కూలీలతో వెళుతున్న వ్యాన్ - ఎస్.యు.వి వాహనం ఢీ .. 15 దుర్మరణం
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. రాష్ట్రంలోని థార్ జిల్లాలో బుధవారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కూలీలతో వెళ్తున్న పికప్ వ్యాన్ అదుపుతప్పి బోల్తా పడటంతో 15 మంది దుర్మరణం చెందారు. వీరిలో మహిళలు, చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. మరో 30 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇండోర్ - అహ్మదాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఈ విషాద ఘటన జరిగింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, పనులు ముగించుకుని సుమారు 40 మందికి పైగా కూలీలు ఒక పికప్ వ్యానులో తమ గ్రామాలకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికులతో, అతివేగంతో వెళ్తున్న వాహనం చిక్లియా ఫాటా సమీపంలో నియంత్రణ కోల్పోయింది. దీంతో వాహనం పలుమార్లు పల్టీలు కొట్టి, డివైడర్ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న ఎస్ యూవీని ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు వ్యానులో ఉన్నవారు దాని కింద నలిగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను థార్లోని జిల్లా భోజ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం ఇండోర్లోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
ఈ దుర్ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రధాని సహాయ నిధి నుంచి రూ.2 లక్షలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున రూ.4 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి కూడా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తిర్లా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.