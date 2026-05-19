కనిపించే కుటుంబ ప్రపంచం... కనిపించని డిజిటల్ ప్రపంచం.. నేటి యువత వాలకం ఇదే..
ప్రస్తుత పరిణామాలు, దేశవ్యాప్తంగా పలు సున్నితమైన సంఘటనలు వార్తల్లోకి రావడంతో, ప్రజా చర్చలు మరోసారి ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారాలు, రాజకీయ కథనాల మధ్య చీలిపోతున్నాయి. ఇటువంటి అనేక సందర్భాల్లో, ప్రజలు తమకు నచ్చిన సమాచారం, వైరల్ పోస్టులు, టెలివిజన్ చర్చలు, భావోద్వేగ ప్రతిచర్యల ఆధారంగా తొందరపడి ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేస్తారు.
కానీ ప్రచారం, సోషల్ మీడియా విచారణలు, అనామక పోస్టులు లేదా ఎడిట్ చేసిన క్లిప్ల నుండి సత్యం వెలువడదు. అది కేవలం నిష్పక్షపాత విచారణ, చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే బయటపడుతుంది. తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్న సున్నితమైన విషయాలలో, సంయమనం, వ్యవస్థల పట్ల గౌరవం చాలా అవసరం. అయినప్పటికీ, చట్టపరమైన, రాజకీయ కోణాలకు అతీతంగా ఒక చాలా పెద్ద సామాజిక సమస్య ఉంది. ఈ సంఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తల్లిదండ్రులకు కనువిప్పుగా ఉండాలి.
ఆధునిక సమాజపు వాస్తవం ఏమిటంటే, నేటి తల్లిదండ్రులు, సాధారణ పౌరులైనా లేదా ప్రభావవంతమైన ప్రజా ప్రముఖులైనా, గత తరాల వారు తమ పిల్లలపై చూపగలిగినంతటి ప్రభావాన్ని, నియంత్రణను ఇకపై చూపలేకపోతున్నారు. సోషల్ మీడియా, సమవయస్కుల సంస్కృతి, డిజిటల్ ప్రభావం, భావోద్వేగ స్వాతంత్ర్యం, మారుతున్న జీవనశైలులు తల్లిదండ్రులు-పిల్లల సంబంధాన్ని మౌలికంగా మార్చేశాయి.
కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం, తల్లిదండ్రుల ప్రభావం యుక్తవయస్సు వరకు కొనసాగేది. కుటుంబ పర్యవేక్షణ బలంగా ఉండేది. సామాజిక పరిచయం పరిమితంగా ఉండేది. అయితే, నేడు చాలా మంది పిల్లలు తమ యుక్తవయస్సు ప్రారంభం నుండే ఒక సమాంతర ప్రపంచంలో జీవించడం ప్రారంభిస్తున్నారు.
ఈ ప్రపంచం కేవలం సోషల్ మీడియాతోనే కాకుండా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, సెలబ్రిటీ సంస్కృతి, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, ఆన్లైన్ సంబంధాలు, బెట్టింగ్ యాప్లు, మద్యం, మాదకద్రవ్యాలు, నిరంతర తోటివారి ఒత్తిడి వంటి వాటితో కూడా రూపుదిద్దుకుంది. ప్రస్తుతం సినిమా, డిజిటల్ వినోదం, సున్నిత మనస్కులైన మనసులపై విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. అనేక సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు దూకుడు, నిర్లక్ష్యపు ప్రవర్తన, అనాలోచిత సంబంధాలు, సంపద దుర్వినియోగం, క్రమశిక్షణ, అధికారం పట్ల అగౌరవాన్ని కీర్తిస్తున్నాయి.
యువత, ముఖ్యంగా 18 ఏళ్ల లోపు వారు, వినోదానికీ, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనకూ మధ్య తేడాను గుర్తించలేని పరిపక్వత లేకుండా తరచుగా ఇటువంటి కంటెంట్ను చూస్తుంటారు. చాలామంది తమ భావోద్వేగ అవగాహనకు మించి వైఖరులను, భాషను, జీవనశైలులను, సాహసోపేతమైన ప్రవర్తనలను అనుకరించడం ప్రారంభిస్తారు.
తమ పిల్లల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తమకే తెలుసని తల్లిదండ్రులు తరచుగా నమ్ముతారు. వాస్తవానికి, నేటి చాలామంది పిల్లలు ఒకేసారి రెండు ప్రపంచాలలో జీవిస్తున్నారు. అది కనిపించే కుటుంబ ప్రపంచం, కనిపించని డిజిటల్ ప్రపంచం. ఇందులో వాస్తవం ఏదో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది.
పూణెలో దారుణం : కదులుతున్న కారులో మహిళా లాయర్పై అత్యాచారం..

మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తిని కలిసేందుకు వెళ్ళిన ఓ మహిళా న్యాయవాదిపై కదులుతున్న కారులోనే పైశాచికంగా సామూహిక లైంగిక దాడికి ఒడిగట్టారు. ఈ ఘోరంపై పూణె పోలీసులు వేగంగా స్పందించి, ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేయగా, మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు.
దేశం తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్లనుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం దేశంలో ఆర్థిక సంక్షోభ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాత్రం విదేశాల్లో విహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఆయన తన సొంత నియోజకవర్గమైన రాయ్బరేలీలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, దేశంలో సంక్షోభ పరిస్థితులు ఉన్నాయని, ప్రజలను బయటకు వెళ్లొద్దని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఆయనేమో ప్రపంచమంతా చుట్టేస్తున్నారని రాహుల్ ఎద్దేవా చేశారు.
రాష్ట్రంలోని నియామక సంస్థల ద్వారా వివిధ ఉద్యోగ విభాగాల్లో త్వరలో జరగనున్న ప్రత్యక్ష నియామకాల కోసం, యూనిఫాం సర్వీసులు (పోలీసు, అగ్నిమాపక తదితర విభాగాలు) మినహా ఇతర ఉద్యోగాలకు సంబంధించి, గరిష్ట వయోపరిమితిని 34 ఏళ్ల నుండి 44 ఏళ్లకు అంటే 10 ఏళ్లు పెంచాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సోమవారం ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. ప్రత్యక్ష నియామక ప్రక్రియలో పోటీపడేందుకు మరింత మంది నిరుద్యోగ యువత అర్హత పొందేలా, గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ నిరుద్యోగ యువత నుండి ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు అందాయి.
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.