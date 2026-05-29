ఏఐకి అనుగుణంగా ట్రావెల్ టెక్నాలజీని తీర్చిదిద్దేందుకు ట్రావెల్పోర్ట్, కాగ్నిజెంట్, ఆంత్రోపిక్ భాగస్వామ్యం
బెంగళూరు: ట్రావెల్పోర్ట్ తన ట్రావెల్ రిటైలింగ్, పంపిణీ ప్లాట్ఫామ్ల వ్యాప్తంగా సాఫ్ట్వేర్ రూపకల్పన, టెస్టింగ్ మరియు నిర్వహణ విధానాలను సమూలంగా ఆధునికీకరించే వ్యూహాత్మక ఏఐ పరివర్తన కోసం కాగ్నిజెంట్తో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియలో ప్రముఖ కృత్రిమ మేధ సంస్థ ఆంత్రోపిక్కు చెందిన 'క్లాడ్' ఏఐను వీరు వినియోగించనున్నారు. ట్రావెల్పోర్ట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏఐ ఫీచర్లను పటిష్టంగా పొందుపరుస్తూనే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎయిర్లైన్స్, హోటల్ నిర్వాహకులు, ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలు, ఆన్లైన్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీలకు ఏఐ ఆధారిత నూతన ఆవిష్కరణలను వేగంగా అందించడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన లక్ష్యం.
గతం కోసం రూపొందించిన బుకింగ్ వ్యవస్థలు ప్రస్తుత కాలపు డిమాండ్లను, అవసరాలను తీర్చడంలో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఏజెంట్లు ఎంతో సంక్లిష్టమైన ప్రయాణ ప్రణాళికలను మ్యాన్యువల్గా సిద్ధం చేస్తుండటంతో ఏజెన్సీల నిర్వహణ ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి. అంతేకాకుండా, ప్రయాణికులు ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి వెతుకుతున్న విధానానికి, ప్రస్తుత ప్లాట్ఫామ్లు ఆ అభ్యర్థనలను అర్థం చేసుకుని సేవలు అందిస్తున్న తీరుకు మధ్య పెద్ద అంతరం ఏర్పడింది. ఏఐ ఆధారిత ట్రావెల్ అన్వేషణకు, కన్ఫర్మ్డ్ బుకింగ్కు మధ్య ఉన్న ఈ ఖాళీని భర్తీ చేసేలా రూపొందించిన అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా ఈ భాగస్వామ్యం ఆ సవాళ్లకు చెక్ పెడుతుంది.
ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు మరియు ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీల విషయానికొస్తే.. ఏజెంట్లు ప్రస్తుతం మ్యాన్యువల్గా చేస్తున్న అనేక సంక్లిష్టమైన విశ్లేషణాత్మక పనులను ట్రావెల్పోర్ట్ ప్లాట్ఫామ్ తనకైతానుగా పూర్తి చేస్తుంది. వేగంగా సంబంధిత ఎంపికలను చూపించడం, ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు రీబుకింగ్లను ఆటోమేట్ చేయడం, వర్క్ఫ్లోలలో ఇంటెలిజెన్స్ను పొందుపరచడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, ఒక బిజినెస్ ట్రావెలర్ను నిర్వహించే ఏజెంట్, సాంకేతిక అంతరాయాలు తక్కువగా ఉండే మార్గాలను అత్యంత సులభంగా కనుగొనవచ్చు. ఒక పెద్ద ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలో ఒక్కో ఏజెంట్కు రోజుకు ఒక గంట సమయం ఆదా చేసినా.. వార్షిక ఉత్పాదకత మెరుగుదల రూపంలో మిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల ఆదాయం ఆదా అవుతుందని ట్రావెల్పోర్ట్ కస్టమర్లు చెబుతున్నారు.
