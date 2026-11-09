దీపావళి వెలుగుల్లో 18 మంది అగ్నిలో సజీవదహనం
దేశ వ్యాప్తంగా దీపావళి పండుగను ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అదేసమయంలో ఈ దీపావళి వెలుగుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల్లో ఏకంగా 18 మంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. ఇందులో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు గృహాల్లో చెలరేగిన మంటల్లో ఏకంగా 12 మంది, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ కారు దగ్ధమై ఆరుగురు సజీవదహనమయ్యారు.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సివానీ జిల్లాలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. స్థానిక నగల వ్యాపారి అయిన కుందన్లాల్ సోనికి చెందిన మూడంతస్తుల భవనంలో మంటలు చెలరేగాయి.
దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని మంటలు అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఘటన సమయంలో ఇంట్లో 10 మంది ఉండగా.. కుందన్లాల్, ఆయన భార్య సహా ఆరుగురు సజీవదహనమయ్యారు. ప్రమాదానికి గల కారణం తెలియరాలేదు.
అలాగే, కట్నీ జిల్లాలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఆదివారం అర్థరాత్రి తర్వాత ఓ భవనంలో మంటలు చెలరేగి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మరణించారు. ఈ భవనంలోని ఒక అంతస్తులో పూరన్ అగర్వాల్ బాణసంచా దుకాణం నిర్వహిస్తుండగా.. పైఅంతస్తులో ఆయన కుటుంబం నివాసం ఉంటోంది. ఆదివారం రాత్రి దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు భవనమంతా వ్యాపించి పూరన్, ఆయన భార్య, కోడలితో పాటు ఇద్దరు మనవరాళ్లు, రెండు నెలల మనవడు సజీవదహనమైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ముజఫర్నగర్ జిల్లాలో సోమవారం తెల్లవారుజామున రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హర్యానాలోని హిస్సార్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ కుటుంబం హరిద్వార్కు బయల్దేరింది. మార్గమధ్యంలో శామ్లీ హైవే వద్ద వీరి కారు అదుపుతప్పి ఎలక్ట్రిక్ పోల్ను ఢీకొంది. దీంతో వాహనంలో మంటలు చెలరేగి ఆరుగురు కుటుంబసభ్యులు మరణించారు.