మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (22:11 IST)

రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జిని విడుదల చేసిన షావోమి

Xiaomi REDMI A7 Pro 5G
షావోమి ఇండియా ఈరోజు రెడ్ మీ ఏ సిరీస్‌లో మొదటి ప్రో మోడల్ అయిన రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జిని విడుదల చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. రోజువారీ వినియోగదారుల మారుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడిన రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి, ఈ విభాగంలో అత్యుత్తమ హార్డ్‌వేర్, సహజమైన సాఫ్ట్‌వేర్ మెరుగుదలలను ఒకచోట చేర్చి, అందుబాటు ధరలో నమ్మకమైన, ఆకట్టుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
 
విభాగంలోనే అతిపెద్ద- మృదువైన డిస్‌ప్లే అనుభవం
ఈ విభాగంలోనే అతిపెద్ద 17.53cm(6.9-అంగుళాల) డిస్‌ప్లే, మృదువైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో, రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి బ్రౌజింగ్, సోషల్ మీడియా నుండి వీడియో స్ట్రీమింగ్ వరకు రోజువారీ కార్యకలాపాలలో లీనమయ్యే వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. 800 నిట్స్ వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో, బయట ప్రకాశవంతమైన వాతావరణంలో కూడా డిస్ప్లే స్పష్టంగా ఉంటుంది. వెట్ టచ్ టెక్నాలజీ 2.0 చేర్చడం వల్ల, వేళ్లు తడిగా లేదా జిడ్డుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితమైన, తక్షణ స్పందనతో కూడిన ఇన్‌పుట్‌ను నిర్థారిస్తుంది, ఇది నిజ జీవిత వినియోగ సందర్భాలలో మరింత నమ్మదగినదిగా పనిచేస్తుంది.
 
రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి ఈ విభాగంలో అతిపెద్ద, అత్యంత సున్నితమైన, లీనమయ్యే డిస్ప్లే, ట్రిపుల్ TUV రైన్‌ల్యాండ్ ఐ-కంఫర్ట్ సర్టిఫికేషన్ పొందిన ఈ విభాగంలోని ఏకైక స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా నిలుస్తుంది. దీనికితోడు, ఎక్కువసేపు చూసినప్పుడు కంటిపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి డిసి డిమ్మింగ్ కూడా ఉంది.
 
ఎక్కువ సేపు వాడకం కోసం ఈ సెగ్మెంట్‌లోనే అతిపెద్ద 6300mAh బ్యాటరీ
దాని అద్భుతమైన డిస్ప్లేకు తోడుగా, రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి ఈ విభాగంలోనే అతిపెద్ద 6300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది మన్నిక కోసం రూపొందించబడింది, తరచుగా ఛార్జింగ్ చేయకుండా ఎక్కువ సేపు వాడేలా డిజైన్ చేయబడింది. ప్రయాణంలో స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నా, కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నా, లేదా బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నా, ఇది రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా పనిచేసేలా నిర్మించబడింది.
 
ఈ పరికరం ఇన్-బాక్స్ ఛార్జర్‌తో 15W ఛార్జింగ్‌కు మరియు 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయత కోసం రూపొందించబడిన ఇది, ఎక్కువ సేపు ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత కూడా బలమైన బ్యాటరీ పనితీరును కనబరుస్తుంది. రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి, 6300mAh బ్యాటరీతో ఈ విభాగంలోని అత్యంత సన్నని స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా కూడా నిలుస్తుంది.
 
రోజువారీ పనుల కోసం సమర్థవంతమైన పనితీరు
రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ 5G ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది, ఇది రోజువారీ పనులలో సమర్థవంతమైన, వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. 8GB వరకు వర్చువల్ RAM విస్తరణకు మద్దతుతో, ఈ పరికరం మల్టీటాస్కింగ్ సామర్థ్యాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. దీనివల్ల యాప్‌ల మధ్య మారడం సులభతరం కావడమే కాకుండా, మొత్తం మీద మెరుగైన ప్రతిస్పందనను కూడా నిర్ధారిస్తుంది.
 
షావోమి హైపర్ ఓఎస్ 3.0తో స్మార్ట్, మరింత సహజమైనది 
రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి, రెడ్ మీ ఏ సిరీస్‌కు షావోమి హైపర్ ఓఎస్ 3.0ను పరిచయం చేస్తోంది. ఇది మరింత క్రమబద్ధమైన, సహజమైన వినియోగదారు అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ అప్‌గ్రేడ్‌తో, వినియోగదారులు గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ విత్ గూగుల్ ద్వారా తెలివైన, నిజసమయ సహాయం, సులభమైన శోధన పరస్పర చర్యల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. షావోమి హైపర్ ఐలాండ్ మల్టీటాస్కింగ్‌ను సున్నితంగా, మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తుంది, అదేసమయంలో షావోమి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ షావోమి పరికరాల మధ్య సౌకర్యవంతమైన సహకారాన్ని అనుమతిస్తుంది. ఇది రోజువారీ వినియోగానికి ఎక్కువ సౌలభ్యం, సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
 
రోజువారీ ఫోటోగ్రఫీ కోసం 32ఎంపీ ఏఐ కెమెరా
ఇమేజింగ్ పరంగా, రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జిలో 32ఎంపీ ఏఐ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా ఉంది, ఇది వివిధ లైటింగ్ పరిస్థితులలో స్పష్టమైన, మరింత వివరమైన ఫోటోలను తీయడానికి రూపొందించబడింది. హెచ్‌డిఆర్ సపోర్ట్, మెరుగైన లైట్ క్యాప్చర్‌తో, వినియోగదారులు రోజంతా సమతుల్యమైన, ప్రకాశవంతమైన షాట్‌లను ఆశించవచ్చు. 8ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా సహజంగా కనిపించే సెల్ఫీలను అందిస్తుంది, ఇది వీడియో కాల్స్, సోషల్ షేరింగ్‌కు అనువైనదిగా చేస్తుంది. రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జిలో ఏఐ స్కై ఫీచర్ ఉంది, ఇది వాతావరణ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా మీ చిత్రాలలో ఆకాశాన్ని సులభంగా మెరుగుపరుస్తుంది. అదే సమయంలో, డాక్యుమెంట్ మోడ్ కెమెరాను పోర్టబుల్ స్కానర్‌గా మారుస్తుంది, ప్రయాణంలో రసీదులు, నోట్స్ లేదా డాక్యుమెంట్‌లను సులభంగా డిజిటలైజ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
 
ఆచరణాత్మక, వినియోగదారు-కేంద్రీకృత ఫీచర్లతో స్లిమ్ డిజైన్
స్లిమ్ 8.15ఎంఎం  డిజైన్‌తో, రెడ్ మీ ఏ7 ప్రో 5జి ఒక అధునాతన రూపంతో చేతిలో సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. రోజువారీ ఆచరణాత్మకత కోసం రూపొందించబడిన ఈ పరికరంలో 200% వాల్యూమ్ బూస్ట్ స్పీకర్, 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్, పక్కన అమర్చిన ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ మరియు అదనపు మన్నిక కోసం ఐపి 52 రేటింగ్ వంటి అనేక ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మైక్రోఎస్డీ కార్డ్ ద్వారా 2టిబి వరకు స్టోరేజ్‌ను విస్తరించుకునే సౌకర్యంతో, వినియోగదారులు ఎలాంటి రాజీ లేకుండా మరింత కంటెంట్‌ను నిల్వ చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరం

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.