ఆన్లైన్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీలను వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య మౌలిక స్థాయిలో ఉంది. ప్రయాణికులు తమ ట్రిప్లను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఏఐ టూల్స్ను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు, కానీ ఆ విస్తృతమైన అవసరాలను లావాదేవీల వ్యవస్థలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాయి. ట్రావెల్పోర్ట్ కు చెందిన ఎంసీపీ ఆధారిత ఆర్కిటెక్చర్ ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ప్రయాణికులు సంభాషణాత్మకంగా అడిగే వివరాలను అర్థం చేసుకుని, వాటిని నేరుగా రియల్-టైమ్ లభ్యతతో కూడిన కన్ఫర్మ్డ్ బుకింగ్లుగా మారుస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ సాంకేతిక లోపాన్ని అద్భుతమైన వాణిజ్య అవకాశంగా తీర్చిదిద్దుతుంది.
ఈ పరిణామాలపై కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ శ్రీ రవి కుమార్ ఎస్ మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచంలోని అత్యంత సంక్లిష్టమైన టెక్నాలజీ మౌలిక సదుపాయాలపై ట్రావెల్ పరిశ్రమ నడుస్తోంది. ఆ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణ విధానంపై ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టే కంపెనీలే భవిష్యత్తులో ఈ రంగాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. వేగంగా మారుతున్న ట్రావెల్ పంపిణీ రంగపు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా, ట్రావెల్పోర్ట్ మరింత వేగంగా మరియు అత్యున్నత నాణ్యతతో భారీ స్థాయిలో సేవలు అందించడానికి అవసరమైన టూల్స్ ఇవ్వడమే ఈ భాగస్వామ్య ఉద్దేశం. మా 'ఏఐ బిల్డర్’ మోడల్ ప్రధాన లక్ష్యం కూడా ఇదే అని వివరించారు.
ట్రావెల్పోర్ట్ సీఈఓ శ్రీ జాన్ మంగళార్స్ స్పందిస్తూ.. ఏఐ అనేది భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించాల్సిన విషయం కాదు, అది ఇప్పటికే మనముందు జరుగుతోంది. అత్యంత వేగంగా, తెలివిగా అడుగులు వేసే కంపెనీలే ట్రావెల్ టెక్నాలజీ తదుపరి శకాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. కాగ్నిజెంట్, ఆంత్రోపిక్లతో భాగస్వామ్యం మాకు అద్భుతమైన ఏఐ సూపర్ పవర్ను అందిస్తోంది. ఆంత్రోపిక్ అత్యంత సమర్థవంతమైన ఏఐ మోడల్స్, టూల్స్ను తీసుకువస్తుండగా.. వాటిని భారీ స్థాయిలో అమలు చేయడానికి అవసరమైన ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభను, డెవలప్మెంట్ సామర్థ్యాన్ని కాగ్నిజెంట్ జతచేస్తోంది. వీటన్నింటినీ వాస్తవ ప్రపంచ పంపిణీకి, బుకింగ్లకు అనుసంధానించే ట్రావెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, భాగస్వామ్య నెట్వర్క్ను ట్రావెల్పోర్ట్ అందిస్తుంది అని అన్నారు.
బాహ్య వ్యవస్థలు మరియు డేటాతో ఏఐ ఏజెంట్లు నేరుగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వీలు కల్పించే ఎంసీపీ ప్రొటోకాల్ను సైతం ఆంత్రోపిక్ అభివృద్ధి చేసింది. ఆ ప్రొటోకాల్ను కనిపెట్టిన సంస్థను ఎంచుకోవడం మాకు చాలా సులభమైన నిర్ణయం. భద్రత, విశ్వసనీయత, నియంత్రణ పట్ల వారికున్న విధానం కూడా మాకు ఎంతో ముఖ్యం. ఎందుకంటే, ట్రావెల్ రంగం అనేది అత్యంత నమ్మకంతో కూడుకున్న వాతావరణం. ఇక్కడ డేటా చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది, తప్పులు జరిగితే ఎదురయ్యే పరిణామాలు కూడా వాస్తవంగానే ఉంటాయి అని జాన్ మంగళార్స్ తెలిపారు.
