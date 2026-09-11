24 ఏళ్ల వ్యక్తికి, పొత్తికడుపులో గర్భాశయం.. షాకైన వైద్యులు.. ఎక్కడ?
వంధ్యత్వానికి చికిత్స కోసం వచ్చిన 24 ఏళ్ల వ్యక్తికి, పొత్తికడుపు లోపల పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన గర్భాశయం, రెండు వృషణాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీర్య పరీక్షలో శుక్రకణాలు లేకపోవడం, తదుపరి ఇమేజింగ్ పరీక్షల్లో అసాధారణమైన పునరుత్పత్తి శరీర నిర్మాణం బయటపడటంతో ఈ అరుదైన పరిస్థితి వెలుగులోకి వచ్చిందని వైద్యులు తెలిపారు. సంతానలేమి నిర్ధారణ కోసం ఢిల్లీలోని ఒక ఆసుపత్రికి వెళ్లిన 24 ఏళ్ల యువకుడి శరీరంలో, పూర్తి నిర్మాణంతో ఉన్న గర్భాశయం ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.
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డాక్టర్ సుశీల్ ఖర్బందా ప్రకారం, ఆ వ్యక్తి పురుషుడిగానే జీవిస్తున్నాడు. సాధారణ పురుష శారీరక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడు. అయితే, సంతానలేమి కోసం జరిపిన పరీక్ష, తదుపరి పరిశీలనలలో, అతని పునరుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించిన అత్యంత అసాధారణమైన నిర్మాణం బయటపడింది.
రాజౌరీ గార్డెన్లోని ఆర్జీ హాస్పిటల్స్ చీఫ్ యూరాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ సుశీల్ ఖర్బందా ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించారు. డాక్టర్ ఖర్బందా మాట్లాడుతూ... ఆ రోగి మొదట సంతానలేమి కారణంగా తనను సంప్రదించాడని, ఈ అసాధారణ పరిస్థితిని సూచించే స్పష్టమైన లక్షణాలు ఏవీ అతనిలో లేవని చెప్పారు.
"అతను సంతానలేమి సమస్యతో నా దగ్గరికి వచ్చాడు. లేకపోతే, అతను చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు. అతనిలో ఉన్న పురుష లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి," అని డాక్టర్ ఖర్బందా అన్నారు. శారీరక పరీక్ష సమయంలో, వృషణకోశంలో రెండు వృషణాలు లేవని వైద్యులు కనుగొన్నారు. అతని వీర్య విశ్లేషణలో కూడా శుక్రకణాలు లేవని తేలింది. వైద్యపరంగా ఈ పరిస్థితిని అజూస్పెర్మియా అంటారు.
ఈ ఫలితాల కారణంగా వైద్యులు క్రోమోజోమ్ పరీక్ష, హార్మోన్ల పరీక్షలు, ఇమేజింగ్తో సహా మరిన్ని పరిశోధనలు చేపట్టారు. స్కాన్లలో చక్కటి గర్భాశయం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. క్రోమోజోమ్ పరీక్షలో రోగికి ఎక్స్వై పురుష క్రోమోజోమ్ నమూనా ఉన్నట్లు తేలింది. అయితే, అల్ట్రాసౌండ్, ఎమ్మార్ స్కాన్లలో ఊహించని విధంగా చక్కటి గర్భాశయం ఉన్నట్లు తేలింది.