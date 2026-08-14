రూ. 1లక్ష కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు.. విజయ్ సర్కారుపై ట్రోల్స్, ప్రశ్నల వర్షం
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా జోసెఫ్ విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టి మూడు నెలలకు పైగా గడిచింది. ఈ కాలంలో ఆయన పనితీరు చాలా వరకు సంతృప్తికరంగానే ఉంది. తొలిసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటికీ, ఆయన సమర్థవంతమైన పాలనను అందిస్తూ పనులను చక్కగా పూర్తి చేస్తున్నారు.
అయితే, గత మూడు నెలల్లో తమిళనాడుకు రూ. 1లక్ష కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయని విజయ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల చేసిన ప్రకటన మాత్రం ఎదురుదెబ్బ తగిలేలా చేసింది. గత వంద రోజుల్లో రాష్ట్రానికి 67,000 ఉద్యోగాలు, రూ. 1 లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రభుత్వం చేసిన ప్రచారం ప్రజల్లో సానుకూల స్పందనను పొందలేకపోయింది.
ఇంత భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన కంపెనీల వివరాలను బయటపెట్టాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తుండటంతో, సోషల్ మీడియాలో దీనిపై విపరీతమైన ట్రోల్స్, ప్రశ్నల వర్షం కురుస్తోంది. కొందరు లోతుగా పరిశీలించి ఆ కంపెనీల జాబితాను సేకరించి, వాటి వివరాలను సరిచూస్తున్నారు.
ఆ జాబితాలోని అనేక కంపెనీలు ఏర్పాటై నాలుగు నెలల కంటే తక్కువ సమయమే అయ్యిందన్న విషయం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టింది కూడా కొన్ని నెలల క్రితమే కావడం ఈ విషయాన్ని మరింత ఆశ్చర్యకరంగా లేదా అనుమానాస్పదంగా మారుస్తోంది.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ పదవీకాలంలో, ఆయన సోషల్ మీడియా ప్రచారం ఇలా విఫలమై ట్రోల్స్కు గురికావడం ఇదే మొదటిసారి. భవిష్యత్తులో విజయ్ పట్ల ప్రజల అభిప్రాయాన్ని అంచనా వేయడానికి దీనిని ఒక కొలమానంగా పరిగణించవచ్చు.