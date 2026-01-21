అవి డీప్ ఫేక్ వీడియోలు... వాటిని నమ్మవద్దు.. నన్ను అలా వాడుకుంటున్నారు.. సుధామూర్తి
ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక-అధ్యక్షురాలు సుధా మూర్తి, ఆర్థిక పథకాలు, పెట్టుబడులను ప్రచారం చేయడానికి దుర్వినియోగం చేయబడిన తన డీప్ఫేక్ వీడియోలపై స్పందించారు. పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత అయిన ఆమె, తన ఎక్స్ హ్యాండిల్లో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేసి, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో తన కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ద్వారా సృష్టించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్న వారిని హెచ్చరించారు.
ఆర్థిక పథకాలు,పెట్టుబడులను ప్రచారం చేయడానికి నా చిత్రం, వాయిస్ను తప్పుగా ఉపయోగించే నకిలీ వీడియోలు ఆన్లైన్లో ప్రచారంలో ఉన్నాయని నేను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఇవి నా అనుమతి లేదా సమ్మతి లేకుండా సృష్టించబడిన డీప్ఫేక్లు. దయచేసి ఈ మోసపూరిత వీడియోల ఆధారంగా ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అధికారిక మార్గాల ద్వారా సమాచారాన్ని ధృవీకరించుకోవాలని, మీకు ఎదురయ్యే అటువంటి కంటెంట్ను నివేదించాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను... అని ఆమె వీడియో సందేశంతో పాటు రాశారు.
తన నిజమైన వీడియో, సలహా అని నమ్మి చాలా మంది తనకు తెలిసిన వారు డబ్బు పోగొట్టుకున్నారని సుధామూర్తి చెప్పారు. అన్నింటికంటే ముందు, ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించినవి ఫేస్బుక్లో వచ్చినప్పుడు, వాటిని నమ్మవద్దు. మీరు మీ డబ్బును కోల్పోతారు. నియమం ప్రకారం, నేను ఎప్పుడూ పెట్టుబడుల గురించి మాట్లాడను,” అని సుధామూర్తి స్పష్టం చేసారు.