సమ్మర్ జర్నీలు చేసే ప్రయాణికుల కోసం Vi అదిరిపోయే ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ ప్లాన్స్
దేశీయంగా ప్రముఖ టెలికాం ఆపరేటర్ ‘Vi’, విదేశాలకు వెళ్లే తమ పోస్ట్పెయిడ్ కస్టమర్ల కోసం సరికొత్త ‘ఫ్లెక్సిబుల్ ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్’ (IR) ప్లాన్లను ప్రకటించింది. ప్రయాణికులకు మరింత సౌలభ్యం, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సేవలు అందించడమే దీని లక్ష్యం. కంపెనీ ఇప్పటికే అందిస్తున్న అంతర్జాతీయ రోమింగ్ ప్లాన్లకు అదనంగా, ఇప్పుడు కొత్తగా 7 రోజులు, 14 రోజులు, 21 రోజుల వ్యాలిడిటీ గల ప్యాక్లను తీసుకువచ్చింది.
ప్రస్తుతం వ్యాపారాలు, వైద్య అవసరాలు, విద్యాభ్యాసం, విహారయాత్రల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే వారి సంఖ్య బాగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, కస్టమర్లు తాము ప్లాన్ చేసుకున్న ట్రిప్ రోజులకు సరిగ్గా సరిపోయే రోమింగ్ ప్లాన్ల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించిన Vi, తమ కస్టమర్లు విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి, వారి ప్రయాణానికి తగినట్లుగా ప్లాన్ను ఎంచుకునే వీలు కల్పిస్తోంది.
వేర్వేరు కాలపరిమితులతో ప్రయాణించే వారికి పూర్తి సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా ఈ కొత్త ప్యాక్లను డిజైన్ చేశారు. కార్పొరేట్ మీటింగ్లు, గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్లు, ఫ్యామిలీ విజిట్స్ లేదా విదేశాలలో ఎక్కువ రోజులు ఉండేందుకు వెళ్లే Vi కస్టమర్లు ఎవరైనా సరే, ఇప్పుడు వారి షెడ్యూల్కు సరిగ్గా సరిపోయే ప్లాన్ను సులభంగా ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ కొత్త ప్లాన్ల చేరికతో, Vi ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ (ఐఆర్) పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం ప్యాక్ల సంఖ్య 17 కి చేరింది. ఇందులో అన్ని రకాల వ్యాలిడిటీ పీరియడ్స్తో పాటు 'ట్రూలీ అన్లిమిటెడ్ డేటా' ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. దీనివల్ల కస్టమర్లు విదేశాల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా డేటాను వాడుకోవచ్చు. Vi యూజర్లు తమ అవసరాన్ని బట్టి 1 రోజు స్వల్ప వ్యాలిడిటీ నుండి 30 రోజుల లాంగ్ వ్యాలిడిటీ ప్యాక్ వరకు కింద పేర్కొన్న విధంగా ఎంచుకోవచ్చు.
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.