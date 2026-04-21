త్రిశూర్లో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు - 13మంది మృతి
త్రిశూర్లోని ముండతికోడ్ వద్ద ఉన్న ఒక బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ కేంద్రం తిరువాంబాడి వర్గం కోసం బాణసంచా ప్రదర్శనలను సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ పేలుళ్లు మంగళవారం మధ్యాహ్నం సుమారు 3:15 గంటల ప్రాంతంలో మొదలయ్యాయి.
ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించినట్లు, పలువురు కార్మికులు గాయపడినట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిలో చాలామంది పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో, మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. వరుసగా సంభవిస్తున్న ద్వితీయ పేలుళ్లు సహాయక చర్యలను క్లిష్టతరం చేస్తున్నాయి.
పేలుడు సంభవించిన సమయంలో ఆ యూనిట్లో దాదాపు 40 మంది పనిచేస్తున్నారని, ప్రాథమిక అంచనాల ఆధారంగా త్రిశూర్ జిల్లా కలెక్టర్ విలేకరులకు తెలిపారు. ప్రసిద్ధ త్రిశూర్ పూరం ఉత్సవం ఏప్రిల్ 26న ప్రారంభం కానుంది. సుమారు 23 మందిని త్రిశూర్ మెడికల్ కళాశాల ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.