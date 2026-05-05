రైల్వే ట్రాక్పై ఇద్దరు మహిళలు.. కాపాడాలనుకున్నారు.. కానీ నలిగిపోయారు.. (video)
బీహార్, బఖ్తియార్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్ ఓవర్బ్రిడ్జ్ను ఉపయోగించకుండా రైల్వే ట్రాక్లను దాటేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు మహిళలను ఫరక్కా ఎక్స్ప్రెస్ ఢీకొనడంతో వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒక వ్యక్తి వారిని దాటించడంలో సహాయం చేస్తున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపిస్తుంది. అతను తప్పించుకున్నాడు. కానీ ఆ ఇద్దరు మహిళలు అతివేగ రైలు మార్గంలో చిక్కుకున్నారు.
ఈ సంఘటన మే 4వ తేదీ (సోమవారం) మధ్యాహ్నం సుమారు 2:30 గంటలకు జరిగింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, బఖ్తియార్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులతో రద్దీగా కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో, ఇద్దరు మహిళలు రైలు పట్టాలపై, వాటిని దాటుకుంటూ ప్లాట్ఫారమ్పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తూ కనిపించారు.
ఈ వీడియోలో ఇద్దరు మహిళలు వీలైనంత త్వరగా ప్లాట్ఫారమ్పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తూ, దాని వైపు వేగంగా వెళ్తూ కనిపిస్తారు. వారి తొందరపాటును గమనించిన ఇద్దరు ప్రయాణికులు వారి సహాయానికి వచ్చారు. కానీ వారిని పైకి లాగలేకపోయారు. వారిలో ఒక మహిళను ప్లాట్ఫారమ్పైకి ఎక్కించే ప్రయత్నంలో ఒక వ్యక్తి కింద పడిపోగా, మరొక వ్యక్తి తన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నాడు.
దీంతో రైలు వారిపై నుండి దూసుకెళ్లింది. ఈ దృశ్యాలు స్టేషన్లో ఉన్నవారిని తీవ్రంగా కలచివేశాయి. ఈ విషాద సంఘటన తరువాత, స్టేషన్లో కార్యకలాపాలను కొద్దిసేపు నిలిపివేశారు. రైల్వే సిబ్బంది తరువాత ట్రాక్లను క్లియర్ చేయడంతో, సేవలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. ఆపై మృతదేహాలను కూడా వెలికితీశారు. మృతుల వివరాలు ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు; ఈ విషయమై ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ) దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.