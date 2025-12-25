కర్నాటకలో ఘోరం.. బస్సు - లారీ ఢీకొని 10 మంది సజీవదహనం
కర్నాటక రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున బస్సు లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో ఏకంగా 10 మంది సజీవదహనమయ్యారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. వీరిలో అనేక మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.
బెంగుళూరు నుంచి గోకర్ణకు సుమారు 30 మంది ప్రయాణికులతో బయలుదేరిన ఓ ప్రైవేట్ బస్సు హెబ్బులి హైవేపై హిరియార్ సమీపంలోని గోరట్టు వద్దకు చేరుకోగానా ఎదురుగా వచ్చిన లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది. తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో తప్పించుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
లారీ ఢీకొన్న వెంటనే బస్సులో మంటలు చెలరేగి నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాహనం మొత్తం వ్యాపించాయి. మంటల ధాటికి బస్సు పూర్తిగా కాలిబూడిదైంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు.
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో సుమారు 30 మంది వరకు ఉన్నట్టు సమాచారం. పైగా, ఈ ప్రమాదంలో గాయపడినవారిలో పలువురు పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రమాదస్థలిలో సహాయ చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. మృతదేహాలు పూర్తిగా గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోవడంతో మృతుల గుర్తింపు పోలీసులకు పెను సవాల్గా మారింది.