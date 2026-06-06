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లైకాతో కలిసి రూపొందించిన షావోమి 17T విడుదల చేసిన షావోమి ఇండియా
అధునాతన ఇమేజింగ్, లీనమయ్యే వినోదం, శక్తివంతమైన పనితీరు, ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉండే బ్యాటరీ లైఫ్ను ఒక అధునాతన ఫ్లాగ్షిప్ డిజైన్లో చేర్చిన షావోమి 17T విడుదల చేస్తున్నట్లు షావోమి ఇండియా ఈరోజు వెల్లడించింది. లైకా ఆధారిత ఇమేజింగ్, కంటి సంరక్షణ డిస్ప్లే, అధిక సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని మిళితం చేయటం ద్వారా, షావోమి 17టి ఎటువంటి రాజీ లేకుండా ఒక ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది.
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జీవితం సరైన షాట్ కోసం అరుదుగా వేచి ఉంటుంది. అది ఆకస్మిక రోడ్ ట్రిప్ అయినా, అర్ధరాత్రి సంగీత కచేరీ అయినా, కుటుంబ వేడుక అయినా, లేదా ఒక్క క్షణం మాత్రమే ఉండే క్షణికమైన హావభావం అయినా, క్షణాలలో జరిగే సంఘటనలను బంధించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడటానికి షావోమి 17టి రూపొందించబడింది.
షావోమి 17T లో ప్రధాన ఆకర్షణగా లైకా ఆధారిత ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపి ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, షావోమి T సిరీస్లో మొదటిసారిగా లైకా 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాను కూడా జతచేశారు. దగ్గరగా ఉన్న సూక్ష్మ అంశాలను చిత్రీకరించాలన్నా లేదా దూరంగా ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా ఫోకస్ చేయాలన్నా, ఈ అధునాతన జూమ్ సిస్టమ్ వినియోగదారులకు ప్రతి దృశ్యాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో, కచ్చితత్వంతో మరియు సృజనాత్మక స్వేచ్ఛతో ఫ్రేమ్ చేసే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది.
షావోమి 17T, కేవలం ఒకే ఫోటోకు పరిమితం కాని 'లైకా లైవ్ మూమెంట్' అనే ఒక కొత్త ఇమేజింగ్ అనుభవాన్ని కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఇది కేవలం నిర్ణయాత్మక క్షణాన్ని మాత్రమే బంధించకుండా, దానికి దారితీసిన కదలిక, భావోద్వేగం, వాతావరణాన్ని భద్రపరుస్తుంది. తద్వారా రోజువారీ జ్ఞాపకాలను మరింత సుసంపన్నమైన దృశ్య కథలుగా మారుస్తుంది. అది తొలి అడుగులు వేస్తున్న పసిబిడ్డ అయినా, వేదికపై ప్రదర్శన ఇస్తున్న కళాకారుడు అయినా, లేదా నవ్వుకుంటున్న స్నేహితులు అయినా, ప్రతి ఫ్రేమ్ మరింత సజీవంగా మరియు సహజంగా అనిపిస్తుంది. పోర్ట్రెయిట్ ప్రియుల కోసం, 'లైకా లైవ్ పోర్ట్రెయిట్' సహజమైన డెప్త్ ను మరియు సినిమాటిక్ రూపాన్ని జోడిస్తుంది. ఇది వృత్తిపరంగానూ, వ్యక్తిగతంగానూ అనిపించే చిత్రాలను సృష్టిస్తుంది.
ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా రూపొందించిన డిస్ప్లే
నేటి స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు తమ పరికరాలపై గంటల తరబడి చదవడం, స్ట్రీమింగ్ చేయడం, గేమింగ్, పని చేయడం మరియు కనెక్ట్ అవ్వడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఈ వాస్తవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని షావోమి 17Tని రూపొందించారు. ఈ పరికరంలో 3500 నిట్స్ గరిష్ట ప్రకాశంతో కూడిన స్పష్టమైన 6.59-అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా స్పష్టమైన రంగులను, అద్భుతమైన దృశ్యమానతను అందిస్తుంది. సున్నితమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, రోజంతా ఫ్లూయిడ్ స్క్రోలింగ్, రెస్పాన్సివ్ గేమింగ్ మరియు ప్రీమియం వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
విజువల్ నాణ్యతతో పాటు, షావోమి దీర్ఘకాలిక వీక్షణ సౌకర్యంపై దృష్టి సారించింది. షావోమి 17T, షావోమి విజన్ కేర్ను పరిచయం చేస్తోంది. ఇది ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఐ-కేర్ సిస్టమ్, ఇది పరిసర పరిస్థితులకు ఆటోమేటిక్గా అనుగుణంగా మారుతూ, బ్లూ లైట్ ఎక్స్పోజర్, ఫ్లికర్ మరియు విజువల్ ఫెటీగ్ను నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా, ఈ పరికరం TÜV రైన్ల్యాండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఐ కేర్ సర్టిఫికేషన్తో పాటు, సమగ్రమైన కంటి సౌకర్య సర్టిఫికేషన్లను కూడా పొందింది.
