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  4. Spiky Red Rambutan Fruit Is the New King in Kerala’s Rubber Belt
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (17:16 IST)

Rambutan Fruit: రాంబూటన్ సాగు.. కేరళలో ఎరుపు రంగులో మారిపోతున్న ప్రాంతాలు

Red Rambutan Fruit
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (17:16 IST)
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Red Rambutan Fruit
ప్రతి జూన్‌లో, మధ్య కేరళపై రుతుపవన మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు, రాష్ట్రంలోని రబ్బరు పండించే భూభాగంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగులోకి మారిపోతాయి. అది పువ్వుల వల్ల కాదు, వేలాది రాంబుటాన్ చెట్లు ఫలాలతో నిండిపోవడం వల్ల. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు రబ్బరు పాలను ఇచ్చే కొమ్మల నుండి, ముదురు ఎరుపు రంగు కాయలు దట్టమైన గుత్తులుగా వేలాడుతూ ఉంటాయి. 
 
దశాబ్దాలుగా, కేరళలోని మధ్యప్రాంత జిల్లాల్లో ఈ పంట సమృద్ధిగా పండిన ఇతర ప్రాంతాల ఆర్థిక వ్యవస్థను రబ్బరు పంట తీర్చిదిద్దింది. అయితే, ధరల పతనం, కూలీల కొరత, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా చాలా మంది చిన్న తరహా రైతులు ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాల అన్వేషణలో పడ్డారు. 
 
ఒకప్పుడు కేవలం ఇంటి పెరటి తోటలలో మాత్రమే కనిపించే అరుదైన పండుగా భావించబడిన 'రాంబుటన్', ఇప్పుడు కేరళలో అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న వాణిజ్య పండ్ల పంటలలో ఒకటిగా ఎదిగింది. ముఖ్యంగా పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఎర్నాకుళం, త్రిసూర్, వయనాడ్, ఇడుక్కి వంటి రబ్బరు సాగు ప్రాంతాలలో ఈ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ యువ రైతులు భూములను కౌలుకు తీసుకుని రాంబుటన్ తోటలను సాగు చేస్తున్నారు.
 
రంబుటాన్-మాంగోస్టీన్ రైతుల సంఘం ప్రకారం, కేరళలోని రబ్బరు సాగు ప్రాంతాల్లో ఈ పంట ప్రస్తుతం దాదాపు 25,000 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఈ సీజన్‌లో సుమారు లక్ష టన్నుల దిగుబడితో దాదాపు రూ. 1,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరవచ్చని అంచనా. అయితే, ఈ రంగం భవిష్యత్తు కేవలం సాగుపైనే కాకుండా ఇతర అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉందని రైతులు అంటున్నారు.
 
దక్షిణాదికి ఆవల కూడా మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో సహాయపడటం, కోల్డ్-చైన్ లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాలలో కేరళ రంబుటాన్‌ను ప్రోత్సహించడం, విలువ-ఆధారిత ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలకు (ఎఫ్‌పీఓఎస్) మద్దతు ఇవ్వడం ప్రతి పంట కోత సమయంలో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు సమాచారాన్ని అడ్డుకోవడం వంటి చర్యలు ప్రభుత్వం చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు.
 
రంబుటాన్-మాంగోస్టీన్ రైతుల సంఘం ప్రకారం, కేరళలోని రబ్బరు సాగు ప్రాంతాల్లో ఈ పంట ప్రస్తుతం దాదాపు 25,000 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఈ సీజన్‌లో సుమారు లక్ష టన్నుల దిగుబడితో దాదాపు రూ. 1,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరవచ్చని అంచనా. అయితే, ఈ రంగం భవిష్యత్తు కేవలం సాగుపైనే కాకుండా ఇతర అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉందని రైతులు అంటున్నారు. 
 
దక్షిణాదికి ఆవల కూడా మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో సహాయపడటం, కోల్డ్-చైన్ లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాలలో కేరళ రంబుటాన్‌ను ప్రోత్సహించడం, విలువ-ఆధారిత ఉత్పత్తులను  ప్రోత్సహించడం, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలకు మద్దతు ఇవ్వడం, ప్రతి పంట కోత సమయంలో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు సమాచారాన్ని అడ్డుకోవడం వంటి చర్యలు ప్రభుత్వం చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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