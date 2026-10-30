దశాబ్ధానికి పైగా జరిగిన గంజాయి కేసు.. ఇప్పుడే పదేళ్ల కారాగార శిక్ష పడింది..
2015లో 52 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్న ఘటన జరిగిన దశాబ్దానికి పైగా కాలం తర్వాత, దానిని అక్రమంగా విక్రయించిన ఒక వ్యక్తికి మదురై ఎన్డిపిఎస్ కోర్టు 10 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష విధించింది. అక్టోబర్ 14, 2015న, నార్కోటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సిఐడి యూనిట్ (ఎన్ఐబి-సిఐడి)కి చెందిన ఒక ప్రత్యేక బృందం దిండిగల్-త్రిచి హైవేపై ఉన్న వడమదురై జంక్షన్ సమీపంలో విస్తృతమైన గాలింపు చర్యలు చేపట్టిందని ఇక్కడి డిజిపి కార్యాలయం ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ దాడుల ఫలితంగా, అక్రమ పంపిణీ కోసం ఉద్దేశించిన 52 కిలోల గంజాయి భారీ వాణిజ్య సరుకును అడ్డుకున్నారు. దీంతో కుంభానికి చెందిన ప్రధాన నిందితుడు సమంత ప్రభు (42)ను వెంటనే అరెస్టు చేశారు. మదురైలోని ఎన్డిపిఎస్ న్యాయమూర్తి నిందితుడిని దోషిగా నిర్ధారించి, బుధవారం తీర్పును వెలువరించారు. అతనికి 10 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించారు.