమాచారం.

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ నెం.32 గా రూపొందుతోన్న చిత్రానికి ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అనే ఆసక్తికర టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. బేబీ వంటి సంచలన విజయం తరువాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కలిసి నటిస్తున్న చిత్రమిది. '90s' వెబ్ సిరీస్ తో అందరి మనసులు దోచుకున్న ఆదిత్య హాసన్, ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు.

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌లేటెస్ట్‌గా ఈ ఒరిజిన‌ల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను జీ 5 విడుద‌ల చేసింది. దీంతో వ‌రుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ ఎంట్రీపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చేసింది. ఈ ఒరిజిన‌ల్‌లో ఆరు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. డాక్ట‌ర్ న‌య‌న్ పాత్ర‌లో వ‌రుణ్ సందేశ్ ప‌రిచ‌యం కాబోతున్నాడు. త‌న పాత్ర‌లోని డార్క్ యాంగిల్‌, సైక‌లాజిక‌ల్ సంక్లిష్ట‌త‌ను ఇందులో ఆవిష్క‌రించారు.

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలు

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలుప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, పద్మ శ్రీ డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు తన 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో భారతీయ సినిమా, రాజకీయ ప్రముఖుల్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకు వచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని పార్క్ హయత్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలో తారలంతా సందడి చేశారు. సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు, దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు, సన్నిహితుల సమక్షంలో MB50 వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?టాలీవుడ్ మిల్కీబ్యూటీ తమన్నాకు బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్ వరించింది. లెజండరీ దర్శకుడు వి.శాంతారాం బయోపిక్‌లో ఆమె నటించనున్నట్టు సమాచారం. భారతీయ సినిమా దిగ్గజాల్లో ఒకరుగా వి.శాంతారాం వెలుగొందారు. ఆయన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీలో శాంతారాం భార్య, అలనాటి ప్రముఖ నటి సంధ్య పాత్రలో తమన్నా కనిపించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?

శీతాకాలంలో మహిళలు మునగాకు సూప్‌ను వారానికి రెండుసార్లైనా...?శీతాకాలంలో మహిళలు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వారానికి రెండుసార్లైనా మునగాకు సూప్ తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. మునగాకులోని ఇనుము, మెగ్నీషియం మనల్ని త్వరగా అలసటకు గురికాకుండా చేస్తాయి. మునగాకులో ఎక్కువగా ఉండే పీచు వల్ల కాస్త తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఈ ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోజనిక్‌ ఆమ్లం సహజంగా కొవ్వును కరిగిస్తుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.
