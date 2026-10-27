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  4. 16 Inmates Escape From Theni Jail, 5 Recaptured, 9 Guards Suspended
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (14:52 IST)

సబ్-జైలు నుండి 16 మంది విచారణ ఖైదీలు ఎస్కేప్.. జైలు సిబ్బంది సస్పెండ్

Jail
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (14:52 IST)
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తమిళనాడులోని తేని సబ్-జైలు నుండి 16 మంది విచారణ ఖైదీలు తప్పించుకున్న ఘటనలో, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు తొమ్మిది మంది జైలు సిబ్బందిని సస్పెండ్ చేసినట్లు తమిళనాడు జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సందీప్ రాయ్ రాథోడ్ మంగళవారం తెలిపారు. ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, "విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు తొమ్మిది మంది జైలు సిబ్బందిని సస్పెండ్ చేశాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
అక్టోబర్ 26-27 రాత్రి వేళ, ఆండిపట్టిలోని తేక్కంపట్టిలో ఉన్న తేని సబ్-జైలు నుండి మొత్తం 17 మంది విచారణ ఖైదీలు తప్పించుకున్నారు. వీరిలో ఒకరిని అప్పటికే అరెస్టు చేయగా, గాలింపు చర్యల ద్వారా మరో నలుగురిని పట్టుకున్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం ఐదుగురు ఖైదీలను తిరిగి అరెస్టు చేయగా, మిగిలిన 12 మంది ఇంకా పరారీలోనే ఉన్నారు. జైలు నుండి తప్పించుకున్న ఖైదీల కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. కవి విళక్కు ప్రాంతంలోని బస్ స్టాండ్‌ల వద్ద డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తూ, క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. 
 
మిగిలిన పరారీలో ఉన్న ఖైదీలను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు వాహనాలను కూడా తనిఖీ చేస్తున్నాయి. జైలు నుండి ఖైదీలు ఎలా తప్పించుకున్నారో స్వయంగా పరిశీలించేందుకు, రాథోడ్ మంగళవారం చెన్నై నుండి మదురై విమానాశ్రయానికి చేరుకుని, అక్కడి నుండి తేని సబ్-జైలుకు వెళ్లారు. 
 
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఖైదీలు ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితిని సాకుగా చూపి, జైలు సిబ్బందితో తమ గది (సెల్) తలుపులు తెరిపించారు. ఆ తర్వాత వారు జైలు సిబ్బందిపై దాడి చేసి, అక్కడి నుండి పారిపోయారు. 
 
ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (దక్షిణ మండలం) విజయేంద్ర బిడారి మాట్లాడుతూ, గాలింపు చర్యల్లో భాగంగా తప్పించుకున్న ఖైదీలలో నలుగురిని తిరిగి పట్టుకున్నట్లు ధృవీకరించారు. మిగిలిన ఖైదీల కోసం 17 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు జైలు సిబ్బంది గాయపడ్డారు. 
 
గ్రేడ్-II పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తంగపాండి తలకు గాయం కావడంతో, ఆయనను జి. విలక్కు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. మరో ఇద్దరు సిబ్బందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. తేని జిల్లా పోలీసులు తప్పించుకున్న 16 మంది ఖైదీల వివరాలను విడుదల చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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