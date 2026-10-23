బిలియనీర్ల పన్ను చెల్లింపు.. మెటాతో మార్క్ జుకర్ బర్గ్ డీల్
కాలిఫోర్నియాలో ప్రతిపాదించిన బిలియనీర్ల పన్నును చెల్లించేందుకు వీలుగా మార్క్ జుకర్బర్గ్ మెటా బోర్డుతో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు. దీనివల్ల ఆయన తాను స్థాపించిన కంపెనీలో తన యాజమాన్య వాటాను కోల్పోకుండా పన్ను చెల్లించే అవకాశం కలుగుతుంది. నవంబర్ 3న జరగనున్న ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపితే, కాలిఫోర్నియాలో 1 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ నికర ఆస్తులు కలిగిన వ్యక్తులపై ఒకేసారి 5శాతం పన్ను విధిస్తారు. ఫోర్బ్స్ అంచనా ప్రకారం, 220 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నికర ఆస్తులతో మార్క్ జుకర్బర్గ్ ప్రపంచంలోనే ఆరవ అత్యంత ధనవంతుడిగా ఉన్నారు.
Zuckerberg
ఈ లెక్కన ఆయన చెల్లించాల్సిన పన్ను మొత్తం 11 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉంటుంది. బుధవారం టెక్ దిగ్గజం ప్రకటించిన చర్యల వల్ల జుకర్బర్గ్ కంపెనీలో మెజారిటీ యజమానిగా కొనసాగుతారు. అంతేకాకుండా, సంపద పన్నుకు సంబంధించిన సంభావ్య బిల్లులను చెల్లించడంతో సహా ఏ కారణం చేతనైనా కొత్త వర్గానికి చెందిన ఓటింగ్ హక్కు లేని షేర్లలో కొన్నింటిని అమ్ముకునే అధికారాన్ని కూడా ఆయనకు కల్పిస్తుంది.
ప్రతిపాదిత పన్నును దృష్టిలో ఉంచుకుని తన పాలో ఆల్టో ఇంటిని అమ్మే ఆలోచనలో ఉన్నానని గత నెలలో జుకర్బర్గ్ బోర్డుకు చెప్పిన తర్వాత ఈ రాజీ కుదిరింది. కానీ, ఫైలింగ్ల ప్రకారం, వేరే చోట నివసించడం వివేకవంతమైనది లేదా సలహా ఇవ్వదగినది. అనిపించే ముఖ్యమైన ఊహించని పరిస్థితులు తలెత్తితే తప్ప, ఆయన తర్వాత ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, ఎనిమిదేళ్లపాటు కాలిఫోర్నియాలోనే ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు.
పార్టీలకు అతీతమైన లెజిస్లేటివ్ అనలిస్ట్స్ ఆఫీస్ సమాచారం ప్రకారం, కాలిఫోర్నియాలో వందలాది మంది బిలియనీర్లు నివసిస్తున్నారు. 2026 జనవరి 1 నాటికి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధాన నివాసం కలిగి ఉన్న ఎవరికైనా ఈ పన్ను వర్తిస్తుంది. ఇందులో వచ్చే ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఫెడరల్ నిధుల కోతలను భర్తీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన 10శాతం నిధులను విద్య, ఆహార సహాయ కార్యక్రమాల కోసం కేటాయిస్తారు.