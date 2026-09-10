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  4. Apple’s First Foldable iPhone Announced: Price in India, Specs and Everything You Need to Know
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (11:15 IST)

ఐఫోన్ డ్యూయో స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు... 5 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 5 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ (video)

iPhone Duo Specifications
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:15 IST)
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iPhone Duo Specifications
ఐఫోన్ డ్యూయో స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. ఐఫోన్ డ్యూయో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం ఈ-సిమ్ సపోర్ట్‌తో మాత్రమే వస్తుంది. ఫోన్ బ్యాటరీకి ఎక్కువ స్పేస్ కల్పించడం కోసం ఫిజికల్ సిమ్ సపోర్ట్‌ను తొలగించినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. దీని లోపల 7.6-అంగుళాల సూపర్ రెటినా ఎక్స్‌డీఆర్ ఫోల్డబుల్ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది ఐఫోన్ 18 ప్రో 6.3-అంగుళాల స్క్రీన్ కంటే 80 శాతం పెద్దది. మధ్యలో కనిపించే మడత గీతలను తగ్గించడానికి, ప్రతిబింబాన్ని తగ్గించడానికి దీనికి కస్టమ్ నానో టెక్స్చర్ ఫినిష్ ఉంది. 
 
అంతేకాకుండా, లోపలి స్క్రీన్ కస్టమ్ పాలిమర్‌తో తయారు చేయబడి, దానిపై అధిక-బలం గల గ్లాస్ ఉంటుంది. ఐఫోన్ డ్యూయోలో 5.4-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR కవర్ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఈ ఫోన్‌కు బయటి స్క్రీన్, వెనుక ప్యానెల్‌పై సెరామిక్ షీల్డ్ ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది. ఇది ఐఫోన్ డ్యూయో కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన iOS 27తో వస్తుంది. ఫోల్డబుల్‌లోని iOS 27, మెరుగైన మల్టీటాస్కింగ్ కోసం స్ప్లిట్ వ్యూ, యాప్‌లను జతచేసి స్వైప్ చేయడం ద్వారా వాటి మధ్య సులభంగా మారే సామర్థ్యం, పాక్షికంగా మడిచి ఉపయోగించడం, ఫోన్ ఛార్జింగ్‌లో లేనప్పుడు కూడా స్టాండ్‌బైలోకి వెళ్లే సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
 
ఐఫోన్ డ్యూయో కొత్త A20 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 2nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మించబడింది మరియు 20 శాతం వేగవంతమైన పనితీరును అందించే రెండు కొత్త సూపర్ కోర్లతో కూడిన ఆరు-కోర్ల CPU, అలాగే నాలుగు కొత్త ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను కలిగి ఉంది. ఈ SoCలో ఏడు-కోర్ల GPU కూడా ఉంది. ఇది 40 శాతం వేగవంతమైన గ్రాఫిక్స్ పనితీరును, పెరిగిన బ్యాండ్‌విడ్త్‌ను అందిస్తుంది. 
 
ఇది 2x వేగవంతమైన FP8 పనితీరుతో కొత్త న్యూరల్ యాక్సిలరేటర్లను కూడా పొందుతుంది.  దీనికి అదనంగా, A20 Pro చిప్‌సెట్‌లో మొత్తం 32 కోర్లతో కూడిన డ్యూయల్ న్యూరల్ ఇంజిన్ వ్యవస్థ కూడా ఉంది. ఇది మెరుగైన సామర్థ్యాన్ని, 8-బిట్ ఫ్లోటింగ్-పాయింట్ సపోర్ట్‌ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. 
 
మొత్తంగా చూస్తే, A20 Pro SoC 50 శాతం అధిక మెమరీ బ్యాండ్‌విడ్త్‌ను అందిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ చిప్ A19 Pro SoC కంటే 40 శాతం, A18 Pro చిప్‌సెట్ కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైనది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో Apple C2 మోడెమ్ కూడా ఉంది. ఇది C1x చిప్ కంటే 50 శాతం మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
 
ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, ఐఫోన్ డ్యూయోలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, దీనిలో 2x ఆప్టికల్ జూమ్‌ను అందించే 48-మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 48-మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాను జత చేశారు. ఈ ఫోన్ 4K/120 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు. ముందువైపు, ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా ఉంది. మడతపెట్టగల స్క్రీన్ కింద ఫేస్‌టైమ్ కెమెరాను అమర్చారు.
అలాగే ఐఫోన్ డుయో రోజంతా నిలిచే బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఇది అంతర్గత స్క్రీన్ వినియోగంతో 31 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్‌ను, బాహ్య స్క్రీన్ వినియోగంతో 44 గంటల ప్లేబ్యాక్‌ను లేదా రెండు స్క్రీన్లనూ కలిపి వాడినప్పుడు 22 గంటల బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను అందిస్తుంది. కేవలం 5 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 5 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయం లభిస్తుందని ఆపిల్ చెబుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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