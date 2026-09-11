  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. 24-year-old man goes for infertility test in Delhi, discovers he has a uterus
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (12:28 IST)

24 ఏళ్ల వ్యక్తికి, పొత్తికడుపులో గర్భాశయం.. షాకైన వైద్యులు.. ఎక్కడ?

Man
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:28 IST)
google-news
Man
వంధ్యత్వానికి చికిత్స కోసం వచ్చిన 24 ఏళ్ల వ్యక్తికి, పొత్తికడుపు లోపల పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన గర్భాశయం, రెండు వృషణాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీర్య పరీక్షలో శుక్రకణాలు లేకపోవడం, తదుపరి ఇమేజింగ్ పరీక్షల్లో అసాధారణమైన పునరుత్పత్తి శరీర నిర్మాణం బయటపడటంతో ఈ అరుదైన పరిస్థితి వెలుగులోకి వచ్చిందని వైద్యులు తెలిపారు. సంతానలేమి నిర్ధారణ కోసం ఢిల్లీలోని ఒక ఆసుపత్రికి వెళ్లిన 24 ఏళ్ల యువకుడి శరీరంలో, పూర్తి నిర్మాణంతో ఉన్న గర్భాశయం ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. 
 
డాక్టర్ సుశీల్ ఖర్బందా ప్రకారం, ఆ వ్యక్తి పురుషుడిగానే జీవిస్తున్నాడు. సాధారణ పురుష శారీరక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడు. అయితే, సంతానలేమి కోసం జరిపిన పరీక్ష, తదుపరి పరిశీలనలలో, అతని పునరుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించిన అత్యంత అసాధారణమైన నిర్మాణం బయటపడింది.
 
రాజౌరీ గార్డెన్‌లోని ఆర్‌జీ హాస్పిటల్స్ చీఫ్ యూరాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ సుశీల్ ఖర్బందా ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించారు. డాక్టర్ ఖర్బందా మాట్లాడుతూ... ఆ రోగి మొదట సంతానలేమి కారణంగా తనను సంప్రదించాడని, ఈ అసాధారణ పరిస్థితిని సూచించే స్పష్టమైన లక్షణాలు ఏవీ అతనిలో లేవని చెప్పారు. 
 
"అతను సంతానలేమి సమస్యతో నా దగ్గరికి వచ్చాడు. లేకపోతే, అతను చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు. అతనిలో ఉన్న పురుష లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి," అని డాక్టర్ ఖర్బందా అన్నారు. శారీరక పరీక్ష సమయంలో, వృషణకోశంలో రెండు వృషణాలు లేవని వైద్యులు కనుగొన్నారు. అతని వీర్య విశ్లేషణలో కూడా శుక్రకణాలు లేవని తేలింది. వైద్యపరంగా ఈ పరిస్థితిని అజూస్పెర్మియా అంటారు.
 
ఈ ఫలితాల కారణంగా వైద్యులు క్రోమోజోమ్ పరీక్ష, హార్మోన్ల పరీక్షలు, ఇమేజింగ్‌తో సహా మరిన్ని పరిశోధనలు చేపట్టారు. స్కాన్‌లలో చక్కటి గర్భాశయం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. క్రోమోజోమ్ పరీక్షలో రోగికి ఎక్స్‌వై పురుష క్రోమోజోమ్ నమూనా ఉన్నట్లు తేలింది. అయితే, అల్ట్రాసౌండ్, ఎమ్మార్ స్కాన్‌లలో ఊహించని విధంగా చక్కటి గర్భాశయం ఉన్నట్లు తేలింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
భార్యతో బైకులో వెళ్తూ.. ఆర్టీసీ బస్సును ఆపేసిన మందుబాబు.. (video)

అపుడు నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నాను : సమంత

అపుడు నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నాను : సమంతఒకానొక సమయంలో నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నానని ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ఒకానొక సమయంలో పూర్తిగా నటనకు స్వస్తి చెప్పాలని భావించానని, ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా తనకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలనిపించినట్లు చెప్పారు. అందుకే పలుచోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు తెలిపారు.

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?సామాన్యుడైన ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నాడా? మహాపరీక్షలో మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్ ఈ సాయంత్రం కనిపించబోతుంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లో జరుగుతున్న మహాపరీక్ష తమ మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సాయంత్రం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఎలిమినేషన్ జరగనుంది..? తాజా సమాచారం ప్రకారం, సామాన్యుడైన కంటెస్టెంట్ ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు. సాంప్రదాయ వారాంతపు ఎలిమినేషన్‌కు భిన్నంగా, సీజన్‌ ప్రారంభంలోనే, అదీ వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్ జరుగనుండటం కంటెస్టెంట్లకు, ప్రేక్షకులకు కూడా షాకే!. చరణ్ ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, సెలబ్రిటీలు-సామాన్యుల మధ్య పోరులో భాగమయ్యాడు.

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలు

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలుఈరోజు విడుదలైన రెండు తమిళ సినిమాలు, ఓ తెలుగు సినిమా నిరుత్సాహ పరిచాయి. తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ, దర్శకుడు పి.ఎస్. మిత్రన్ కలయికలో వచ్చిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మల్లీప్టెక్స్ లోనే ప్రేక్షకులు కరువయ్యారు. అప్పటికే ఓవర్ సీన్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి నెగెటివ్ టాక్ రావడం కూడా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని బాగా స్పెడ్ అయింది. దానితో ఐమాక్స్ లో రెండో ఆటను రద్దుచేయాల్సి వచ్చింది.

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్రణవీర్ సింగ్, దీపికా పడుకోన్, తమ కుమార్తె దువా రెండవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 8, 2026న ఆత్మీయమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దువా 2024లో అదే రోజున జన్మిస్తుంది. దీపికా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించడంతో, వారు తమ రెండవ బిడ్డ గురించి సూచన ఇచ్చారు.

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, సమంత మా ఇంటి బంగారం చిత్రంతో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాన్షు నిర్మించారు. జూన్ 19న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ఆమె నటనలోకి తిరిగి రావడం గురించి మాట్లాడారు. సమంత మొదట్లో ఇకపై సినిమాలు చేయకూడదని అనుకున్నారని రాజ్ వెల్లడించారు.