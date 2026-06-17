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  4. 11 Deaths at Cardiovascular Institute Triggers Alarm in Mysuru
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (17:03 IST)

మైసూర్‌ ఆస్పత్రిలో ఒకే రోజు 11 మంది రోగులు మృతి? ఎలా?

Heart health
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (17:01 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (17:03 IST)
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మైసూర్‌లోని జయదేవ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్‌లో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది రోగులు ఒకే రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులలో ఆందోళన నెలకొంది. సాధారణంగా ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో సగటున ఆరుగురు రోగులు మరణిస్తుంటారు. 
 
ఈ సంఖ్య అంతర్జాతీయంగా ఆమోదయోగ్యమైన పరిధిలోనే ఉంటుంది. అయితే, ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో సంభవించిన మరణాలు అసాధారణమైనవని ఇన్‌స్టిట్యూట్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కె.ఎస్. సదానంద విలేకరుల సమావేశంలో ధృవీకరించారు. మరణాలకు గల కారణాన్ని వివరిస్తూ, ఆ రోగుల ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉండటమే దీనికి కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇది అత్యున్నత స్థాయి వైద్య సేవలు అందించే సంస్థ (టెర్షియరీ ఇన్‌స్టిట్యూట్) కావడంతో, ఇక్కడ చేరే రోగులలో చాలామంది అత్యంత విషమ పరిస్థితిలో ఉంటారని సదానంద తెలిపారు. 
 
రోగులకు ఇక్కడ అత్యుత్తమ వైద్యం అందిస్తామని భరోసా ఇస్తూనే, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సంస్థలో మరణించిన 11 మందిలో కొందరు 70 ఏళ్లు పైబడిన వయసు వారు, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నవారేనని, నిన్న ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరూ ఇక్కడ మరణించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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సెల్వి

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