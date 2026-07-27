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  4. 2,873 individuals with criminal records, including 989 facing charges of murder and sexual assault, lurking like cockroaches
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (23:25 IST)

బొద్దింకల ముసుగులో 2,873 నేరచరితులు, 989 మందిపై హత్య, లైంగిక దాడుల కేసులు...

Crime
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (23:28 IST)
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ఢిల్లీలో జరిగిన జంతర్ మంతర్ విద్యార్థుల ఆందోళనలో సుమారు 3 వేల మంది దాకా నేర చరిత్ర వున్న వ్యక్తులు పాల్గొన్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు చెబుతున్నారు. జూలై 20 నుంచి 25 మధ్య ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ద్వారా గుర్తించినట్లు వారు వెల్లడించారు. ఈ నేర చరితుల్లో 989 మందిపై హత్య, లైంగిక దాడులు తదితర తీవ్ర నేరాలు చేసినవారు వున్నట్లు గుర్తించారు. బొద్దింక జనతా పార్టీ విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనా స్థలానికి వీరంతా పలుమార్లు వచ్చినట్లు తేలింది.
 
దీనితో వీరు అక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు... శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేందుకా లేదంటే విద్రోహ చర్యలకు పాల్పడే కుట్ర చేసేందుకు వచ్చారా అని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో నిరసనలలో పాల్గొన్న కొందరి వద్ద మారణాయుధాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం గమనార్హం. దీన్నిబట్టి అక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగినా పరిస్థితి ఎలా వుంటుందన్నది వేరే చెప్పనక్కర్లేదు.
 
కాబట్టి ఇకపై ఆందోళన చేపట్టేవారి విషయంలో పరిమిత సంఖ్యలో అనుమతించే అవకాశాలు వుండవచ్చని జరిగిన ఘటనలను బట్టి అర్థమవుతుంది. అల్లరిమూకలకు అలుసు ఇస్తే దాన్ని అదనుగా తీసుకుని ఎంతకైనా తెగిస్తారన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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ఐవీఆర్
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