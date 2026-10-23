  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
  4. Zuckerberg Makes Deal With Meta To Help Him Pay Billionaire Tax If It Passes
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (18:17 IST)

బిలియనీర్ల పన్ను చెల్లింపు.. మెటాతో మార్క్ జుకర్ బర్గ్ డీల్

Zuckerberg
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (18:17 IST)
google-news
Zuckerberg
కాలిఫోర్నియాలో ప్రతిపాదించిన బిలియనీర్ల పన్నును చెల్లించేందుకు వీలుగా మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ మెటా బోర్డుతో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు. దీనివల్ల ఆయన తాను స్థాపించిన కంపెనీలో తన యాజమాన్య వాటాను కోల్పోకుండా పన్ను చెల్లించే అవకాశం కలుగుతుంది. నవంబర్ 3న జరగనున్న ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపితే, కాలిఫోర్నియాలో 1 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ నికర ఆస్తులు కలిగిన వ్యక్తులపై ఒకేసారి 5శాతం పన్ను విధిస్తారు. ఫోర్బ్స్ అంచనా ప్రకారం, 220 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నికర ఆస్తులతో మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ ప్రపంచంలోనే ఆరవ అత్యంత ధనవంతుడిగా ఉన్నారు. 
 
ఈ లెక్కన ఆయన చెల్లించాల్సిన పన్ను మొత్తం 11 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉంటుంది. బుధవారం టెక్ దిగ్గజం ప్రకటించిన చర్యల వల్ల జుకర్‌బర్గ్ కంపెనీలో మెజారిటీ యజమానిగా కొనసాగుతారు. అంతేకాకుండా, సంపద పన్నుకు సంబంధించిన సంభావ్య బిల్లులను చెల్లించడంతో సహా ఏ కారణం చేతనైనా కొత్త వర్గానికి చెందిన ఓటింగ్ హక్కు లేని షేర్లలో కొన్నింటిని అమ్ముకునే అధికారాన్ని కూడా ఆయనకు కల్పిస్తుంది. 
 
ప్రతిపాదిత పన్నును దృష్టిలో ఉంచుకుని తన పాలో ఆల్టో ఇంటిని అమ్మే ఆలోచనలో ఉన్నానని గత నెలలో జుకర్‌బర్గ్ బోర్డుకు చెప్పిన తర్వాత ఈ రాజీ కుదిరింది. కానీ, ఫైలింగ్‌ల ప్రకారం, వేరే చోట నివసించడం వివేకవంతమైనది లేదా సలహా ఇవ్వదగినది. అనిపించే ముఖ్యమైన ఊహించని పరిస్థితులు తలెత్తితే తప్ప, ఆయన తర్వాత ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, ఎనిమిదేళ్లపాటు కాలిఫోర్నియాలోనే ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. 
 
పార్టీలకు అతీతమైన లెజిస్లేటివ్ అనలిస్ట్స్ ఆఫీస్ సమాచారం ప్రకారం, కాలిఫోర్నియాలో వందలాది మంది బిలియనీర్లు నివసిస్తున్నారు. 2026 జనవరి 1 నాటికి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధాన నివాసం కలిగి ఉన్న ఎవరికైనా ఈ పన్ను వర్తిస్తుంది. ఇందులో వచ్చే ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఫెడరల్ నిధుల కోతలను భర్తీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన 10శాతం నిధులను విద్య, ఆహార సహాయ కార్యక్రమాల కోసం కేటాయిస్తారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నకిలీ నామినేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్యమేనా?: జగన్ ప్రశ్న

బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్న

బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్నఒక బలహీనమైన మగాడి సంతోషం కోసం మరో మహిళను అణచివేయొద్దు అని ప్రముఖ హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన అన్నారు. అలాగే, మహిళలు తమ విజయం కోసం తోటి మహిళలను అణచివేయడాన్ని కూడా ఆమె తప్పుబట్టారు. ఒకరి ఆనందం కోసం మరొకరి జీవితాన్ని నాశనం చేయకూడదని ఆమె గట్టిగా హెచ్చరించారు.

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘ఫౌజీ’ (FAUZI) నుంచి ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ విడుదలైంది. ‘ఫైల్ నంబర్ 25’ పేరుతో చిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ‘ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రెబల్ సోల్జర్’గా ప్రభాస్‌ను ప్రెజెంట్ చేశారు. ‘హ్యాపీ రెబల్స్ డే’ అంటూ అభిమానులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిత్రబృందం.. ఇదొక కొత్త శకానికి ఆరంభమని ప్రకటించింది.

Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తి

Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తితెలుగు యాక్షన్ చిత్రం సింగా తన 50% షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. కొత్త పోస్టర్లలో గోపీచంద్ సాంప్రదాయ దుస్తులు, అలంకరించిన ఆయుధంతో ఒక రహస్యమైన అటవీ నేపథ్యంలో కనిపిస్తున్నారు. యాక్షన్ హిట్ చిత్రాలకు కొరియోగ్రఫీ చేసిన తర్వాత, దర్శకుడు వెంకట్ తన తొలి ఫీచర్ చిత్రంతో 70mm ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Vijay Deverakondaఫ రణబాలి నా జీవితానికి అర్థాన్నిచ్చింది, రాయలసీమ రుణం తీర్చుకున్నా -విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakondaఫ రణబాలి నా జీవితానికి అర్థాన్నిచ్చింది, రాయలసీమ రుణం తీర్చుకున్నా -విజయ్ దేవరకొండవిజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహించారు. రశ్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటించారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మించారు. ఈ రోజు వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "రణబాలి" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో అనంతపురంలో "రణబాలి" రణభేరి ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన తెలుగు చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం అధికారిక ట్రైలర్ గత రాత్రి హైదరాబాద్‌ మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాపీఠ్ కళాశాలలో విడుదలైంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, క్రైమ్ కామెడీ, బ్లాక్ కామెడీ, మరియు యాక్షన్‌ల కలయికగా సాగే ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ ఆత్మీయ క్షణాల నుండి తీవ్రమైన పోలీస్ ఛేజ్‌ల వరకు ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.