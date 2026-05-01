శుక్రవారం, 1 మే 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 1 మే 2026 (17:11 IST)

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుంది

Monkey
కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది. ఇక మన సమాజం గురించి చూస్తే... 
 
చాలా సందర్భాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడేది శ్రామికులు అయితే, దాని వల్ల వచ్చే లాభాలను పెట్టుబడిదారులు లేదా యజమానులు పొందుతుంటారు. ఉదాహరణ: ఎండలో రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి భవనాన్ని నిర్మించేది కూలీలు, కానీ అందులో విలాసవంతంగా నివసించేది యజమాని.
 
ఆఫీసుల్లో లేదా ప్రాజెక్టుల్లో రాత్రింబగళ్లు కష్టపడి పనిని పూర్తి చేసేది కింది స్థాయి సిబ్బంది కావచ్చు. కానీ, పైఅధికారుల దగ్గర ఆ పేరును, ప్రశంసలను కేవలం టీమ్ లీడర్ లేదా బాస్ మాత్రమే దక్కించుకున్నప్పుడు ఈ మాట వినిపిస్తుంది.
 
తల్లిదండ్రులు తమ జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదిస్తారు, కానీ ఆ ఫలితాన్ని(సుఖాన్ని) వారి పిల్లలు అనుభవిస్తారు. ఇక్కడ ఒకరి కష్టం మరొకరికి పునాది అవుతుంది.
 
కొన్నిసార్లు ఒకరు వేసిన పునాదిపై మరొకరు విజయాన్ని అందుకుంటారు. రాజకీయాల విషయానికి వస్తే... ఒక నాయకుడు పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో నిర్మిస్తే, గెలిచిన తర్వాత పదవులు మరొకరికి దక్కవచ్చు.
 
సమాజంలో వనరులు, అవకాశాలు అందరికీ సమానంగా ఉండవు. తెలివితేటలు, కష్టం ఉన్నా కూడా సరైన 'బ్యాక్ గ్రౌండ్' లేకపోవడం వల్ల కొందరు వెనుకబడిపోతారు. అదే సమయంలో తక్కువ కష్టంతో ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందే వారు ఉంటారు. 
 
నిజానికి, లోకరీతి ఇలాగే ఉంటుంది. అయితే, భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు... కర్మణ్యేవాధికారస్తే... అంటే, పని చేయడం వరకే నీ చేతుల్లో ఉంది అన్నట్టు మనం మన కష్టాన్ని నమ్ముకోవడమే ముఖ్యం. ఫలితం ఎవరికి దక్కినా, ఆ కష్టం నేర్పిన అనుభవం మాత్రం ఎప్పటికీ మన సొంతమే

మా కొత్త ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తే ట్రంప్‌కు గుండెపోటు వస్తుంది : ఇరాన్

మా కొత్త ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తే ట్రంప్‌కు గుండెపోటు వస్తుంది : ఇరాన్తమ సైన్యం అమ్ములపొదిలో ఉన్న కొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు గుండెపోటు వస్తుందని ఇరాన్ వ్యాఖ్యానించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలపై కొత్త ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఆ ఆయుధం పేరెత్తగానే శత్రు బలగాలు తీవ్రంగా భయపడుతున్నాయని, ఆ ఆయుధం గుండెపోటు కూడా తెప్పించగలదన్నారు.

ఉద్యోగం రాదన్న ఆవేదనతో అమెరికాలో తెలుగు టెక్కీ ఆత్మహత్య

ఉద్యోగం రాదన్న ఆవేదనతో అమెరికాలో తెలుగు టెక్కీ ఆత్మహత్యఅమెరికాలో కర్నూలుకు చెందిన యువకుడు ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఉద్యోగం రాదన్న ఆందోళనతో ఈ విషాదకర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 26 యేళ్ల వయసులో ఎన్నో ఆశలతో ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన యువకుడు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేస్తోంది.

అస్సాం సీఎం భార్యపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : పవన్ ఖేరాకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట

అస్సాం సీఎం భార్యపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : పవన్ ఖేరాకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరటఅస్సాం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత్ బిస్వా సతీమణి రిణికి భూయాన్ శర్మను ఉద్దేశించి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేరా చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. భూయాన్ శర్మ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు గౌహతి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు పవన్ ఖేరా ముందస్తు బెయిల్ కోసం కింది కోర్టులను ఆశ్రయించగా అక్కడ చుక్కెదురైంది. దీంతో ఆయన సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కారు. అక్కడ పవన్ ఖేరాకు భారీ ఊరట లభించింది. ఆయనకు పలు షరతులతో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

విపక్షంలో ఉండేది వైకాపా కాదు.. గొడ్డలి పార్టీ : సీఎం చంద్రబాబు

విపక్షంలో ఉండేది వైకాపా కాదు.. గొడ్డలి పార్టీ : సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విపక్షంలో ఉండే పార్టీ వైకాపా కాదని గొడ్డలి పార్టీ అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కలలో నిర్వహించిన పేదల సేవ అనే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం రాత్రిపగలు కష్టపడుతున్నామని, పేదల రుణం తీర్చుకునేందుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సంతోషాన్ని చూసి.. కష్టాన్ని మరిచిపోతున్నట్లు చెప్పారు.

