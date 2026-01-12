Chhattisgarh: యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పోలీస్ సిబ్బంది
పోలీస్ సిబ్బందే ఓ యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఛత్తీస్గఢ్లోని కోర్బా జిల్లాలో శనివారం ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. బంకిమోంగ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జనవరి 8 రాత్రి ఈ సంఘటన జరిగిందని, బాధితురాలికి తెలిసిన ఐదుగురు నిందితులలో ఒకరు ఆమెకు ఫోన్ చేశారని పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
బాధితురాలిపై ఎమెర్జెన్సీ పోలీస్ టీం డ్రైవర్తో సహా ఐదుగురు వ్యక్తులు అత్యాచారం చేశారని పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. ఈ కేసులో డయల్ 112 పోలీస్ హెల్ప్లైన్ వెహికల్ డ్రైవర్తో సహా ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు. నిందితుడు యువతిని బంకిమోంగ్రాలోని ఓ నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ డ్రైవర్తో పాటు మరో నలుగురు ఆమెపై అత్యాచారం చేశారని పోలీస్ వాహనం డ్రైవర్ చెప్పాడు.
సంఘటన తర్వాత, నిందితుడు బాధితురాలిని అపస్మారక స్థితిలో వదిలి అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. ఈ కేసును శుక్రవారం సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో జీరో ఎఫ్ఐఆర్గా నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో కోర్బా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సిద్ధార్థ్ తివారీ, ప్రైవేట్ డ్రైవర్ సహా ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.