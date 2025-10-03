Tesla: టెస్లా కారు డిజైన్ సరిగ్గా లేదు.. ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు తీసేసింది..

టెస్లా కారు డిజైన్ ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు తీసిందని ఆమె తల్లిదండ్రులు దావా వేశారు. టెస్లా కారు ప్రమాదంలో ఒక కళాశాల విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు గురువారం దాఖలు చేసిన దావా ప్రకారం, కాలిపోతున్న కారు డిజైన్ లోపం కారణంగా ఆమె తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించి విఫలమైంది. ఈ కారణంగా మంటలు, పొగ కారణంగా ఆమె మరణించిందని, మంటల్లో తలుపులు తెరవడం కష్టమైందని చెప్పారు. ఎలోన్ మస్క్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా మారడానికి సహాయం చేసిన కంపెనీకి ఈ లోపం గురించి సంవత్సరాలుగా తెలుసునని, సమస్యను పరిష్కరించడానికి త్వరగా చర్యలు తీసుకోలేదని క్రిస్టా సుకహారా అనే విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీని వలన 19 ఏళ్ల ఆర్ట్స్ విద్యార్థి భయంకరమైన రీతిలో మరణించింది. మంటల నుండి కాలిపోయి పొగలో ఊపిరి ఆడలేదు. దీనిపై టెస్లా వెంటనే స్పందించలేదు. టెస్లా డ్రైవర్లు తలుపులు మూసుకుపోవడంపై చేసిన ఫిర్యాదులపై ఫెడరల్ రెగ్యులేటర్లు దర్యాప్తు ప్రారంభించిన కొన్ని వారాల తర్వాత అలమెడ కౌంటీ సుపీరియర్ కోర్టులో టెస్లాకు కొత్త చట్టపరమైన బెదిరింపు దాఖలు చేయబడింది. డ్రైవర్ సీటులో ఎవరూ లేకుండా ప్రయాణించడానికి తమ కార్లు త్వరలో సురక్షితంగా ఉంటాయని అమెరికన్లను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున కంపెనీకి ఈ దర్యాప్తు, దావా వేయడం చాలా క్లిష్టమైన సమయంలో వచ్చింది. దావా ప్రకారం, మద్యం తాగి డ్రగ్స్ తీసుకున్న డ్రైవర్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో శివారులో చెట్టును ఢీకొట్టినప్పుడు సుకహారా సైబర్ ట్రక్ వెనుక ఉంది. డ్రైవర్తో సహా కారులో ఉన్న నలుగురిలో ముగ్గురు మరణించారు. ఒకరు కిటికీని పగలగొట్టి లోపలికి చేరుకున్న తర్వాత నాల్గవ వ్యక్తిని కారు నుండి బయటకు తీశారు. దావాను మొదట ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదించింది. అగ్నిప్రమాదంలో బ్యాటరీ కాలిపోయినప్పుడు లేదా పని చేయనప్పుడు తలుపు తెరవడానికి ఈ లోపం అనుమతించదని, బ్యాటరీ లాక్లను అధిగమించే మాన్యువల్ విడుదలను కనుగొనడం కష్టం. టెస్లా కార్లతో వివిధ భద్రతా సమస్యలు ఉన్నాయని ఆరోపించిన అనేక మందిపై ఈ దావా పడింది. ఆగస్టులో, ఫ్లోరిడా జ్యూరీ మరొక మరణించిన కళాశాల విద్యార్థి కుటుంబానికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది.