ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవట్లేదా.. జాగ్రత్త పడండి.. ఆ పిండితో దోసెలు తిని చిన్నారుల మృతి.. ఎక్కడ?
ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవడానికి టైమ్ లేదంటూ చాలామంది మార్కెట్లలో లభించే ఇడ్లీ పిండి, దోసెపిండిని తీసుకురావడం.. దాంతో టిఫిన్ చేసి పనిని ముగించుకోవడం చేస్తున్నారు. అయితే అది ఎంత ప్రమాదమో తెలిపేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అంగడి నుంచి తెచ్చిన పిండితో చేసిన దోసెలు తిని ఇద్దలు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన అహ్మదాబాద్లో చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. చాంద్ఖేడా ప్రాంతానికి చెందిన భావన, విమల్ దంపతులకు మిశ్రి (3), రాహా (3నెలలు) అనే ఇద్దరు పిల్లలు వున్నారు. వీరు మార్కెట్ నుంచి రెడీమేడ్ పిండి తీసుకెళ్లి దోసెలు పోసి పిల్లలకు పెట్టారు. వారు కూడా తిన్నారు. అయితే దోసెలు తిన్న కాసేపటికే నలుగురు అస్వస్థతకు గురైయ్యారు.
దీంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు స్థానికులు. అయితే ఈ ఘటనలో చికిత్స పొందుతూ మిశ్రి, రాహా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భావన, విమల్ పరిస్థితి కూడా విషమంగా వుందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. అధికారులు ఆ పిండి నాణ్యతను కూడా పరిశీలిస్తూ, ఈ ఘటనకు గల కచ్చితమైన కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.