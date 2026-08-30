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  4. నేపాల్ వరద ప్రళయం మృతులు 675 - 275 మంది భారతీయుల జాడ ఎక్కడ?
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 30 August 2026 (11:17 IST)

నేపాల్ వరద ప్రళయం మృతులు 675 - 275 మంది భారతీయుల జాడ ఎక్కడ?

Nepal Flash Floods
Written By: ఠాగూర్
Published: Sun, 30 Aug 2026 (11:17 IST)
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హిమాలయా దేశం నేపాల్‌లో సంభవించిన వరద ప్రళయంలో ఇప్పటివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 675కు చేరింది. మరో 2,498 మంది గల్లంతైనట్టు సమాచారం. భారీ వరదలకు 589 మంది విదేశీయులతో సహా 753 మంది పర్యాటకులు కనిపించడం లేదు. వారి కోసం రెస్క్యూ బృందాలు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి. మరోవైపు, కష్టాల్లో ఉన్న నేపాల్‌కు భారత్ ఆపన్న హస్తం అందిస్తోంది. సహాయక చర్యల కోసం నాలుగో విమానంలో 11 టన్నుల సామాగ్రిన ఖాట్మండుకు భారత్ పంపించింది. వంతెనల నిర్మాణం కోసం భారీగా పరికరాలు, సాంకేతిక బృందాలను భారత్ పంపిస్తోంది. మొత్తంగా ఇప్పటివరకు భారత్ 68.5 టన్నుల సహాయక సామాగ్రిని నేపాల్‌కు యుద్ధప్రాతిపదికన చేరవేసింది. 
 
మరోవైపు, నేపాల్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. ఇప్పటివరకు 675 మృతదేహాలను వెలికి తీయగా, 2,498 మంది గల్లంతైనట్టు పేర్కొంది. వారి ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ విపత్తు పర్యాటకులపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 589 మంది విదేశీయులతో సహా మొత్తం 753 మంది పర్యాటకులతో సంబంధాలు తెగిపోయినట్టు నేపాల్ పర్యాక శాఖ శనివారం సాయంత్రం అధికారికంగా వెల్లడించింది. 
 
ఈ జల ప్రళయం కారణంగా రసువా, నువాకోట్, ధాదింగ్ జిల్లాల్లో అపారనష్టం వాటిల్లింది. అనేక జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, రోడ్లు, వంతెనలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. బాధితులను ఆదుకోవడానికి సహాయక సామాగ్రిని విరాళంగా ఇవ్వాలని స్థానిక సంస్థలు, ప్రజలను ఖాట్మండు జిల్లా యంత్రాంగం కోరింది. ఈ కష్టకాలంలో నేపాల్‌కు భారత్ ఆపన్నహస్తం అందించింది. తన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా, నాలుగో విడతగా 11 టన్నుల సహాయక సామాగ్రితో కూడిన టీ130 విమానాన్ని నేపాల్‌కు పంపించినట్టు భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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