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  4. The vivo X Fold 6 has officially launched in India on October 6, 2026, priced at 2,19,999 for the 12GB RAM and 512GB storage variant
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (23:13 IST)

వివో భారత మార్కెట్లోకి ఒకేసారి మూడు స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇంకా.. vivo X Fold 6

vivo X Fold 6
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (23:13 IST)
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vivo X Fold 6
ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారత మార్కెట్లోకి ఒకేసారి మూడు సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈసారి వివో సంస్థ ఎక్స్ సిరీస్ (X Series), ఎస్ సిరీస్ (S Series), వీ సిరీస్ (V Series) నుంచి చెరొక మోడల్‌ను లాంచ్ చేయడం విశేషం. దీంతో పండగ వేళ వినియోగదారులకు తీపి కబురు అందించింది. 
 
సాధారణంగా పండుగ సీజన్‌లో కొత్త మొబైల్స్ కొనుగోలు చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే భారతీయ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వివో తన ఫ్లాగ్‌షిప్, పాపులర్ కేటగిరీల నుంచి ఈ ఫోన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
 
ఈసారి వివో సంస్థ ఎక్స్ సిరీస్‌ ద్వారా ప్రీమియం ఫీచర్లు, అత్యుత్తమ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారి కోసం ఎక్స్ సిరీస్ ఫోన్, స్టైలిష్ డిజైన్, సెల్ఫీ ప్రాధాన్యత గల ఎస్ సిరీస్ ఫోన్, అలాగే ఆల్ రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికోసం వీ సిరీస్ ఫోన్‌ను తీసుకొచ్చింది.
 
అలాగే vivo X Fold 6 భారతదేశంలో అక్టోబర్ 6, 2026న అధికారికంగా విడుదల చేయబడింది. దీని 12GB RAM,  512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర ₹2,19,999గా నిర్ణయించబడింది. దీనికి తోడుగా ఒక ఉపయోగకరమైన కవర్ డిస్‌ప్లే.
 
పనితీరు: MediaTek Dimensity 9500 Super Edition చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది.
 
కెమెరా: ZEISS సహకారంతో రూపొందించిన ఇమేజింగ్ సిస్టమ్, ఇందులో 200MP మెయిన్ కెమెరా, 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.
 
బ్యాటరీ: భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం (సుమారు 6,900mAh... ఇది 80W వైర్డ్, 40W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

సాఫ్ట్‌వేర్: Android 17 ఆధారిత OriginOS 7పై పనిచేస్తుంది. Origin Workbench వంటి ప్రత్యేక మల్టీటాస్కింగ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
 
రంగులు - లభ్యత: Nebula Teal, Prism Black రంగులలో లభిస్తుంది. భారతదేశంలో దీని అమ్మకాలు అక్టోబర్ 13, 2026న vivo అధికారిక స్టోర్, భాగస్వామ్య రిటైలర్ల ద్వారా ప్రారంభమవుతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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