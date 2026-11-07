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  4. రూ.30వేల లంచం తీసుకున్నాడు.. సోదాల్లో దొరికిపోయాడు.. 11 స్థలాలు, బంగారం, రెండు భవనాలు...?
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (17:43 IST)

రూ.30వేల లంచం తీసుకున్నాడు.. సోదాల్లో దొరికిపోయాడు.. 11 స్థలాలు, బంగారం, రెండు భవనాలు...?

ITI Principal
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (17:43 IST)
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ITI Principal
ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ ఒడిశా విజిలెన్స్ అధికారులు జరిపిన సోదాల్లో దొరికిపోయాడు. ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ వద్ద 11 స్థలాలు, రెండు భవనాలు, బంగారం, రూ. 5.16 లక్షల నగదు గుర్తించారు. బలాంగీర్‌లోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ సురేష్ కుమార్ దలబెహెరాకు సంబంధించి ఒడిశా విజిలెన్స్ అధికారులు జరిపిన సోదాల్లో భారీగా ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. వీటిలో రెండు భవనాలు, 11 విలువైన స్థలాలు, 263 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రూ. 5.16 లక్షల నగదు ఉన్నాయి. 
 
బలాంగీర్‌లోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ సురేష్ కుమార్ దలబెహెరా, రూ.30,000 లంచం డిమాండ్ చేసి తీసుకున్నారనే ఆరోపణపై అరెస్టయ్యారు. నవంబర్ 6న లంచం తీసుకున్న కేసులో దలాబెహెరా అరెస్టయిన తర్వాత, ఆయనకు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధం ఉన్న పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. 
 
ఈ క్రమంలో  ఒడిశా విజిలెన్స్ విభాగం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇప్పటివరకు బయటపడిన ఆస్తుల్లో రెండు భవనాలు ఉన్నాయి. 11 విలువైన స్థలాలను కూడా దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా, సోదాల సమయంలో సుమారు 263 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, సుమారు 2.5 కిలోల వెండి ఆభరణాలు ,రూ. 5.16 లక్షల నగదు లభించాయి. విజిలెన్స్ అధికారులు నిందితుడికి మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన ఒక హ్యుందాయ్ కారును, మూడు ద్విచక్ర వాహనాలను కూడా గుర్తించారు.

రూ. 30,000 లంచం తీసుకుంటుండగా ఒడిశా విజిలెన్స్ అధికారులు శుక్రవారం (నవంబర్ 6న) దలాబెహెరాను పట్టుకున్నారు. ఫిర్యాదు ప్రకారం, తొమ్మిది మంది గెస్ట్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్లు తమ ఉద్యోగాలను కొనసాగించేందుకు,  వారికి క్రమంగా జీతాలు అందేలా చేసేందుకు, ప్రిన్సిపాల్ మొత్తం రూ. 1.15 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేశారు. 
 
ఒకవేళ వారు అడిగిన మొత్తాన్ని చెల్లించకపోతే, వారిని విధుల్లోంచి తొలగిస్తానని ఆయన బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫిర్యాదు అందిన నేపథ్యంలో, విజిలెన్స్ బృందం బలంగీర్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఒక వల పన్ని, లంచం కింద కొంత మొత్తాన్ని (రూ. 30,000) స్వీకరిస్తుండగా దలాబెహెరాను పట్టుకుంది. లంచంగా తీసుకున్న ఆ నగదు మొత్తాన్ని అతని వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
 
ఈ ఘటన తర్వాత, అతని ఆదాయ వనరులకు మించిన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నాడనే ఆరోపణలపై, అతనికి సంబంధించిన మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు. దలాబెహెరాను అరెస్టు చేసి, బలంగీర్‌లోని ప్రత్యేక విజిలెన్స్ న్యాయమూర్తి కోర్టుకు తరలిస్తున్నారు.
 
ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి, సంబల్‌పూర్ విజిలెన్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నవంబర్ 5, 2026 నాటి కేసు నంబర్ 22గా, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ (సవరణ) చట్టం, 2018లోని సెక్షన్ 7 కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. సోదాల సమయంలో బయటపడిన ఆస్తుల వివరాలను విజిలెన్స్ విభాగం పరిశీలిస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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