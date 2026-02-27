స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు వెళ్ళింది.. మద్యం తాగింది.. ఆపై సామూహిక అత్యాచారం
హర్యానాలోని గురుగ్రామ్లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కురుక్షేత్రలోని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేసే బాధితురాలు తన స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు గురుగ్రామ్కు వచ్చింది. అయితే, స్నేహితురాలు కనిపించకపోవడంతో అసంతృప్తికి గురై మద్యం సేవించింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆమె ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఒక ఆటో రిక్షా ఎక్కింది.
ఆ ఆటోలో అప్పటికే డ్రైవర్తో పాటు మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆమెకు ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే, నిందితులు ఆమెను నహర్పూర్ రూపా ప్రాంతంలోని ఒక నిర్జన ప్రదేశంలో ఉన్న గదికి తీసుకెళ్లారు.
అక్కడ ముగ్గురూ కలిసి ఆమెపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. ఆమెకు స్పృహ వచ్చేసరికి తాను ఒక తెలియని గదిలో ఉండటాన్ని గమనించి దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. వెంటనే తేరుకుని పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో ప్రధాన నిందితుడు ఆటో డ్రైవర్ను అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన ఇద్దరు నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.