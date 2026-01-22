దోడాలో ఘోరం.. లోయలో పడిన ఆర్మీ వాహనం.. పది మంది మృతి
జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని దోడా జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పలువురు భద్రతా సిబ్బందితో వెళుతున్న వాహనం ఒకటి నియంత్రణ కోల్పోయి లోయలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో పది మంది వరకు ఆర్మీ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు గాయపడినట్టు సమాచారం. భదేర్వాహ్ - చంబా రోడ్డులోని ఖన్నీ పర్వత ప్రాంతాల్లో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.
లోయలో పడిపోయిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనంలో 17 మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఆర్మీ, పోలీసులు సంయుక్తంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని ఉధంపుర్ మిలిటరీ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్ర లెఫ్టినెంట్ జనరల్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.