ZENO 100 Pro స్మార్ట్ఫోన్, ZENO పవర్బ్యాంక్లు మార్కెట్లోకి
ZENO సంస్థ తన కొత్త ZENO 100 Pro స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు ZENO పవర్బ్యాంక్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ZENO 100 Pro తన విభాగంలో అత్యంత అందుబాటు ధరలో లభించే స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకటి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు Military Grade Certification (MIL-STD-810H) లభించింది. దీంతో ఇది మరింత బలంగా, మన్నికగా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ఉన్న UltraLink టెక్నాలజీ వల్ల నెట్వర్క్ సిగ్నల్ బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా కనెక్టివిటీ కొనసాగించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ ఫోన్ 3+5GB RAM, 64GB స్టోరేజ్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇటీవల విడుదలైన ZENO Lite మోడల్ కూడా 2GB RAM, 64GB స్టోరేజ్తో లభిస్తోంది. ZENO 100 Pro ప్రస్తుతం Amazonలో రూ.8,599 ప్రారంభ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 10,000mAh, 20,000mAh సామర్థ్యం గల ZENO పవర్బ్యాంక్లు వరుసగా రూ.1,299, రూ.2,069 (అదనంగా 10% తగ్గింపుతో) ప్రత్యేక లాంచ్ ఆఫర్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ZENO Lite ధర రూ.7,999గా నిర్ణయించారు.
ZENO అంటే ఏమిటి?
కంపెనీ ప్రకారం, ZENO అనే పేరులోని ప్రతి అక్షరం వినియోగదారులకు మెరుగైన అనుభవాన్ని సూచిస్తుంది.
Z – Zenith of Design- అత్యుత్తమ డిజైన్
E – Elevated Experience-మరింత మెరుగైన వినియోగ అనుభవం
N – Nuanced Control – సమర్థవంతమైన నియంత్రణ
O – Optimized Output – అత్యుత్తమ పనితీరు
itel India CEO అరిజీత్ తలపాత్రా మాట్లాడుతూ,
"ZENO Series అనేది ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. నేటి Gen Z యువత అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, స్టైలిష్ డిజైన్, మెరుగైన పనితీరు, అందుబాటు ధరలను సమన్వయం చేస్తూ ఈ ఉత్పత్తులను తీసుకువచ్చాం. ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరిగినా, అత్యాధునిక సాంకేతికతను ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం," అని తెలిపారు.
ZENO 100 Pro ప్రధాన ఫీచర్లు
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.6 అంగుళాల 90Hz HD+ డిస్ప్లే అందించారు. అలాగే DTS Sound Technologyతో మెరుగైన ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
Dynamic Bar ఫీచర్ ద్వారా బ్యాటరీ స్థితి, కాల్స్, నోటిఫికేషన్లు వంటి వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం 8MP రియర్ కెమెరా అందించారు. అలాగే IR Blaster ఉండటంతో టీవీ, ఏసీ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కూడా ఈ ఫోన్ ద్వారా నియంత్రించవచ్చు.
ఈ ఫోన్ Unisoc T7100 Octa-Core Processor, Android 15 Go ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది. భద్రత కోసం Face Unlock మరియు Side-mounted Fingerprint Sensor అందించారు.
అదనంగా 5000mAh బ్యాటరీ, 10W ఛార్జర్తో పాటు ఈ ఫోన్ Comet Orange, Cloud White, Black రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది.
ZENO 20,000mAh పవర్బ్యాంక్
ఈ 20,000mAh పవర్బ్యాంక్ 45W Fast Charging సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. ఇది స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, అలాగే అనుకూల ల్యాప్టాప్లను కూడా ఛార్జ్ చేయగలదు.
ఇందులో Digital Battery Display, PD 3.0, QC 3.0 వంటి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలకు మద్దతు ఉంది. అలాగే Dual Output Ports, Inbuilt Type-C Cable కూడా అందించారు.
ZENO 10,000mAh పవర్బ్యాంక్
ఈ 10,000mAh పవర్బ్యాంక్ తేలికైన, కాంపాక్ట్ డిజైన్తో రూపొందించబడింది.
ఇది 22.5W Fast Charging సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. అలాగే Digital Battery Display, Dual Output Ports, Type-C to Type-C Cableతో వస్తుంది. ఒకేసారి రెండు పరికరాలను ఛార్జ్ చేసే సౌకర్యం కూడా ఇందులో ఉంది.