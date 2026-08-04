దేశవ్యాప్తంగా వడదెబ్బకు 20మంది మృతి.. తెలంగాణలో అత్యధిక కేసులు
ఈ ఏడాది మార్చి 1 నుండి దేశవ్యాప్తంగా వడదెబ్బ కారణంగా 20 మంది మరణించగా, 4,853 కేసులు నమోదయ్యాయని మంగళవారం లోక్సభలో సమర్పించిన ప్రభుత్వ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఇందులో మహారాష్ట్ర అత్యధిక మరణాలను నమోదు చేయగా, తెలంగాణలో అత్యధిక కేసులను నమోదు చేసింది.
లోక్సభకు ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద రాయ్ ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు, 2026-31 కాలానికి గాను రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి (ఎస్డీఆర్ఎఫ్), జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) నిర్వహణ మార్గదర్శకాలలో భాగంగా... వడగాలులు, పిడుగుపాటులను నోటిఫైడ్ ప్రకృతి వైపరీత్యాల జాబితాలో హోం శాఖ చేర్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ద్వారా సహాయక చర్యలు అందించడానికి ఒక విధానపరమైన చట్రం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉందని, అలాగే విపత్తు నివారణ నిధుల కింద వడగాల్పుల ప్రభావాన్ని తగ్గించే ప్రాజెక్టులకు కూడా అర్హత ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, వాతావరణ మార్పు- మానవ ఆరోగ్యంపై జాతీయ కార్యక్రమం ఎన్పీసీసీహెచ్హెచ్ ద్వారా, వడగాల్పుల సంబంధిత అనారోగ్యాలపై జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళికకు అనుగుణంగా వేడి-ఆరోగ్య సంబంధిత చర్యలను అమలు చేస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.