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  4. 20 Heatstroke Deaths, Maharashtra Tops Deaths, Telangana Logs Most Cases
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (17:36 IST)

దేశవ్యాప్తంగా వడదెబ్బకు 20మంది మృతి.. తెలంగాణలో అత్యధిక కేసులు

Summer
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (17:36 IST)
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ఈ ఏడాది మార్చి 1 నుండి దేశవ్యాప్తంగా వడదెబ్బ కారణంగా 20 మంది మరణించగా, 4,853 కేసులు నమోదయ్యాయని మంగళవారం లోక్‌సభలో సమర్పించిన ప్రభుత్వ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఇందులో మహారాష్ట్ర అత్యధిక మరణాలను నమోదు చేయగా, తెలంగాణలో అత్యధిక కేసులను నమోదు చేసింది. 
 
లోక్‌సభకు ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద రాయ్ ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు, 2026-31 కాలానికి గాను రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి (ఎస్డీఆర్ఎఫ్), జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) నిర్వహణ మార్గదర్శకాలలో భాగంగా... వడగాలులు, పిడుగుపాటులను నోటిఫైడ్ ప్రకృతి వైపరీత్యాల జాబితాలో హోం శాఖ చేర్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ద్వారా సహాయక చర్యలు అందించడానికి ఒక విధానపరమైన చట్రం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉందని, అలాగే విపత్తు నివారణ నిధుల కింద వడగాల్పుల ప్రభావాన్ని తగ్గించే ప్రాజెక్టులకు కూడా అర్హత ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, వాతావరణ మార్పు- మానవ ఆరోగ్యంపై జాతీయ కార్యక్రమం ఎన్పీసీసీహెచ్‌హెచ్ ద్వారా, వడగాల్పుల సంబంధిత అనారోగ్యాలపై జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళికకు అనుగుణంగా వేడి-ఆరోగ్య సంబంధిత చర్యలను అమలు చేస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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నిర్మాతల నష్టపోవడానికి ప్లాప్ సినిమాలు కాదు.. హీరోల నిర్లక్ష్యమే : ఆర్జీవీ

నిర్మాతల నష్టపోవడానికి ప్లాప్ సినిమాలు కాదు.. హీరోల నిర్లక్ష్యమే : ఆర్జీవీసినీ నిర్మాతలు నష్టపోవడానికి ముఖ్య కారణం సినిమాలు ఫ్లాప్ కావడం కాదని, సరైన్ ప్లానింగ్ లేకపోవడమేనని ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా సినిమా నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్న ఆర్జీవీ.. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సినీ పరిశ్రమ పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇండస్ట్రీ ఎదుర్కొంటున్న అసలు సమస్య ఫ్లాప్ సినిమాలు కాదని, సరైన ప్లానింగ్ లేకపోవడం, నిర్మాణ సమయంలో బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించడమేనని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు.

Merlapaka Gandhi :కొన్నిసార్లు ఆ కథ నాకే నచ్చదు, గేప్ కు కారణం అదే : మేర్లపాక గాంధీ

Merlapaka Gandhi :కొన్నిసార్లు ఆ కథ నాకే నచ్చదు, గేప్ కు కారణం అదే : మేర్లపాక గాంధీకొరియన్ కనకరాజు సినిమాలో వరుణ్ తేజ్ అనంతపురం యాస మాట్లాడటం, కొరియన్ భాష మాట్లాడటం, ఈ రెండూ ఆయనకు కొత్తే. ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ కూడా చాలా కొత్తగా వుంటుంది. నటుడిగా ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకుని చాలా కష్టపడ్డారు. సినిమాలో కొరియన్, అనంతపురం కల్చర్‌ను మేళవించిన తీరు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. దీనికి సీక్వెల్ ఆలోచన అయితే ఉంది అని దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ అన్నారు.

Tej: ప్రాజెక్ట్‌లో ఆయన భాగం కావాలనే కోరిక ఉంది : దందా డైరెక్ట‌ర్ ఆదిత్య దేవులపల్లి

Tej: ప్రాజెక్ట్‌లో ఆయన భాగం కావాలనే కోరిక ఉంది : దందా డైరెక్ట‌ర్ ఆదిత్య దేవులపల్లిఇప్పటివరకు దందా కి ఒక్కటంటే ఒక్క నెగెటివ్ రివ్యూ కూడా రాలేదు. ప్రతీ ఒక్కరూ ఈ ఫ్రెష్ మేకింగ్ స్టైల్, స్ట్రాంగ్ కంటెంట్‌ను విపరీతంగా పొగుడుతున్నారు. మ్యూజిక్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సిరీస్ బాలేదని ఒక్కడు కూడా అనలేదు. పెద్ద పెద్ద సెలెబ్రిటీలు సైతం అనురాగ్ అన్నకి ఫోన్ చేసి అభినందిస్తున్నారు. ప్రతీ సీన్ చాలా ఫాస్ట్ పేస్డ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా ఉందంటుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది అని దందా’ డైరెక్ట‌ర్ ఆదిత్య దేవులపల్లి తెలిపారు.

Sid Sriram: ది రెడ్ బ్యాగ్ నుంచి సిధ్ శ్రీరామ్ ఆలపించిన మెలోడీ సాంగ్

Sid Sriram: ది రెడ్ బ్యాగ్ నుంచి సిధ్ శ్రీరామ్ ఆలపించిన మెలోడీ సాంగ్కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా ప్రధాన పాత్రలతో రూపొందుతున్న చిత్రం ది రెడ్ బ్యాగ్. ఇంకా రాధ్య, మోనిక, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. రీసెంట్‌గా రిలీజ్ చేసిన ‘డిస్కో లైట్’ సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో చార్ట్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.

డీప్‌ఫేక్ ఫోటోలు తక్షణం తొలగించండి.. లేదా చట్టపరమైన చర్యలు : మృణాల్ ఠాకూర్

డీప్‌ఫేక్ ఫోటోలు తక్షణం తొలగించండి.. లేదా చట్టపరమైన చర్యలు : మృణాల్ ఠాకూర్తన డీప్ ఫోటోలు క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారని వాటిని తక్షణం తొలగించాలని లేనిపక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రముఖ నటి మృణాల్ ఠాకూర్ హెచ్చరించారు. కొందరు పోకిరీలు కృత్రిమ మేథ ద్వారా ఈ డీప్ ఫేక్ ఫోటోలను సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీటి కారణంగా సెలెబ్రిటీలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా డీప్ ఫేక్ ఫోటోల బారినపడ్డారు. ఆమె డీప్ ఫేక్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించడంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.