సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2025: AIతో భారతదేశ ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత, శ్రేయస్సు

image
ఆరోగ్య సంరక్షణలో సాంకేతికత పాత్ర ఇకపై భవిష్యత్తుకు మాత్రమే పరిమితం కాదు, అది నేడు రోగులు ఎలా నిర్ధారణ పొందుతున్నారు, ఎలా సంరక్షణ అందుతోంది, ఎలా గౌరవంగా చికిత్స పొందుతున్నారు అన్నదాన్ని పూర్తిగా మార్చుతోంది. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, శామ్‌సంగ్ యొక్క ప్రధాన విద్యా కార్యక్రమమైన Samsung Solve for Tomorrow 2025, ఐఐటీ ఢిల్లీ భాగస్వామ్యంతో, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత మరియు శ్రేయస్సు యొక్క భవిష్యత్తు అనే థీమ్ కింద దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది విద్యార్థులను AI-ఆధారిత, మానవ కేంద్రిత పరిష్కారాలను రూపొందించేందుకు ప్రోత్సహించింది.
 
ఈ నూతన ఆవిష్కరణలు ఎలా రూపుదిద్దుకుంటుందో ఇక్కడ చూడండి
1. నిజ జీవిత సమస్యల ఆధారంగా ఆవిష్కరణలు
పరిశుభ్రత, పారిశుధ్యం, పోషణ, మానసిక శ్రేయస్సు, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టే అందుబాటు ఆరోగ్య సాంకేతిక పరిష్కారాలను రూపొందించేందుకు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించారు. మెరుగైన ఆరోగ్యం అనేది ప్రత్యేక హక్కు కాదు, ప్రతి ఒక్కరికీ అందాల్సిన మౌలిక హక్కు అనే ఆలోచన దీనికి కేంద్రంగా ఉంది.
 
2. మెరుగైన రేపటి కోసం వాస్తవ పరిష్కారాలు
ఆల్కెమిస్ట్, BRHM, హియర్ బ్రైట్, పింక్ బ్రిగేడర్స్ వంటి బృందాలు వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వచ్చాయి. మల్టీ-ఆర్టిక్యులేటెడ్ బయోనిక్ హ్యాండ్స్, AI ఆధారిత ముందస్తు రోగ గుర్తింపు సాధనాలు, భారతదేశంలోని భాషా వైవిధ్యానికి సరిపోయే ప్రిడిక్టివ్ బ్రెస్ట్ హెల్త్ యాప్‌లు, స్పీచ్ రికగ్నిషన్ పరికరాలు వంటి పరిష్కారాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆరోగ్య సంరక్షణలో గౌరవం, ప్రాప్యత, మానవత్వాన్ని పెంపొందించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
 
ఆల్కెమిస్ట్(ఆంధ్రప్రదేశ్)- సబ్‌క్లినికల్ సిలికోసిస్‌ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించేందుకు లోతైన అభ్యాస(డీప్ లెర్నింగ్) నమూనాలతో రూపొందించిన AI-ఆధారిత వేదిక
 
BRHM(ఉత్తరప్రదేశ్) - వైకల్యాలున్న వ్యక్తుల మొబిలిటీని తిరిగి సాధించేందుకు, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఆధునిక బయోనిక్ హ్యాండ్‌.
 
హియర్ బ్రైట్(ఢిల్లీ) - వినికిడి లోపం ఉన్నవారికి సమర్థవంతమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు, మాటలను తక్షణమే టెక్స్ట్‌గా మార్చే AI-ఆధారిత స్మార్ట్ అద్దాలు.
 
పింక్ బ్రిగేడియర్స్(ఒడిశా)- మహిళలు తమ ఇంటి నుంచే సురక్షితంగా రొమ్ము ఆరోగ్యాన్ని స్వీయంగా తనిఖీ చేసుకునేలా, ప్రిడిక్టివ్ AI మొబైల్ యాప్‌.
 
థీమ్ విజేత- పారా స్పీక్: వినిపించని స్వరాలకు స్వరం అందిస్తుంది.
 
నలుగురు జాతీయ విజేతలలో పారస్పీక్ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించింది. గురుగ్రామ్‌కు చెందిన 16 ఏళ్ల విద్యార్థి ప్రాణేత్ ఖేతాన్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ కాంపాక్ట్ AI పరికరం, బలహీనంగా లేదా స్పష్టతలేని ప్రసంగాన్ని హిందీతో సహా స్పష్టమైన, అనర్గళమైన ఆడియో ప్లేబ్యాక్‌గా మారుస్తుంది. మాట్లాడే రుగ్మతలతో పోరాడుతున్న వ్యక్తుల అనుభవాల నుంచి ప్రేరణ పొందిన ప్రాణేత్, AI ఆధారిత హెల్త్‌కేర్‌లో ఉన్న కీలక లోటును పూరిస్తూ, డైసార్థ్రిక్ హిందీ కోసం భారతదేశంలోనే తొలి ప్రత్యేక డేటాసెట్‌ను రూపొందించారు.
 
4. ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సుకు మించిన ఇతర విజయవంతమైన ఆవిష్కరణలు
 
SFT 2025 కూడా సత్కరించబడ్డాయి:
NextPlay.AI- AI స్పోర్ట్స్ కోచింగ్ ప్లాట్‌ఫారం
పెర్సెవియా-AI-ఆధారిత అద్దాలు
పృథ్వీ రక్షక్-గేమిఫైడ్ సస్టైనబిలిటీ యాప్
స్కేల్ & విజయానికి మద్దతు
 
1 లక్ష గ్రాంట్లు, గుడ్‌విల్ అవార్డులు, యంగ్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డులు, టాప్ 20 జట్లకు శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో సహా అగ్ర జట్లకు అదనపు అవార్డులతో విజేతలు ఐఐటి ఢిల్లీలో కోటి రూపాయల వరకు ఇంక్యుబేషన్ మద్దతును అందుకున్నారు.
 
6. పెరుగుతున్న, సమ్మిళిత ఆవిష్కరణల ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థ
SFT 2025లో టైర్-II, టైర్-III నగరాల నుంచి విస్తృత స్థాయిలో భాగస్వామ్యం కనిపించింది. పూర్వ విద్యార్థులు మార్గదర్శకులుగా తిరిగి చేరగా, పాల్గొన్న బృందాలకు ప్రోటోటైపింగ్ కోసం ఐఐటి ఢిల్లీకి చెందిన FITT ల్యాబ్స్‌కు ప్రాప్యత లభించింది. ఈ వృద్ధి, పట్టణ కేంద్రాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా STEM ఉద్యమం వికేంద్రీకరణ దిశగా ముందుకు సాగుతున్నదని ప్రతిబింబిస్తుంది. 2010 నుంచి 68 దేశాల్లో 2.9 మిలియన్ల యువ ఆవిష్కర్తలను భాగస్వాములుగా చేసుకున్న SFT, భారతదేశంలో తదుపరి తరం సమస్య పరిష్కారకులను తీర్చిదిద్దడంలో తన పాత్రను కొనసాగిస్తోంది.
 
7. సానుభూతి మరియు బాధ్యతతో మార్గనిర్దేశితం
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ ప్రపంచంలో, సామాజిక అవసరాలతో ఆవిష్కరణలను సమన్వయం చేస్తూ, నిజ జీవిత సమస్యలను బాధ్యతాయుతంగా పరిష్కరించే AI పరిష్కారాలను రూపొందించేందుకు డిజైన్-థింకింగ్ వర్క్షాపులు విద్యార్థులను ప్రేరేపించాయి.