రోజంతా వినియోగించేందుకు అనువుగా ఉండే పవర్
తమ స్మార్ట్ఫోన్ తమ జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఉండాలని ఆశించే వినియోగదారుల కోసం షావోమి 17T రూపొందించబడింది. వినియోగదారులు తమ బిజీ వర్క్డేలో ఉన్నా, కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎంటర్టైన్మెంట్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా, లేదా ప్రయాణంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నా, ఒక పెద్ద 6500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ రోజంతా నమ్మకమైన బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది. రీఛార్జ్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు, 67W హైపర్ఛార్జ్ వినియోగదారులను త్వరగా తిరిగి పనిలోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది. అధిక బ్యాటరీ సామర్థ్యం, మెరుగైన శక్తి సామర్థ్యం కలయిక వల్ల, వినియోగదారులు ఛార్జర్ కోసం వెతకడానికి తక్కువ సమయం వెచ్చించి, తమకు అత్యంత ముఖ్యమైన పనులను చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించవచ్చు.
భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న పనితీరు
షావోమి HyperOS, అధునాతన కూలింగ్ టెక్నాలజీ, షావోమి HyperAI, గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ విత్ గూగుల్ వంటి తెలివైన ఫీచర్ల సముదాయంతో జతచేయబడిన షావోమి 17T, భవిష్యత్తు కోసం రూపొందించబడిన మరింత స్మార్ట్ మరియు సులభమైన స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రీమియం డిజైన్, చేతికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది
స్టైల్ మరియు ప్రాక్టికాలిటీని సమతుల్యం చేసేలా డిజైన్ చేయబడిన షావోమి 17T, సన్నని, తేలికైన ఆకృతిని కలిగి ఉండి, రోజువారీ వాడకంలో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. మైక్రో-కర్వ్డ్ అంచులు, సున్నితమైన ఫినిషింగ్లు, క్రమబద్ధమైన కెమెరా మాడ్యూల్ దీనికి ఒక చక్కని, ఆధునిక రూపాన్ని అందిస్తాయి. వైలెట్, బ్లూ మరియు బ్లాక్ రంగులలో లభించే షావోమి 17T, షావోమి T సిరీస్ నుండి ఆశించే ప్రీమియం హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే, వినియోగదారుల వ్యక్తిగత శైలిని ప్రతిబింబించే రంగుల ఎంపికను అందిస్తుంది.
ధర, లభ్యత
ప్రారంభ సమయంలో, షావోమి 17T 12GB+256GB మరియు 12GB+512GB వేరియంట్లలో వరుసగా రూ. 59,999 మరియు రూ. 64,999 ధరలకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్
కస్టమర్లు ఫుల్ స్వైప్ మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ లావాదేవీలు రెండింటిపై రూ. 5,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను పొందవచ్చు, దీనితో ప్రారంభ ధర రూ. 54,999కి తగ్గుతుంది.
ఫైనాన్సింగ్, ఖచ్చితమైన బైబ్యాక్
షావోమి 17Tని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, వినియోగదారులు సౌకర్యవంతమైన ఫైనాన్సింగ్ అవకాశాలు, ఆకర్షణీయమైన మార్పిడి ప్రయోజనాలు మరియు ఉచిత అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్ను పొందవచ్చు. ఒక సంవత్సరం వరకు డివైస్ ఇన్వాయిస్ విలువలో 60% వరకు గ్యారెంటీ ఇవ్వడం ద్వారా, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఓనర్షిప్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే కొనుగోలు, భవిష్యత్ అప్గ్రేడ్లపై మరింత విశ్వాసాన్ని అందిస్తుంది.
దీనికి అదనంగా, షావోమి 17T వినియోగదారులు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా అనేక ప్రీమియం డిజిటల్ ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వీటిలో 3 నెలల గూగుల్ ఏఐ ప్రో , 3 నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం, గూగుల్ జెమిని ప్రో తో పాటు 5000జిబి క్లౌడ్ స్టోరేజ్తో 3 నెలల జియో హాట్ స్టార్, మరియు 4 నెలల స్పాటిఫై ప్రీమియం స్టాండర్డ్ ఉన్నాయి.
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