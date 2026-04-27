చెరకు పంట కోసం కడుపు పంటను తొలగించుకుంటున్న మహిళలు, ఎందుకీ పరిస్థితి?
మహిళలకు సంతానం అనేది తల్లిగా వారికి దేవుడిచ్చిన వరం. ఐతే దానినే కొంతమంది మహిళలు పణంగా పెట్టాల్సి వస్తోంది. తమ ఆర్థిక పరిస్థితి రీత్యా కడుపు పంటను పండించే గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవలసి వస్తోంది. మహారాష్ట్రంలో ఇట్లా గర్భాశయాలను తొలగించుకున్నవారి సంఖ్య 13,000 మందికి పైగా వున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కారణాలు ఏమిటో పరిశీలిద్దాము.
మహారాష్ట్రలోని చెరకు పండించే ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా బీడ్ వంటి జిల్లాల్లో, గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవడం(హిస్టరెక్టమీ) నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోతోంది. వలస చెరకు కోత కార్మికులుగా పనిచేసే మహిళలకు వారి పనితీరు ఆధారంగా జీతం చెల్లిస్తారు.
పని లేకపోతే జీతం ఉండదు. నెలసరి వస్తే పనిదినాలు తగ్గిపోతాయి. గర్భం దాల్చితే ఎక్కువ కాలం పనికి గైర్హాజరు కావాల్సి వస్తుంది. అలా పనులకు హాజరు కాని మహిళలకు కాంట్రాక్టర్లు జరిమానా విధిస్తారు. ఇది కుటుంబాలను అప్పుల ఊబిలోకి నెడుతుంది. కాలక్రమేణా, పదేపదే ఆర్థిక కష్టాలను తొలగించుకోవడానికి గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవడం ఒకే పరిష్కారం అనిపించే స్థాయికి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
ఇది ప్రత్యక్షంగా ఎవ్వరూ బలవంతం చేసేది కాదు, కేవలం ఆర్థిక ఒత్తిడి. ప్రతి నెలా ఆదాయాన్ని కోల్పోవడమా లేక శాశ్వత శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడమా అనే ఎంపిక ఉన్నప్పుడు, అంగీకారం అనేది అస్పష్టంగా మారుతుంది. మనుగడ కోసం శరీరం బేరసారాలకు అతీతమైనదిగా మారుతుంది. మహారాష్ట్రలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఇంకా ఇది జరుగుతూనే వుంది.