మధ్యప్రదేశ్లో ఘోర ప్రమాదం : భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు - 12 మంది మృతి
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గ్వాలియర్లోని శీత్లామాత ఆలయం సమీపంలో ఓ ట్రక్కు అదుపుతప్పి భక్తులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో 12 మంది మృతి చెందగా.. పలువురు గాయపడ్డారు. శనివారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ ఘటన జరిగింది.
చినోర్ వైపు నుంచి ధాన్యం లోడుతో వస్తున్న ట్రక్కు.. ఆలయం సమీపంలో అదుపుతప్పింది. బారికేడ్లు, ఆలయ ప్రధాన ద్వారం, గోడను ఢీకొని భక్తులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో భక్తులు ట్రక్కు కింద పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. విధుల్లో ఉన్న ఇద్దరు పోలీసులకూ తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
పోలీసులు, అధికారులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రులకు తరలించారు. వీరిలో ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. నవరాత్రుల సందర్భంగా ఆ మార్గంలో బారికేడ్లు, పోలీసు తనిఖీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ట్రక్కు ఎలా లోపలికి వచ్చిందనే అంశంపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.