ఇది పరిమిత స్థాయికి చెందిన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కాదు. భారీ స్థాయిలో ట్రావెల్పోర్ట్ రూపకల్పన విధానాన్ని సమూలంగా మార్చాలనే లక్ష్యంతోనే కాగ్నిజెంట్, ఆంత్రోపిక్లతో కలిసి పనిచేస్తోంది. బుకింగ్లు, ఎక్స్ఛేంజీలు, రీఫండ్లు, సర్వీసింగ్ను నిర్వహించే ప్రధాన ప్లాట్ఫామ్ అయిన 'ట్రావెల్పోర్ట్ ట్రిప్ సర్వీసెస్'పైనే ప్రాథమికంగా వీరు దృష్టి సారించారు. దీనిపై ఎంసీపీ-ఆధారిత ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ ఉంటుంది. ట్రావెల్పోర్ట్ యొక్క క్లౌడ్-నేటివ్ ప్లాట్ఫామ్పై దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి ఒక భారీ అప్డేట్ రానుంది. కస్టమర్లకు నేరుగా ఉపయోగపడే తొలి ఫీచర్లు ఈ ఏడాదే మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆంత్రోపిక్ అలయన్సెస్ హెడ్ శ్రీ రిచ్ ఓ'కానెల్ మాట్లాడుతూ.. ఒక సంక్లిష్టమైన పరిశ్రమలో ఆధునికీకరణ ఎలా ఉంటుందో ట్రావెల్పోర్ట్, కాగ్నిజెంట్తో కలిసి సాధించాలనుకుంటున్న లక్ష్యం స్పష్టం చేస్తోంది. భారీ, సంక్లిష్టమైన కోడ్బేస్లను విశ్లేషించడంలో 'క్లాడ్' అత్యుత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరిగ్గా ట్రావెల్ మౌలిక సదుపాయాలకు కావాల్సింది కూడా ఇదే. క్లాడ్ను మరింతగా ఎంటర్ప్రైజ్ సంస్థలకు చేరువ చేయడంలో నమ్మకమైన భాగస్వామిగా కాగ్నిజెంట్కు మద్దతు ఇవ్వడం మాకు గర్వకారణం అని అన్నారు.
కాగ్నిజెంట్కు చెందిన న్యూరో ఏఐ మల్టీ-ఏజెంట్ యాక్సిలరేటర్ వెనుక ఉన్న ఓపెన్-సోర్స్ లైబ్రరీ 'న్యూరో-సాన్'తో పాటు, తన ఇంజనీరింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు, డెలివరీ ప్రక్రియల్లో క్లాడ్ను కాగ్నిజెంట్ పొందుపరుస్తుంది. ఏఐ ఆధారిత కోడ్ డెవలప్మెంట్, టెస్ట్ క్రియేషన్, పుల్-రిక్వెస్ట్ రివ్యూలకు క్లాడ్ శక్తినిస్తుంది. దీని విశాలమైన కాంటెక్స్ట్ విండో ట్రావెల్పోర్ట్ కోడ్బేస్లను విశ్లేషించి, భారీ స్థాయిలో ఇమిడి ఉన్న బిజినెస్ లాజిక్లను బయటకు తెస్తుంది. ఎంటర్ప్రైజ్ ఆధునికీకరణలో ఇది అత్యంత సంక్లిష్టమైన సాంకేతిక అంశాలలో ఒకటి. ఈ సామర్థ్యాలన్నీ కలిసి ట్రావెల్పోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తాయని సంస్థలు భావిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ : సునీల్ నారంగ్

సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.
క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సరికొత్త ఫార్మెట్ లో సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో త్వరలో రానున్న చిత్రం 'హిట్ అండ్ రన్'. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జూన్ 1 జయంతికి నివాళిగా, 2007 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అతిథి' నేడు డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్ మరియు మరింత పకడ్బందీ ఎడిటింగ్తో 4K రీమాస్టర్లో థియేటర్లలోకి తిరిగి వచ్చింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 29 షోలలో హౌస్ఫుల్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం నాటికి 31,100 టిక్కెట్ల ద్వారా ₹40.86 లక్షలు వసూలు చేసింది.
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తన సోదరుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. అలాంటి క్రేజీ సినిమానే "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తుండగా, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు.