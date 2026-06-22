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లక్నోలోని కోచింగ్ సెంటర్లో అగ్ని ప్రమాదం.. 14మంది విద్యార్థులు మృతి (video)
లక్నోలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో సోమవారం ఒక కోచింగ్ సెంటర్ భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో కనీసం 14 మంది విద్యార్థులు మరణించారని ఉత్తరప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి బ్రజేష్ పాఠక్ తెలిపారు. మంటలు చెలరేగిన తర్వాత పలువురు అందులో చిక్కుకుపోగా, కొందరు విద్యార్థులు మొదటి అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు.
Lucknow
గంటకు పైగా చెలరేగిన ఈ మంటలను అదుపులోకి తెచ్చిన అనంతరం 14 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. వాణిజ్య ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ భవనంలో కోచింగ్ సెంటర్తో పాటు గేమింగ్ జోన్, పెంపుడు జంతువుల ఉపకరణాల దుకాణం, పెట్ క్లినిక్, ఇతర దుకాణాలు ఉన్నాయి.
మొదటి అంతస్థులో ఉన్న ఈ సెంటర్ నుంచి పలువురు కిందకు దూకారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఒక వ్యక్తి కిందపడిపోతున్న దృశ్యం ఒక వీడియోలో కనిపిస్తోంది. మరో వీడియోలో, ఆ వ్యక్తి భవనంలోని పగిలిపోయిన కిటికీ గుండా బయటకు రావడం కనిపిస్తుంది. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఘోర విషాదం! కోచింగ్ సెంటర్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 11 మంది విద్యార్థులు మృతి!— Telugu360 (@Telugu360) June 22, 2026
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ఇప్పటివరకు… pic.twitter.com/CV2Gy7FTgp
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