కదిలే స్లీపర్ బస్సులో 16 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం... తల్లి మందలించిందని..?
గ్రేటర్ నోయిడాలో ఓ స్లీపర్ బస్సులో 16 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన ఈ నెల ప్రారంభంలో జరిగినా లేటుగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక ఖాళీ స్లీపర్ బస్సులో డ్రైవర్, కండక్టర్ కలిసి 16 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ కేసులో నిందితులిద్దరినీ అరెస్టు చేసినట్లు వారు వెల్లడించారు.
moving sleeper bus
ఈ ఘటన ఆగస్టు 4న పరి చౌక్ సమీపంలో జరిగింది. నిందితులిద్దరూ తనపై లైంగిక దాడి చేశారని, ప్రతిఘటిస్తే చంపేస్తామని బెదిరించారని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అనంతరం వారు ఆమెను ఢిల్లీలోని కాశ్మీరీ గేట్ సమీపంలో వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారు.
డ్రైవర్ కుల్దీప్, కండక్టర్ సందీప్గా గుర్తించిన నిందితులను, అదే రోజు తిమార్పూర్లోని ఒక పార్కింగ్ ప్రాంతం నుండి అరెస్టు చేశారు.
పోలీసులు బస్సును స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష కోసం పంపారు. దర్యాప్తులో భాగంగా, బస్సు ప్రయాణించిన మార్గంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా అధికారులు సేకరించారు. బాధితురాలైన బాలిక ఉత్తరప్రదేశ్లోని మెయిన్పురి నివాసి. చదువు విషయంలో తల్లి మందలించడంతో కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పకుండానే ఆమె ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. ఆమె నోయిడా సెక్టార్ 63లో నివసిస్తున్న తన బంధువు ఇంటికి వెళ్తోంది.
పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ప్రకారం, భారీ వర్షం, చీకటి కారణంగా ఆమె పొరపాటున పరి చౌక్ వద్ద బస్సు దిగింది. తాను తప్పు ప్రదేశానికి వచ్చానని గ్రహించిన తర్వాత, మరో వాహనం కోసం ప్రయత్నించి చివరకు ఆ స్లీపర్ బస్సును ఆపింది. ఆ సమయంలో బస్సులో ప్రయాణికులు ఎవరూ లేరని పోలీసులు తెలిపారు.
బస్సు నోయిడా సెక్టార్ 63 వైపు వెళ్తోందని కండక్టర్ చెప్పడంతో ఆమె అందులో ఎక్కింది. వాస్తవానికి సూరజ్పూర్లోని వర్క్షాప్లో మరమ్మతులు పూర్తయిన తర్వాత ఆ బస్సు ఖాళీగా తిరిగి వస్తోందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. బస్సు కదలడం ప్రారంభించిన వెంటనే కండక్టర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడని బాలిక ఆరోపించింది.
ఆ తర్వాత నిందితులిద్దరూ తనపై లైంగిక దాడి చేశారని, ప్రతిఘటిస్తే చంపేస్తామని బెదిరించారని ఆమె తెలిపింది.
దాడి తర్వాత, నిందితులిద్దరూ బాలికను ఢిల్లీలోని కాశ్మీరీ గేట్ వద్ద ఉన్న రింగ్ రోడ్ సమీపంలో వదిలిపెట్టి అక్కడి నుండి పారిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించి ఘటన గురించి ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
కుల్దీప్, సందీప్లపై సామూహిక అత్యాచారం, కిడ్నాప్, దాడికి సంబంధించిన అభియోగాల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.