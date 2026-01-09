హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఘోరం : లోయలో పడిన బస్సు - 12 మంది మృతి
హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కొంతమంది ప్రయాణికులతో వెళుతున్న బస్సు ఒకటి లోయలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 12 మంది ప్రమాద స్థలంలోనే చనిపోగా, మరో 33 మంది గాయపడ్డారు. పొగమంచు కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది.
సిమ్లా నుంచి కుప్వీకి వెళుతున్న బస్సులో మొత్తం 45 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా, వీరంతా పోష్ పండుక సందర్భంగా తమ స్వగ్రామాలకు వెళుతున్నారు. హరిపుర్ధార్ మార్కెట్కు సమీపంలో మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల ప్రాంతంలో బస్సు ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా బస్సు రోడ్డుపై నుంచి జారిపోయి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ప్రమాద తీవ్రవతకు బస్సు నుజ్జునుజ్జు అయింది.