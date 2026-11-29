ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు వెళుతూ తిరిగిరాని లోకాలకు.... జార్ఖండ్లో 13 మంది మృత్యువాత (Video)
జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఘోరం జరిగింది. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసేందుకు వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏకంగా 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఐదుగురు పురుషులు, నలుగురు చిన్నారులు, నలుగురు మహిళలు ఉన్నారు. మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
రాష్ట్రంలోని రామ్గఢ్ జిల్లాలో కొందరు భక్తులతో వెళుతున్న స్కార్పియో వాహనం ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో 13 మంది చనిపోయారు. రాంచీ - పాట్నా జాతీయ రహదారి 33పై కుజు పోలీస్ స్టేషన్లో పరిధిలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. బీహార్ రాష్ట్రంలోని నలందా జిల్లా జంఘారో గ్రామానికి చెందిన 114 మంది భక్తులు స్కార్పియో వాహనంలో రాజరప్ప ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం అదుపుతప్పి ప్రమాదానికి గురైంది.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. సమాచారం అందిన వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న వాహనంలో చిక్కకున్న వారిని బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే 13 మంది చనిపోయినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ప్రాణాలతో బయటపడిన ఏకైక వ్యక్తిని రామ్గఢ్ సదర్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Ramgarh, Jharkhand: 13 people were killed in a road accident involving a car carrying devotees to Rajrappa Temple on the Ranchi-Patna National Highway. The deceased include four children, four women and five men. (Source: Police) https://t.co/NboM6r23kG— IANS (@ians_india) November 29, 2026