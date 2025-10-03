ఛత్తీస్గఢ్లో లొంగిపోయిన 103 మంది నక్సలైట్లు - 22 మంది మహిళలతో..?
ఛత్తీస్గఢ్లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో గురువారం 103 మంది నక్సలైట్లు అధికారులకు లొంగిపోగా, భద్రతా దళాలతో జరిగిన ప్రత్యేక ఎన్కౌంటర్లో ఒక నక్సలైట్ మృతి చెందారు. లొంగిపోయిన 22 మంది మహిళలు సహా కార్యకర్తలు మావోయిస్టు భావజాలంపై నిరాశ చెందడం, నిషేధిత సీపీఐ మావోయిస్ట్లోని అంతర్గత వివాదాలు ఆయుధాలను వదులుకోవడానికి కారణాలుగా పేర్కొన్నారని బీజాపూర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ జితేంద్ర కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. లొంగిపోయిన వారిలో 49 మంది రూ.1 కోటి కంటే ఎక్కువ విలువైన బహుమతులను తీసుకెళ్లారు. వీరిలో డివిజనల్, ప్లాటూన్ కమిటీ సభ్యులు రూ.10,000 నుండి రూ.8 లక్షల వరకు రివార్డులు పొందారు.
లొంగిపోయిన వారు పూనా మార్గెమ్ పునరావాస కార్యక్రమం, నియాద్ నెల్లనార్ పథకం వంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రభావితమయ్యారు. ప్రతి కేడర్కు దీర్ఘకాలికంగా సమాజంలోకి తిరిగి చేరుకోవడానికి ప్రణాళికలతో రూ.50,000 తక్షణ సహాయం లభించింది. మరో సంఘటనలో, గంగలూర్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఎన్కౌంటర్లో ఒక నక్సలైట్ మృతి చెందాడు. అక్కడ అడపాదడపా కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి.
భద్రతా సిబ్బంది ఆయుధం, పేలుడు పదార్థాలతో పాటు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనితో, ఈ సంవత్సరం ఛత్తీస్గఢ్లో 253 మంది నక్సలైట్లు మరణించారు. వీరిలో బస్తర్ డివిజన్లో 224 మంది, గరియాబంద్లో 27 మంది, మోహ్లా- మన్పూర్ - అంబాఘర్ చౌకీలో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం బీజాపూర్లో ఇప్పటివరకు 410 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోగా, 421 మందిని అరెస్టు చేశారు.