మిర్యాలగూడ రహదారిపై అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు, ఒకరు మృతి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

మిర్యాలగూడ రహదారిపై అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు, ఒకరు మృతి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలురహదారులపై కొంతమంది వాహనదారులు మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. ఈ అతివేగం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల వల్ల పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మిర్యాలగూడ పట్టణంలో బుధవారం నాడు ఒక కారు అదుపు తప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొన్న ఘటనలో 45 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం అద్దంకి-నార్కెట్‌పల్లి రహదారిపై జరిగింది. మృతుడు మిర్యాలగూడ మండలం, మైసమ్మకుంట తండాకు చెందిన మేఘావత్ మంగ్తా అని, అతను ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తూ తన కుటుంబానికి ఏకైక జీవనాధారంగా ఉన్నాడని స్థానికులు వెల్లడించారు.

Thiruveer: కార్మిక లోకానికి సెల్యూట్ చేస్తూ తిరువీర్.. భగవంతుడు మూవీ నుంచి సాంగ్ రిలీజ్

Thiruveer: కార్మిక లోకానికి సెల్యూట్ చేస్తూ తిరువీర్.. భగవంతుడు మూవీ నుంచి సాంగ్ రిలీజ్హీరో తిరువీర్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "భగవంతుడు". ఈ సినిమాలో ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కన్నడ నటుడు రిషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను పనస శంకరయ్య గౌడ్ సమర్పణలో రవి పనస ఫిలిం కార్పొరేషన్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ రవి పనస. ఈ సినిమాతో జి.జి. విహారి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.

Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్ చిత్రం ప్రకటన

Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్ చిత్రం ప్రకటనప్రస్తుతం #NBK111 చిత్రీకరణలో ఉన్న గాడ్ అఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌ #NBK112 ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. #NBK112కు సెన్సేషనల్ దర్శకుడు కొరటాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. లార్జర్ దెన్ లైఫ్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌లను రూపొందించడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ప్రకటించగానే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Peddi Update: పెద్ది పై ప్రేమ ఎంతుందో జూన్ 4న చూడండి : బుచ్చిబాబు సాన

Peddi Update: పెద్ది పై ప్రేమ ఎంతుందో జూన్ 4న చూడండి : బుచ్చిబాబు సానరామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా విడుదల తేదీ ఏప్రిల్ 30 నుంచి జూన్ కు మారింది. జూన్ లోనూ రెండు తేదీలను ప్రకటించారు. ఫైనల్ గా జూన్ 25న వస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఓ లెటర్ ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఆ సినిమా కోసం తన సినిమాను వాయిదా వేసుకున్న అఖిల్ అక్కినేని.. లెనిన్ జూన్ 25నే వస్తున్నట్లు నాగార్జున ఇటీవలే స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక పెద్ది లో ఐటెం సాంగ్ లో శ్రుతి హాసన్ కూడా నటించింది. ఈ సందర్భంగా నేడు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో చిత్ర దర్శకుడు, నిర్మాత, సుకుమార్ లు పెద్ది సినిమా అప్ డేట్ ఇచ్చారు.

Rakul Preet Singh: నాకు ఆయనే అతిపెద్ద అండగా నిలిచారని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వెల్లడి

Rakul Preet Singh: నాకు ఆయనే అతిపెద్ద అండగా నిలిచారని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వెల్లడిముంబై : ఒక తీవ్రమైన గాయం తర్వాత తాను ఎదుర్కొన్న క్లిష్ట దశను నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ప్రయాణంలోని ప్రతి అడుగులోనూ తన భర్త, నిర్మాత అయిన జాకీ భగ్నాని తన పక్కనే ఎలా అండగా నిలిచారో ఆమె స్మరించుకున్నారు. సోఫీ చౌదరి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించే 'Famously Fit with Sophie' అనే చాట్ షోలో రకుల్ తన భర్త జాకీతో కలిసి పాల్గొన్నారు.

Gayapadda Simham: ఐదుగురు దర్శకులు చేసిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రం ఎలా వుందంటే.. గాయపడ్డ సింహం రివ్యూ

Gayapadda Simham: ఐదుగురు దర్శకులు చేసిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రం ఎలా వుందంటే.. గాయపడ్డ సింహం రివ్యూమధ్యతరగతి దరహాస్ (తరుణ్ భాస్కర్) ఐశ్వర్యవంతురాలైన గాయత్రి (మానస చౌదరి) తో ప్రేమలో పడతాడు. ఆమె తండ్రి పెట్టిన కండిషన్ కారణంగా అమెరికా వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. కన్సల్టెంట్ ద్వారా అమెరికాకు వెళ్ళిన వెంటనే తిరుగుటపాలో వెనక్కి వస్తాడు. అలా ఎంతోమంది యువత వెనక్కు వచ్చి మీడియా ముందు తమ బాధలు చెప్పుకుంటారు. కానీ దరహాస్ అందులో హైలైట్ అవుతాడు. దాంతో దరహాస్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పై పగ తీర్చుకోవాలనుకుంటాడు. ఆ తర్వాత కథ ఎటువైపు మలుపు తిరిగింది. ఈ కథలో షాలిని (ఫరియా అబ్దుల్లా) పాత్ర ఏమిటి? ధర్మ (జె. డి. చక్రవర్తి) ఈ కథకు సంబంధం ఏమిటి ? అనేది మిగిలిన సినిమా.
